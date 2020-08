Je vais partager un petit secret avec vous: Hollywood aime l’argent. C’est vrai. Et une fois qu’ils auront trouvé quelque chose de rentable, ils le mèneront pour tout ce qu’il a et même dans ce cas, ils reviendront et verront s’ils peuvent gagner quelques dollars nostalgiques de plus.

C’est pourquoi nous avons des productions croisées. Des films basés sur des émissions de télévision, ou même des sketches sur une émission de fin de soirée et des émissions de télévision basées sur des films. Parfois cela fonctionne et parfois nous obtenons de vrais clunkers.

Pour chaque Fargo et Friday Night Lights sauf… eh bien, la liste ci-dessous est un bon exemple.

Notes rapides, je ne mets pas AfterMASH sur cette liste car il s’agissait d’un spin-off d’une émission basée sur un film… et c’était juste trop exagéré. C’est une mauvaise série, sachez-le.

En outre, aucune animation ne s’affiche. Beaucoup trop et pourrait avoir sa propre colonne. Peut-être une autre fois.

Allons-y NON CLASSÉ liste avec…

Maison Delta

Cette série, basée sur la comédie classique Animal House, a été diffusée du 18 janvier au 21 avril 1979 et c’est encore 4 mois de trop.

Animal House avait un côté brut qui ne pouvait tout simplement pas être capturé sur la télévision en réseau, surtout à l’époque. Sans l’humour torride, les références sexuelles et le langage grossier du matériel source, c’est simplement une émission universitaire peinte par numéros. Pire encore, alors qu’ils ramenaient des acteurs de films comme John Vernon (Dean Wormer), Stephen Furst (Flounder), Bruce McGill (D-Day) et James Widdoes (Hoover), remplaçant Bluto de John Belushi par Blotto de Josh Mostel (le frère de Bluto) ) était mauvais. Aucun charme n’a été conservé et, heureusement, cela a été tout sauf oublié jusqu’à ce que je l’ai inclus dans la liste.

Delta House avait une qualité de rachat. C’était l’un des premiers véhicules de Michelle Pfeiffer, qui jouait «The Bombshell».

Down and Out à Beverly Hills

Lorsque vous avez regardé cette promo, avez-vous eu le sentiment de regarder une parodie d’une mauvaise promo? Bienvenue sur Bad TV en 1987.

Down and Out in Beverly Hills est sorti en salles l’année précédente et a été un franc succès, faisant plus de 62 millions de dollars sur un budget de 14 millions de dollars. Bien sûr, cela va attirer l’attention et avec une intrigue assez basique sur un couple riche mais dysfonctionnel qui sauve la vie d’un sans-abri suicidaire, cela devrait se traduire facilement par le petit écran. Non.

À des fins de trivia, Down and Out in Beverly Hills a la particularité d’être le premier film sorti par Disney à recevoir une cote R.

TOUT ce qui a fait fonctionner le film était absent de la série. Lors de ses débuts, l’émission de télévision a reçu une cote Metascore de seulement 28.

Pour des raisons plus triviales, Down and Out à Beverly Hills a été le premier spectacle à être annulé par le réseau Fox.

10 choses que je déteste à propos de toi

Je vais regrouper quelques émissions de lycée ici car elles souffrent toutes de faiblesses similaires.

10 Things I Hate About You était un film étonnamment solide grâce à un casting charmant et au charisme de feu Heath Ledger. En regardant le film, vous pouviez voir qu’il avait quelque chose et avec un ensemble solide, le film se démarque des autres tripes de cinéma du lycée. Le film était un récit de The Taming of the Shrew de William Shakespeare, lui donnant également une belle tournure.

Le film est sorti en 1999, vous pensez donc à capitaliser sur son modeste succès, ils sortiraient la série peu de temps après. Non. Ils ont attendu 10 ans. Bien que le film ait un caractère distinctif, la série ne l’a pas fait et se sentait comme un programme de lycée à l’emporte-pièce.

Temps rapides

Ne laissez pas l’ouverture accrocheuse d’Oingo Boingo et la distribution étonnamment familière vous tromper. Fast Times n’est pas un Fast Times à Ridgemont High. Comme la plupart des émissions de lycée, ils assainissent les intrigues et les personnages à un niveau impardonnable. Il est tout simplement impossible de rendre justice au cinéma avec une émission de télévision sur un réseau.

De plus, Square Pegs a essayé la même ambiance quelques saisons plus tôt et a fait un meilleur travail, mais même cela a été annulé.

Mon plus gros reproche est qu’ils ont essayé de recréer le magique Jeff Spicoli de Sean Penn et cela n’arrivera pas.

Ferris Bueller

L’émission télévisée Ferris Bueller de 1990 pourrait être le pire délinquant de cette liste. Le classique de John Hughes met en vedette Matthew Broderick qui chevauche la ligne entre l’adorable et l’absolu secousse. Un lycéen qui prend la journée avec sa petite amie et son meilleur ami.

Le concept de l’émission de télévision suit une voie légèrement différente car il s’agit du «vrai» Ferris, qui pense que le portrait de Broderick de lui dans le film était totalement faux.

Cela a duré un épisode, mais l’écriture de Ferris de Charlie Schlatter a rendu le personnage complètement inimitable. En outre, il a été comparé à une émission similaire, plus bien accueillie, Parker Lewis Can’t Lose, qui a fait mieux avec le public.

Oh, et Jennifer Aniston en fait également partie.

Ecole du rock

Voici la partie où nous parlons de l’importance d’essayer de refondre un rôle déjà profondément attaché à un acteur. Jack Black ne peut pas être remplacé. Il a imprégné Dewey Finn d’énergie, de cœur et d’émerveillement joyeux.

Tony Cavalero a eu la tâche difficile d’essayer de faire la même chose mais avec des résultats bien différents. Le spectacle est-il un désastre? Pas tout à fait mais je préfère de loin regarder le film.

En fin de compte, c’est un facteur important dans de nombreuses émissions de télévision échouées basées sur des films. Vous vous attachez aux acteurs / personnages et tout ce qui est différent se sent juste… moins que. Vous n’avez pas non plus la même chimie.

Ce qui nous amène à…

Heure de pointe

Vous n’allez pas capturer la chimie que Chris Tucker et Jackie Chan avaient dans les films.

La série manquait de la chimie, du timing, de l’humour et des cascades que vous attendez de la franchise de films. Une des choses que vous devez

face à la télévision, ce sont les redoutables dispositifs d’intrigue «de formule». Après quelques épisodes, vous savez où ça va et, malheureusement, les blagues sont assez drôles pour vous garder dans les parages.

L’heure de pointe était un clin d’œil et vous l’avez ratée, tout comme les coups de poing de Chan.

Sale danse

La chimie joue également un rôle lors de la réalisation d’un spectacle avec amour et romance. Quelque chose manquait à cette série.

Dirty Dancing a eu une préquelle, un remake et une émission de télévision. Chacun n’a pas réussi à capturer ce qui a rendu le film si aimé. Patrick Swayze et Jennifer Gray sur papier peuvent sembler un couple étrange, mais ils l’ont apporté en matière de magie du cinéma. Patrick Cassidy et Melora Hardin n’étaient pas Swayze et Gray sur la piste de danse.

La présence de Swayze seule est difficile à reproduire, donc cela ne vaut pas la peine d’essayer. Ils ont donné un tourbillon mais après une saison, ce n’était pas le moment de notre vie.

Oncle Buck

J’allais mettre cela là-haut avec School of Rock dans la catégorie du remplacement d’un personnage principal, mais j’y ai pensé et je voulais rendre cela plus distinct.

Alors qu’un autre acteur aurait pu faire School of Rock, lui donnant un autre ton, Oncle Buck travaille grâce à John Candy. Candy… il me manque. Il a donné à chaque personnage une nuance que lui seul pouvait apporter. C’était le genre de gars que vous pensiez déjà connaître, un ami familier.

Oncle Buck aurait facilement pu emprunter une autre voie moins divertissante. Il y avait plus de chemins pour flop que pour voler et c’est à cause de Candy.

Kevin Meaney a été mis en place pour échouer dans une émission qui n’a jamais capturé même un éclat de rire du film. L’émission de télévision a été rapidement mise au repos avant même de diffuser tous ses épisodes.

Et je ne mentionnerai même pas le redémarrage de l’émission télévisée Uncle Buck en 2016 avec Mike Epps dans le rôle de Buck. Moins on en dit, mieux c’est.

Académie de police: la série

Police Academy est l’une de ces franchises dont on se souvient affectueusement et qui fonctionne grâce à la somme de ses éléments se réunissant au bon moment. Bien sûr, beaucoup de blagues sont datées et évidentes, mais grâce au casting, vous vous retrouvez à rire. Oui, même Mission à Moscou a ses moments amusants.

La série télévisée n’a jamais failli atteindre ce niveau et n’était que des blagues recyclées et des situations que nous avions déjà vues à plusieurs reprises. Un casting d’ensemble, c’est comme marcher sur une corde raide et même si le gain est important quand cela fonctionne, la chute est difficile quand ce n’est pas le cas. Il suffit de quelques maillons faibles pour le faire tomber et c’était le cas ici.

C’est mon 10… et le vôtre?