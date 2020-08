Il y a quelques années, être gaucher était considéré comme un handicap et dans certaines écoles, les enfants qui avaient une tendance naturelle à utiliser leur main gauche pour écrire étaient contraints d’utiliser leur main droite.: le résultat, au-delà d’une lettre horrible, a été la souffrance des enfants. Cela peut sembler une exagération; Mais ce n’est pas le cas.

Pour cela et d’autres raisons comme La volonté – pratiquement tout le monde – de créer des choses conçues pour la grande majorité des droitiers, est qu’en 1976, Dean Campbell, fondateur de Left-handers International, a promu l’initiative de faire du 13 août la Journée internationale de les gauchers. Encore une fois, cela peut sembler exagéré et ce genre de célébrations sert un usage plus commercial, mais la réalité est que cela existe comme tous les problèmes auxquels les gauchers sont confrontés lorsqu’ils s’adaptent à un monde de droitiers.

Ce 13 août 2020, la 31e Journée internationale de la gauche serait célébrée depuis le début de la célébration. C’est pourquoi nous vous laissons une liste de personnages historiques, de musiciens et d’icônes de la culture populaire du monde entier qui sont – ou ont été – gauchers avec une grande fierté:

Leonardo da Vinci

Léonard de Vinci est l’un des génies les plus connus au monde pour ses contributions à divers aspects de l’humanité tels que la science et l’art. Chacune de ses inventions ou théories a servi de base au développement de certains aspects liés à l’évolution de l’homme. Ce qui était inexplicable pendant de nombreuses années, compte tenu de tous les mythes sur le sujet, c’est que Leonardo était gaucher. D’où de nombreuses théories et explications sur les raisons pour lesquelles il a fait de l’écriture spéculaire (miroir). Certains spécialistes affirment également qu’il était même dyslexique.

David Bowie

Avec Paul McCartney, bien que de manière très différente, il est Bowie comme l’une des plus grandes figures de l’histoire de la musique contemporaine. Et il s’avère que tout comme Paul, Bowie était gaucher, mais a appris à jouer de la guitare avec sa main droite. D’autres grands musiciens comme Jimi Hendrix, David Byrne, Ringo Starr, Sting, Billy Corgan et plus, composent ou faisaient partie des 10 pour cent de la population mondiale à être gauchers.

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte est l’une des figures historiques les plus importantes et transcendantes. À la fin du XVIIIe siècle, alors que le début des Lumières fleurissait avec le début de la Révolution française, Bonaparte devint le plus grand représentant de cette période grâce à ses triomphes sur les champs de bataille qui l’ont conduit à être nommé l’un des meilleurs stratèges militaires de l’époque; Cependant, les choses ne pouvaient pas se terminer de la manière la plus opposée: en 1804, il se proclama empereur de France jusqu’en 1815 où il fut contraint d’abdiquer après avoir perdu la bataille de Waterloo. Napoléon, disent-ils, était gaucher.

Marie Curie

Marie Curie a été l’une des pionnières dans l’étude de la radioactivité et de sa capacité de guérison. Elle est également devenue l’une des premières femmes à enseigner dans des établissements supérieurs d’enseignement de la physique. Avec son mari, Pierre, a reçu la moitié du prix Nobel de physique en 1903 pour leurs études sur la radioactivité, qu’ils ont partagées avec Henri Becquerel, qui l’a découverte. En 1911, il a reçu un deuxième prix Nobel, mais maintenant en chimie, toujours pour ses études et travaux sur la radioactivité associée à la matière.

Paul Mccartney

McCartney est l’un des plus grands musiciens du monde grâce à son temps avec les Beatles et à l’héritage qu’il a construit avec un peu plus de 50 ans de carrière musicale. Il a également été considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de l’histoire « en dépit » d’être gaucher. Il a découvert qu’il avait une inclinaison vers la gauche quand, enfant, il avait du mal à jouer de la guitare avec la droite et le reste appartient à l’histoire.

Gustavo Cerati

Cerati était comme Bowie: gaucher, mais il a appris à jouer de la guitare avec sa main droite. Cela ne l’a pas empêché d’être l’image du rock latino-américain. dans le monde depuis la création de Soda Stereo au début des années 80, la dissolution du groupe et le début de sa carrière solo qui a pris fin lorsqu’il est tombé dans le coma en 2010 à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Cependant, son importance dans l’histoire de la musique demeure.

Albert Einstein

Einstein est connu comme «le génie du XXe siècle» qui a quitté la science pour devenir également l’une des icônes de la culture populaire qui reste dans notre imagination. Grâce à son équation la plus célèbre, E = mc2, c’est qu’elle a laissé la place à l’humanité pour avancer à pas de géant, mais elle a également ouvert la voie à la création de l’une des armes de destruction massive les plus puissantes au monde. Cependant, l’héritage d’Einstein est indéniable grâce, selon certains, à son gaucher.

Beethoven

On a beaucoup parlé des handicaps physiques et mentaux des gauchers; cependant, il semble que la grande majorité des gens qui ont transcendé dans leur domaine, ont été gauchers et l’un d’entre eux dans la musique classique était Beethoven. On a beaucoup discuté à ce sujet et personne n’a été en mesure d’affirmer ou de nier ce fait, mais au cas où c’était vrai, Beethoven entre dans une petite liste de musiciens atteints de cette condition comme Rachmaninov et Bach.

Beethoven est le protagoniste d’une histoire passionnée et tragique dont les caractéristiques ont été représentées à travers ses plus grandes œuvres comme la symphonie numéro trois, Heroica, qui était à l’origine dédiée à Napoléon.

Kurt Cobain

Dans une interview, Cobain a déclaré qu’il était gaucher et qu’il avait du mal à trouver des instruments conçus pour la même personne.; Cependant, cela ne l’a pas empêché de devenir le symbole de toute une génération dans les années 90 et une légende de la musique. Beaucoup ont affirmé que Cobain utilisait en fait sa main droite naturellement, mais qu’il avait une prédilection pour n’utiliser sa gauche que pour jouer de la guitare.

Barack Obama

Barack Obama est peut-être la personne la moins illustre de cette liste, mais cela confirme comment la politique américaine a tendance à aller du côté gauche, mais dans la mesure où les présidents sont gauchers. (car en politique, la droite et les républicains conservateurs connaissent une résurgence étrange et dangereuse). Selon TIME, au cours des 100 dernières années, huit présidents américains ont été gauchers, à commencer par James Garfield, Herbert Hoover, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton et Obama.

Les autres personnages gauchers de l’histoire sont:

Charles Darwin

Bébé Ruth

Diego Armando Maradona

Pelé

Lionel Messi

Paul Klee

Michel Ange

Toulouse Lautrec

Rubens

Lewis Carroll

Matt Groening

Jean Paul Gaultier

Jim Carrey

Charlie Chaplin

Croisière Tom

Robert de niro

Judy Garland

Angelina Jolie

Nicole Kidman

Marilyn Monroe

Brad Pitt

Keanu Reeves

Julia Robert

Sylvester Stallone

Scarlett Johansson