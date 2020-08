Vous vous demandez quoi regarder sur Netflix maintenant? Nous avons ce qu’il vous faut.

Chaque mois, nous parcourons le catalogue de contenu de Netflix pour proposer 10 films et séries télévisées étonnamment bons que vous avez peut-être manqués.

Le mois d’août 2020 propose des options fantastiques, alors faites certainement défiler le résumé de ce mois-ci.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, jetez un coup d’œil au récapitulatif complet des films et émissions de télévision Netflix originaux qui devraient sortir en août 2020. Nous avons également pris un peu plus de temps pour nous concentrer uniquement sur tous les nouveaux films et films originaux Netflix de tiers. les studios devraient apparaître dans le catalogue de contenu de Netflix ce mois-ci, et il y en a 59 au total, il y en a donc beaucoup pour vous occuper. Découvrir tous les nouveaux contenus à venir sur Netflix chaque mois est un excellent moyen de trouver des choses à regarder, car il y en a sans aucun doute beaucoup que vous avez manqué. Mais parfois, les gens peuvent être submergés par tous les nouveaux films et émissions qui arrivent sur Netflix chaque mois, de sorte qu’un contenu de haute qualité peut être manqué en conséquence.

Chaque mois, nous parcourons le catalogue de Netflix pour proposer 10 films et émissions que vous avez peut-être manqués et qui valent vraiment la peine. Certains sont nouveaux et certains sont vieux. Certains sont des originaux Netflix et d’autres sont sous licence de studios tiers. Cependant, ils sont tous divertissants et vous trouverez ci-dessous toutes les recommandations de ce mois, ainsi que des bandes-annonces et des liens pour commencer la diffusion.

Le journaliste scientifique Latif Nasser est aussi charmant et sympathique qu’informatif dans la première saison de cette fantastique nouvelle série documentaire sur Netflix. Connected étudie les liens entre toutes sortes de choses différentes, et vous devriez vous préparer à avoir l’esprit époustouflé plusieurs fois au cours de la première saison. Vous ne voulez certainement pas manquer ce spectacle.

Puissance du projet

Ce thriller à gros budget pourrait être difficile à rater car il est tellement promu. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il vient de sortir vendredi. Project Power met en vedette Jaime Foxx et Joseph Gordon-Levitt, et il s’agit de la recherche de la source qui crée et distribue un nouveau médicament fou qui donne aux gens des super pouvoirs pendant cinq minutes à la fois.

3%

3% de la population mondiale sera autorisée à échapper à la dévastation de l’Inland et à commencer une nouvelle vie sur l’offshore. Un système d’essai sévère appelé The Process est utilisé pour déterminer qui réussit et qui est laissé pour compte. La saison 4 de ce thriller de science-fiction brésilien vient de sortir vendredi dernier, c’est donc le moment idéal pour la découvrir si vous ne l’avez pas déjà fait.

L’histoire sans fin

L’imagination d’un jeune enfant se transforme en réalité vivante dans ce fantastique classique de 1984. Il vient de frapper Netflix avec la suite le 1er août, et cela vaut vraiment la peine d’être revu pour la nostalgie seule. Et si vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ce fantastique film fantastique, vous comprendrez enfin en quoi consistait cette scène hilarante dans Stranger Things saison 3.

Ce qui vous maintient en vie

Vous voulez regarder un film d’horreur effrayant dont vous n’avez presque certainement jamais entendu parler à moins que vous n’ayez entendu notre couverture plus tôt ce mois-ci? What Keeps You Alive est l’histoire tordue d’un couple qui prend des vacances pour fêter son premier anniversaire. Lorsqu’un vieil ami s’arrête à la cabane dans laquelle ils sont en vacances et laisse échapper un secret surprenant, tout l’enfer se déchaîne.

La légende de Korra

Avatar: les fans du dernier maître de l’air reconnaîtront instantanément Korra, et maintenant toute la série de suites est ENFIN disponible en streaming sur Netflix. Si vous l’avez déjà vu, vous savez que vous voulez le revoir du début à la fin. Et si vous ne l’avez pas déjà vu, préparez-vous à être époustouflé.

Soleil éternel de l’esprit impeccable

Vous pensez que Jim Carrey ne parle que de slapstick extravagant et de suraction? Réfléchissez encore. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un drame fantastique et décalé mettant en vedette Carrey aux côtés de Kate Winslet et de nombreux autres visages que vous reconnaîtrez. Il s’agit d’un homme qui veut désespérément effacer les souvenirs douloureux de son ex, alors il fait appel aux services d’une entreprise capable d’effacer des souvenirs spécifiques de son esprit.

L’Académie des parapluies

Nous avons déjà couvert cette émission bourrée d’action, mais le moment est venu de la revoir, car la deuxième saison vient de sortir sur Netflix il y a quelques semaines. Six jeunes frères et sœurs sont réunis après la mort de leur père et ils ont tous des pouvoirs extraordinaires. La première saison de la série fantastique originale de Netflix a été un grand succès auprès des téléspectateurs qui ont réussi à l’attraper, mais elle n’a pas eu autant de buzz qu’elle le méritait, il y a donc de fortes chances que vous l’ayez ratée.

M. Deeds

Vous vous souvenez du temps où les films d’Adam Sandler étaient hilarants? M. Deeds était l’un des derniers bons et il vient d’arriver sur Netflix. Sandler joue Longfellow Deeds, un homme aimé de tout le monde dans sa petite ville natale du Massachusetts. Deeds apprend que son oncle est décédé et lui a laissé une fortune de plusieurs milliards de dollars, mais il doit d’abord se rendre à New York pour vendre les actions du conglomérat médiatique de son oncle. Il n’est certainement pas fait pour la vie dans la grande ville, et l’hilarité s’ensuit.

La vieille garde

Vous savez à quel point certains films d’action Netflix à gros budget sont très médiatisés, mais ils sont horribles quand ils sont enfin sortis. Vous vous souvenez de Bright, n’est-ce pas? Heureusement, The Old Guard a réussi à être à la hauteur du battage médiatique et cela vaut vraiment le détour. Charlize Theron joue le rôle de chef d’un petit groupe de guerriers immortels qui se retrouvent à tomber sur une nouvelle recrue.

