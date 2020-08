Le plus grand avantage de Netflix par rapport à ses concurrents se trouve également être quelque chose que les utilisateurs trouvent souvent écrasant: le volume de contenu disponible dans l’énorme catalogue du service de streaming.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes à la recherche de films d’horreur sur Netflix, car elles sont souvent enterrées sous des centaines de films et d’émissions que Netflix promeut beaucoup plus activement.

Si vous recherchez de bons films d’horreur à diffuser sur Netflix, nous avons 10 joyaux cachés pour vous ici que vous voudrez certainement découvrir.

Netflix est fantastique, en particulier pendant la pandémie du nouveau coronavirus, alors que beaucoup d’entre nous passent beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude. Il y a des milliers et des milliers de films, des saisons complètes d’émissions de télévision et des offres spéciales à profiter sur Netflix, et plus de 100 nouveaux ajouts sont ajoutés au catalogue du streamer chaque mois ici aux États-Unis. Voici une liste de 60 nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en août 2020 – et ce ne sont que les originaux de Netflix qui devraient être diffusés ce mois-ci. Il y a aussi beaucoup de contenu ajouté à Netflix qui est sous licence d’autres studios, bien sûr.

Si vous êtes un fan de films d’horreur, tout ce contenu est une bénédiction et une malédiction. Oui, il y a des tonnes de films d’horreur formidables dans l’énorme catalogue de contenu de Netflix, mais Netflix n’en fait généralement pas beaucoup la promotion. Cela signifie que les utilisateurs de Netflix trouveront des centaines et des centaines de drames, de films d’action, de comédies et d’autres types de films pour chaque quelques films d’horreur qu’ils rencontrent. Heureusement pour vous, nous avons fouillé dans les profondeurs du catalogue américain de Netflix pour trouver 10 joyaux cachés que tout fan de films d’horreur devrait regarder. Des thrillers effrayants comme Hush et The Girl with All the Gifts aux films étranges comme The Autopsy of Jane Doe et Creep, nous avons toutes les bases couvertes. Vous trouverez même une comédie d’horreur glorieusement sanglante dans Tucker & Dale vs Evil, un film phénoménal que vous voudrez certainement regarder avant de disparaître en septembre – ou le revoir si vous l’avez déjà vu.

Consultez la liste complète des 10 films d’horreur ci-dessous, avec des bandes-annonces, des synopsis et des liens pour diffuser chaque film sur Netflix.

Silence

Dans ce thriller palpitant du célèbre écrivain et réalisateur Mike Flanagan (Oculus, Before I Wake), le silence prend une nouvelle dimension terrifiante pour une jeune femme vivant dans les bois. L’auteur Maddie Young (Kate Siegel) vit une vie d’isolement total après avoir perdu l’audition à l’adolescence. Elle s’est retirée de la société, vivant dans l’isolement et existant dans un monde complètement silencieux. Mais une nuit, le monde fragile est brisé lorsque le visage masqué d’un tueur psychotique apparaît dans sa fenêtre. Sans une autre âme vivante sur des kilomètres, et sans moyen d’appeler à l’aide, il semble que Maddie soit à la merci du tueur… mais il a peut-être sous-estimé sa proie. Alors que ce jeu horrible du chat et de la souris dégénère en une fièvre haletante, Maddie doit se pousser au-delà de ses limites mentales et physiques pour survivre à la nuit.

Regardez Hush sur Netflix

Tucker & Dale contre le mal

Tucker & Dale vs Evil est une comédie d’horreur hilarante et sanglante, faisant pour les rednecks tueurs ce que Shaun of the Dead a fait pour les zombies. Tucker et Dale sont deux meilleurs amis en vacances dans leur maison de montagne délabrée, qui sont confondus avec des hillbillies meurtriers dans l’arrière-plan par un groupe de lycéens désagréables et preppy. Lorsqu’une des élèves est séparée de ses amis, les garçons essaient de donner un coup de main, mais à mesure que le malentendu grandit, le corps compte aussi. Tucker & Dale vs Evil a été un succès sur le circuit des festivals, a fait ses débuts à Sundance et a remporté le Midnight Audience Award à SXSW, le prix du jury du premier long métrage à Fantasia, le prix du meilleur réalisateur à Fantaspoa et le prix du meilleur film à Sitges. – (C) Site officiel

Regardez Tucker & Dale vs Evil sur Netflix

Sous l’ombre

Shideh (Narges Rashidi) et sa famille vivent au milieu du chaos de la guerre Iran-Irak, une période connue sous le nom de guerre des villes. Accusée de subversion par le gouvernement post-révolutionnaire et mise à l’index de la faculté de médecine, elle tombe dans un état de malaise. Téhéran étant constamment menacé de bombardements aériens, son mari (Bobby Naderi) est enrôlé et envoyé au front par l’armée, laissant Shideh toute seule pour protéger leur jeune fille, Dorsa (Avin Manshadi). Peu de temps après son départ, un missile touche leur immeuble et, sans exploser, un voisin meurt dans des circonstances mystérieuses et le comportement de Dorsa devient de plus en plus erratique. Shideh se retrouve lentement entraînée dans la tourmente qui s’ensuit, luttant pour s’accrocher à ce qui est réel et à ce qui ne l’est pas. À la recherche de réponses, elle apprend d’un voisin superstitieux que le missile maudit aurait pu amener avec lui Djinn – des esprits malveillants du Moyen-Orient qui voyagent avec le vent. Convaincue qu’une force surnaturelle à l’intérieur du bâtiment tente de posséder Dorsa, Shideh n’a d’autre choix que d’affronter ces forces si elle veut sauver sa fille et elle-même.

Regardez Under the Shadow sur Netflix

La fille avec tous les cadeaux

L’humanité du futur proche a été pratiquement détruite par une maladie fongique mutée qui éradique le libre arbitre et transforme ses victimes en «faim» carnivore. Seul un petit groupe d’enfants semble immunisé contre ses effets. Dans une base militaire d’Angleterre rurale, ce groupe d’enfants uniques est étudié, soumis à des expériences cruelles du biologiste Dr Caldwell. Bien qu’ils aient été infectés par le zombie pathogène qui a décimé le monde, ces enfants conservent des pensées et des émotions normales. Et tout en étant soumis à l’envie de chair humaine qui marque la maladie, ces «affamés» de deuxième génération sont capables de penser et de ressentir ce qui en fait une ressource vitale dans la recherche d’un remède. Les enfants assistent quotidiennement aux cours de l’école, gardés par le sergent Parks toujours vigilant. Mais une petite fille, Mélanie, se démarque des autres. Mélanie est spéciale. Elle excelle en classe, est curieuse, imaginative et adore son professeur préférée, Mlle Justineau. Lorsque la base tombe, Melanie s’échappe avec Mlle Justineau, le sergent Parks et le Dr Caldwell. Dans le contexte d’une Grande-Bretagne dévastée, Mélanie doit découvrir ce qu’elle est et finalement décider à la fois de son propre avenir et de celui de la race humaine.

Regardez La fille avec tous les cadeaux sur Netflix

L’autopsie de Jane Doe

C’est juste une autre nuit à la morgue pour une équipe de coroners père (Brian Cox) et fils (Emile Hirsch), jusqu’à ce qu’un cadavre non identifié et très inhabituel entre. Découvert enterré dans le sous-sol de la maison d’une famille brutalement assassinée, le jeune Jane Doe – étrangement bien conservée et sans aucun signe visible de traumatisme – est entourée de mystère. Alors qu’ils travaillent dans la nuit pour reconstituer la cause de sa mort, les deux hommes commencent à découvrir les secrets inquiétants de sa vie. Bientôt, une série d’événements terrifiants le montrent clairement: cette Jane Doe n’est peut-être pas morte. Le dernier du réalisateur de Trollhunter, Andre Ovredal, est un choc surnaturel effroyablement imprévisible qui ne lâche jamais.

Regardez l’autopsie de Jane Doe sur Netflix

Le jeu de Gerald

Lorsque le jeu sexuel de son mari tourne mal, Jessie (Carla Gugino) – menottée à un lit dans une maison isolée du lac – fait face à des visions déformées, de sombres secrets et un choix difficile. Basé sur le roman de Stephen King, Gerald’s Game a été réalisé par Mike Flanagan.

Regardez le match de Gerald sur Netflix

Apôtre

Londres, 1905. Le fils prodigue Thomas Richardson (Dan Stevens) est rentré chez lui, seulement pour apprendre que sa sœur est détenue contre rançon par une secte religieuse. Déterminé à la récupérer à tout prix, Thomas se rend sur l’île idyllique où vit la secte sous la direction du charismatique prophète Malcolm (Michael Sheen). Alors que Thomas s’infiltre dans la communauté de l’île, il apprend que la corruption de la société continentale qu’ils prétendent rejeter a néanmoins infesté les rangs de la secte – et découvre un secret bien plus pervers qu’il n’aurait pu l’imaginer. Écrit et réalisé par Gareth Evans (THE RAID), APOSTLE est une fable occulte déchirante où la seule chose plus horrible que la folie est la sinistre réalité derrière elle.

Regardez Apostle sur Netflix

La perfection

Lorsque Charlotte (Allison Williams), prodige de la musique en difficulté, cherche Elizabeth (Logan Browning), la nouvelle élève vedette de son ancienne école, la rencontre envoie les deux musiciens sur un chemin sinistre aux conséquences choquantes.

Regardez The Perfection sur Netflix

Se glisser

À la recherche de travail, Aaron (Patrick Brice) tombe sur une publicité en ligne cryptique: «1 000 $ pour la journée. Service de tournage. La discrétion est appréciée. » À court d’argent et plein de naïveté, il décide d’y aller. Il se rend dans une cabane dans une ville de montagne isolée où il rencontre Josef (Mark Duplass), son sujet cinématographique du jour. Josef est sincère et le projet semble sincère, alors Aaron commence à filmer. Mais au fil de la journée, il devient clair que Josef n’est pas ce qu’il dit et que ses intentions ne sont pas du tout pures. Les débuts en tant que réalisateur de Patrick Brice et produit par Jason Blum (PARANORMAL ACTIVITY, INSIDIOUS) et Mark Duplass (SAFETY NOT GUARANTEED), l’interaction intense de CREEP entre ses deux protagonistes bouleverse les attentes à chaque tournant. (c) Le verger

Regardez Creep sur Netflix

Chérie

Jenn a échoué sur une petite île tropicale et il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu’elle est complètement seule. Elle doit passer ses journées non seulement à survivre aux éléments, mais doit également repousser la force malveillante qui sort chaque nuit.

Regardez Sweetheart sur Netflix

