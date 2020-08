Netflix ajoute une tonne de contenu à son service de streaming en août, mais ce sont les meilleurs nouveaux films et émissions que nous pensons que vous devriez ajouter à votre file d’attente ce mois-ci.

Si vous étiez l’un des abonnés Netflix qui ont revu ou regardé Avatar: le dernier maître de l’air pour la première fois cette année, vous devez regarder sa suite, La légende de Korra.

Il y a aussi quelques grands films qui rejoignent le service ce mois-ci, notamment Jurassic Park, Nightcrawler, Casino Royale et Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Le mois d’août est sans aucun doute le mois le plus calme de nouvelles versions pour Netflix à ce jour en 2020, mais une baisse semblait inévitable au milieu d’une pandémie mondiale. Cela dit, les temps forts sont toujours très excitants, et si je devais faire une prédiction, je suppose que The Legend of Korra (une suite directe d’Avatar: The Last Airbender) sera l’émission la plus regardée du mois. Attendez-vous à le voir dans cette nouvelle liste fantaisie du top 10 qui apparaît maintenant sur Netflix.

Il n’y a pas beaucoup de favoris de retour en ce qui concerne les originaux de Netflix, mais la cinquième saison de Lucifer fait ses débuts ce mois-ci. Lucifer a été diffusé sur Fox pendant trois saisons avant d’être annulé, mais Netflix l’a arraché presque immédiatement, et a depuis produit deux autres saisons et prévoit de faire une sixième et dernière saison l’année prochaine. La saison 5 comprendra 16 épisodes, mais vous ne pourrez regarder les 8 premiers que le 21 août.

Enfin, si vous préférez vous installer et regarder un excellent film, Netflix a ce qu’il vous faut, car des classiques de bonne foi tels que Jurassic Park, Casino Royale et Eternal Sunshine of the Spotless Mind sont tous diffusés en août:

Soleil éternel de l’esprit impeccable | 1er août

Jurassic Park | 1er août

Nation d’immigration | 3 août

Cette série documentaire offre une vue unique et nuancée des luttes en cours dans le système d’immigration brisé des États-Unis.

Nightcrawler | 10 août

Puissance du projet | 14 août

Lorsqu’une pilule qui donne à ses utilisateurs des super pouvoirs imprévisibles pendant cinq minutes arrive dans les rues de la Nouvelle-Orléans, un adolescent dealer et un flic local doivent faire équipe avec un ex-soldat pour éliminer le groupe responsable de sa création.

La légende de Korra: Livre un – Livre quatre | 14 août

Les Misérables | 16 août

Lucifer: Saison 5 | 21 août

Lucifer, ennuyé et malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, démissionne de son trône et abandonne son royaume pour la folie magnifique et chatoyante de Los Angeles, où il obtient ses coups de pied en aidant le LAPD … et la détective avisée Chloe Decker en particulier.

Aggretsuko: Saison 3 | 27 août

Retsuko the Red Panda et son karaoké death metal reviennent pour une autre saison.

Casino Royale | 31 août

Maintenant que vous avez vu le meilleur, assurez-vous de jeter un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui est ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce que le service supprimera.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.