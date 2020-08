Depuis lors, Billie est non seulement devenu l’un des chanteurs dont on parle le plus dans l’industrie de la musique, mais aussi l’un des plus réussis. Elle a marqué elle-même un certain nombre de Hot 100 numéro un, un album numéro un et bien sûr, 5 Grammys lors de la remise des prix 2020. Si sa voix n’est pas le sujet de discussion, ses incroyables ensembles le sont!

En relation: Un regard intérieur sur l’histoire des rencontres de Billie Eilish

Billie est devenue connue pour porter des vêtements amples et surdimensionnés, mais il y a une raison à cela! Son style excentrique, qui est souvent transformé en tenues personnalisées Gucci, Louis, Burberry ou Chanel, est facilement devenu un look de base pour la chanteuse « Bad Guy ». Cela étant dit, voici 10 des meilleures tenues de Billie sur Instagram.

Dix Déesse Grammy

Billie Eilish est relativement nouvelle sur la scène musicale, cependant, il semble qu’elle s’est déjà fait un nom. La star a connu une ascension fulgurante après le succès de son premier album studio When We Fall Asleep Where Do We Go?, Billie s’est mérité une poignée de nominations aux Grammy Awards. Alors qu’elle était censée en ramener à la maison, personne n’aurait pu imaginer qu’elle les aurait toutes gagnées! Le chanteur est reparti avec 5 Grammys et avait l’air magnifique. Billie a posté sa soirée mémorable sur Instagram avec son look Gucci signature, souriant complètement d’une oreille à l’autre.

9 Moment correspondant

Billie Eilish a à peu près tout fait depuis la sortie de son album de 2019, cependant, l’un de ses plus grands exploits de l’année dernière était de paraître sur Saturday Night Live. La chanteuse a visité le spectacle en septembre dernier aux côtés de son frère et producteur de musique, Finneas O’Connell. Billie a pris cette photo et l’a postée sur son Instagram en portant des ensembles Gucci assortis. Le duo venait de jouer « I Love You » et l’a fait tout en portant une orthèse de pied en raison d’une blessure passée.

8 Canaliser Chanel

Billie Eilish a porté des ensembles plutôt complexes et créatifs, cependant, rien ne vaut son look tapis rouge aux Oscars 2020. Il n’est pas surprenant que Billie aime elle-même certains produits de luxe, cependant, la chanteuse de « Bad Guy » a pris les choses au niveau supérieur quand elle est apparue aux Oscars en portant une Chanel personnalisée de la tête aux pieds. Elle a posté l’émission sur son fil Instagram et les fans étaient obsédés! Des ongles, des gants en dentelle, des broches multiples jusqu’à sa veste, ce look d’ensemble était un chef-d’œuvre.

7 Dripping en LV

En avril dernier, Billie Eilish et Spotify se sont associés pour créer un événement interactif de 29 salles appelé The Billie Eilish Experience. L’événement, qui s’est déroulé sur un week-end seulement à Los Angeles, a fait couler Billie dans Louis Vuitton!

Connexes: aimé ou surestimé? Ce que les autres stars pensent de Billie Eilish

La star portait un superbe ensemble LV de la tête aux pieds où le dessin semblait avoir coulé de ses vêtements comme de la peinture. C’est encore une des maisons de couture préférées de Billie et nous pouvons certainement voir pourquoi!

6 Orange est vraiment le nouveau noir

Bien que Billie Eilish ait peut-être appelé des dibs sur la couleur verte en ce qui concerne son style personnel, il semble qu’elle aime également l’orange. Des Air Force Ones montantes orange détaillées jusqu’à ses lunettes orange fluo, Billie a totalement frappé ce look dès la sortie du parc. Compte tenu de la difficulté de travailler avec une couleur orange, surtout en matière de mode, il semble que Billie Eilish ne puisse vraiment pas faire de mal!

5 blanc sur blanc

Bien que porter des tenues blanches et blanches ne soit pas quelque chose que nous voyons souvent Billie Eilish porter, cela pourrait devoir changer bientôt! La star portait un ensemble blanc Louis Vuitton aux côtés de Bevyck Bull pour leur travail ensemble sur la chanson et le clip vidéo de Billie « Hostage ». Le duo, qui correspondait à leurs chaînes en or, a donné le ton à la carrière de Billie et nous a fourni un look inoubliable, jusqu’à ses cheveux lavande.

4 Blinged Out à Burberry

S’il y a une personne qui peut réussir un look complètement monochromatique en beige, ce n’est autre que Billie Eilish. Le chanteur « Ocean Eyes » est apparu aux Brit Awards 2020 avec une superbe pièce Burberry, cependant, c’était définitivement une pièce que seule une personne comme Billie pouvait porter.

En relation: Voici à quoi ressemblait Billie Eilish avant qu’elle ne soit célèbre

De leur trench-coat signature aux ornements cerclés et aux lunettes de soleil assorties, Billie a non seulement l’air incroyable, mais a remporté son tout premier Brit Award for International Female Solo Artist.

3 fausse fourrure pour sûr

Billie Eilish ne déçoit jamais! La star a posté cette photo sur son Instagram et les fans l’ont mangée. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à faire, Billie a réussi à faire fonctionner ce look occupé mais mis en place comme si ce n’était l’affaire de personne. De son gilet Louis Vuitton, ses lunettes de soleil vert fluo et sa chemise assortie, jusqu’à son pantalon bleu en fausse fourrure qui volent complètement l’attention. S’il y a une chose qui reste vraie, Billie ne peut pas faire de mal quand il s’agit de ses choix de mode.

2 vert avec envie

S’il y a bien une couleur dont Billie Eilish a certainement fait sa marque de fabrique, c’est bien le vert! La chanteuse a non seulement teint ses cheveux en vert, mais a tendance à graviter assez souvent vers la couleur. Elle a pris cette photo d’elle portant des lunettes de soleil vert fluo et un haut assorti, associé à une quantité insensée de chaînes autour de son cou. La photo capture des éléments de la personnalité et du style de Billie, montrant qu’elle peut vraiment faire fonctionner les couleurs les plus vives avec brio, nous rendant, à notre tour, très verts de jalousie!

1 Réalité Anime

Il n’est pas surprenant que Billie Eilish aime elle-même un anime! Le chanteur a été aperçu portant un certain nombre de tenues inspirées des dessins animés et des dessins animés. Que ce soit Sailor Moon, Rick & Morty ou The Powerpuff Girls, Billie Eilish les a non seulement tous portés, mais avait fière allure en le faisant. Billie a légendé la photo avec un simple « Merci », cependant, elle a décidé de lui donner sa propre tournure et a initialement sous-titré la photo en russe.

Suivant: Classement des 10 clips musicaux les plus regardés de Billie Eilish