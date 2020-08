Robin Williams était l’un de ces gars qui ont rempli nos après-midi de cinéma un million de fois avant même que nous puissions prononcer Mme Doubtfire. Pour beaucoup, il était présent avant même qu’ils ne connaissent son nom en tant que voix du célèbre génie d’Aladdin, ce type bleu rempli de sucre qui nous a fait sortir certains de nos premiers éclats de rire.

Robin Williams n’était pas seulement un grand comédien, il a également fait pleurer nos larmes et enflammé nos seins avec des doses de pure motivation dans The Society of Dead Poets et nous a fait frissonner de peur avec des films comme Portraits of an Obsession et Insomnia.

À cause de tout cela, et parce que nous savons que, comme nous, vous êtes le plus consterné par le départ inattendu de cet incroyable acteur, nous vous racontons ici 10 films dont vous vous souviendrez sûrement plus 10 moments incroyables que vous n’auriez peut-être pas connus.

1. Papa pour toujours

Peut-être que la première fois que vous avez vu ce film, vous étiez si jeune que cela semblait être l’une des choses les plus étranges à apparaître sur votre écran. Des années plus tard, vous avez grandi et ri ainsi que des larmes avec cet exemple parfait que la comédie et le tumulte sont d’excellents compagnons. Dans ce film, Williams joue un homme qui semble prendre la vie à la légère jusqu’à ce que sa femme demande le divorce. Sans se résigner à voir ses enfants quelques heures par semaine, elle rentre chez elle sous les traits de Mme Doubdtfire, une nounou anglaise, perfectionniste, sérieuse et disciplinée … qui, bien sûr, urine debout.

2. Jumanji

Jumanji est la combinaison parfaite entre Tarzan et la Twilight Zone. Nous nous souvenons tous de l’histoire: à travers un jeu de société maudit, des milliers d’objets de la jungle peuvent se matérialiser dans votre propre salon, même si vous pourriez vous-même être entraîné dans un monde sombre et dangereux, tout comme un garçon insouciant dont la plus grande réussite dans votre vie est d’être un tas d’hormones. À son retour, il aura trois missions fondamentales: ramener le monde à la normale, reconquérir la fille de ses rêves et, bien sûr, apprendre à se raser.

3. Flubber

Vous souvenez-vous du booger King Kong qu’ils ont vendu à votre école quand vous étiez morro? Maintenant, ajoutez l’hystérie d’un chien Chihuaha et vous obtenez 30 grammes d’incroyable Flubber, la substance qu’un savant fou, merveilleusement représentée par Williams, développe dans un laboratoire surréaliste.

4. Aladdin

Avant de connaître le doux sourire de Robin, vous avez entendu sa voix dans la bouche du génie bleu attachant essayant d’aider Aladdin à conquérir la rebelle Jasmine et qui aspire à sa liberté aussi puissamment que quelques personnages du cinéma. Au rythme du prince Ali, les garçons de Disney mettent entre les mains de Williams l’une de leurs séquences les plus ambitieuses et insensées du cinéma pour enfants.

5. La société des poètes morts

« Carpe Diem » et « Oh capitaine, mon capitaine! » Ce sont deux phrases plus anciennes que Sábado Gigante, mais elles ont sûrement pris une valeur complètement différente après la première de l’un des meilleurs films du genre master-irrévérencieux-et-merveilleux-qui-changera-votre-vie-après-kick-the- cul-amen. John Keating, le professeur d’une génération, joué par Williams, est un expert en poésie, mais la dernière chose qu’il souhaite, ce sont des étudiants apprenants sans plus. C’est pourquoi il crée une société secrète dans laquelle ses étudiants uniques montrent qu’ils sont tout sauf des gentlemen sans illusions.

6. Portraits d’une obsession

Sans aucun doute, cette magnifique pièce de Mark Romanek représente la performance la plus impressionnante de Williams. Subtil, puissant, intrigant et dérangeant ne sont que quelques-uns des mots que les critiques ont utilisés pour décrire le portrait de l’acteur de Seymour Parrish, le commis impuissant mais sinistre d’un magasin de développement photo, obsédé par une famille apparemment parfaite.

7. Patch Adams

Qui a dit que le rire ne peut pas guérir? Patch Adams, l’étudiant en médecine indomptable qui a changé à jamais le concept de la thérapie, est décrit par Williams avec une telle histrionique qu’il a valu au film un succès retentissant au box-office malgré la division des critiques. Dans l’ensemble, des images telles que le compte-gouttes à nez de clown ont posé un jalon et sont incontournables dans tout compte de robe de film.

8. Hook, le retour du capitaine Hook

Nous savons: ce n’est pas le ruban le plus brillant de Spielberg ou Williams, mais le voir vêtu de jambières vertes, voler dans les airs et affronter le capitaine Hook pour quelque chose de plus élevé que l’honneur, son propre fils, n’a pas de prix. Pour mettre les pantoufles de Peter Pan, Williams a dû faire ressortir l’enfant en lui, vaincre l’imposant Rufio et briser à nouveau le cœur de Tinker Bell, une Julia Roberts avec une coupe de David Bowie.

9. Jack

Ce film raconte l’histoire du garçon typique du primaire: amoureux du professeur, plein de curiosité et obsédé par ses gaz … mais avec une petite différence: le professeur est J-LO le garçon ressemble à un homme de 40 ans.

10. Popeye

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais avant d’être une grande star de cinéma, Williams a joué beaucoup de personnages dans des séries comme Happy Days jusqu’à ce que son grand moment arrive avec un rôle principal sur grand écran ne jouant nul autre que le plus célèbre de tous. The Times: Le Popeye Rock.

Robin Williams était le garçon timide typique, plein de doutes et découragé: l’objet parfait du ridicule de ses pairs. Cependant, il est devenu plus tard le seul acteur hollywoodien à occuper les premiers postes au box-office au cours des années consécutives. Voici 10 des moments qui ont fait de lui l’un des hommes les plus aimés d’Hollywood:

une. Son sourire spectaculaire dans la vidéo omniprésente Don’t Worry Be Happy de Bobby Mc Ferrin

deux. Robin Williams était un bijoutier de niveau mondial. Il était tellement fan de Zelda et de jeux vidéo, qu’il a baptisé ses enfants des noms de Zelda et Cody. Des années plus tard, lui et sa fille joueraient dans des publicités pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D et The Legend Of Zelda: Skyward Sword.

3. C’était un grand passionné de cyclisme (il possédait une collection de plus de 50 vélos) et a accompagné Lance Armstrong sur le cycle 2004.

Quatre. Il est venu se classer dans les charts Billbard pour son interprétation de I Yam what i Yam, la chanson de Popeye.

5. Blame Canada de Southpark a chanté aux Oscars. Enfer ouais!

6. Avec Bryan Cranston, Williams est l’un des acteurs qui ont honoré les publicités iPad Air avec sa voix merveilleuse. Voir celui-ci, inspiré de The Society of Dead Poets, peut vous faire mal à la peau.

7. Il est l’un des rares êtres de chair et de sang à se vanter d’avoir sa propre section à Sesame Street.

9. Williams a éclaté de rire alors qu’elle était l’une des pom-pom girls les plus sexy (et les plus poilues) des Denver Broncos.

9. Quand James Lipton a demandé à Williams «Qu’est-ce que vous aimeriez dire à Dieu quand vous arrivez au paradis?» Robin a répondu: Je lui demanderais une place au premier rang pour voir Wolfgang Amadeus Mozart et Elvis Presley.

dix. La dernière image que Robin Williams a téléchargée sur son compte Instagram était une jolie photo dans laquelle il apparaît avec sa fille Zelda dans ses bras.

Repose en paix, Robin Williams.