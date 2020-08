Fantasmer sur une escapade hawaïenne fait partie de la vie quotidienne des Américains, c’est pratiquement un cliché. Allumez n’importe quelle sitcom, et à un moment donné, les personnages – coincés dans leurs cabines grises ou dans leurs maisons de banlieue inoffensives – soupireront et diront quelque chose ressemblant à «Eh bien… peut-être un jour.

Et il y a certainement beaucoup à aimer dans la chaîne d’îles polynésiennes entourée par le Pacifique bleu profond. Avec ses îles comptant en moyenne 271 jours de soleil par an, ses nombreuses plages de renommée mondiale, ses jungles mystérieuses et sa culture locale unique, Hawaï est une destination de vacances de premier choix et une escapade résidentielle de rêve.

Cependant, vivre cette vie d’île douce pendant une période prolongée est – malheureusement pour de simples mortels financiers – d’un coût prohibitif. Qu’il s’agisse de matériaux de construction, d’articles de luxe ou de produits de première nécessité comme la nourriture, l’emplacement d’Hawaï au milieu du plus grand océan du monde rend les expéditions extrêmement coûteuses. Et ceux qui espèrent acheter un bien immobilier hawaïen feraient mieux de s’appeler MoneyBags McGee – ou au moins d’être un gagnant du loto ou d’être lié à un membre du Forbes 400 (comme ce n’est pas la même chose, non?)

Admis à l’union en 1959, l’État d’Hawaï englobe 137 îles dans un archipel long de 1500 milles. Au-delà de tout ce que ses merveilles naturelles ont à offrir, une grande partie de ce qui rend Hawaï si spécial est son mélange exotique de cultures d’Asie de l’Est, de l’Ouest et du Pacifique central indigène. Bien que l’on pense que les Polynésiens vivent sur les îles depuis 500 après JC, des gens du monde entier, venant d’endroits comme le Japon, la Chine, le Portugal, Porto Rico et les Philippines, ont commencé à se rendre à Hawaï à partir des années 1850 pour travailler dans des plantations de sucre. Les Hawaïens qualifient parfois leur histoire vibrante et multiethnique de «culture arc-en-ciel».

Il y a huit grandes îles hawaïennes, chacune avec sa propre personnalité distincte. En plus de Big Island, Maui, Oahu, Kauai et Molokai, plus connus, il y a aussi itty-bitty Nihau et Kahoolawe, ainsi que Lanai, dont 98% a été acquis par le magnat du logiciel Larry Ellison en 2012 pour environ 300 millions de dollars. Hawaï, alias cette «grande île», possède le seul volcan actif de l’État; Oahu est la plus peuplée des îles de la chaîne et abrite également la capitale de l’État, Honolulu; Maui est une célébrité préférée avec son ambiance décontractée et ses plages de renommée mondiale bordées de sable blanc, noir et même rouge; Kauai, l’île la plus ancienne et la plus au nord de la chaîne, est également fréquentée par des célébrités et est connue pour ses jungles épaisses et ses falaises spectaculaires; Molokai, qui abrite certaines des meilleures vues d’Hawaï, est l’une des îles les plus reculées de l’État et est très rustique avec peu de commodités modernes.

Ainsi, avec ses paysages naturels à couper le souffle, son prix élevé et sa riche culture, il n’est pas étonnant que l’exclusivité d’Hawaï ait réussi à attirer certains des magnats de la technologie les plus riches et des A-listers. Prenez un hawaïen bleu et visitez la galerie pour voir quelles 10 célébrités profitent des plages incroyablement belles et parfumées de plumeria d’Hawaï.