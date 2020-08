11 août Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la colonne Blu-ray, HD numérique et DVD de ComingSoon.net du 11 août! Nous avons mis en évidence les sorties de cette semaine dans des descriptions détaillées des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

La note élevée

Lorsque la superstar de la musique Grace se voit proposer un choix qui pourrait modifier sa carrière, son aspirante assistante à la production musicale propose un plan qui change leur vie pour toujours.

Vallée des dieux

Mettant en vedette Josh Hartnett et John Malkovich, ce film juxtapose l’abondance et la pauvreté à travers les yeux d’un écrivain angoissé, d’un trillionaire bizarre et d’une communauté Navajo en difficulté armée d’une ancienne légende désormais imminente.

Plan de sortie (DVD)

L’enquêteur des réclamations d’assurance Max (Nikolaj Coster-Waldau) suit les indices d’une mort mystérieuse dans un hôtel isolé spécialisé dans le suicide assisté. Sa recherche révèle des révélations inquiétantes auxquelles il ne pourra peut-être pas s’échapper.

Un jour blanc blanc (DVD)

Dans une ville islandaise éloignée, un chef de police en congé (un Ingvar Sigurdsson effrayant, qui a reçu le prix du meilleur acteur de la Semaine de la critique de Cannes pour sa performance) commence à suspecter un homme local d’avoir eu une liaison avec sa défunte épouse, décédée en un accident tragique deux ans plus tôt.

Djon Afrique (DVD)

Un jeune rastafarien insouciant du nom de Miguel, alias Djon África, est invité à partir à la recherche de son père, qu’il n’a jamais rencontré. Tout ce qu’il sait, c’est ce que sa grand-mère lui dit: que son père a été expulsé il y a longtemps au Cap-Vert, où Miguel part à la recherche de ses racines.

Terra Franca (DVD)

Dans un ancien village riverain à l’extérieur de l’actuelle Lisbonne, un pêcheur, Albertino, habite à la fois la solitude de la rivière et la vie de famille qui l’amène rythmiquement à terre. Un portrait d’observation du lieu, de l’individu, de la communauté, de l’appartenance et du travail.

Au-delà du visible: Hilma af Klint

Objet d’une récente rétrospective au musée Guggenheim, Hilma af Klint était une artiste abstraite avant même que le terme n’existe.

Rééditions

Le fantôme de l’Opéra

Lorsque la star d’un opéra de Londres (Heather Sears) est kidnappée, un producteur (Edward de Souza) traque le fantôme (Herbert Lom) qui a l’intention de se venger.

Michael

John Travolta joue un ange endurci et promiscuité vivant sur Terre qui fait l’objet d’une enquête de deux journalistes de tabloïd qui finissent par apprendre de lui le vrai sens de l’amour.

La quête

Toujours en deuil de la perte de ses parents, un jeune garçon vivant en Australie se retrouve pris dans la magie d’un mythe aborigène qui pourrait être plus réel que quiconque ne le sait.

Tendre miséricorde

Le lauréat d’un Oscar, Robert Duvall, fait la une de cette histoire touchante d’un chanteur country dénommé Mac et de la jeune veuve (Tess Harper) qu’il rencontre dans une petite ville du Texas. Mais alors que leur relation s’épanouit, les années de vie dure de Mac refont surface lorsque son ex-femme (Betty Buckley), star de la musique, apparaît dans une ville voisine, amenant sa fille séparée (Ellen Barkin) avec elle.

Chasseur d’amour

Kazuo, vingt ans, est amoureux de sa petite amie d’université, Hisako, mais il ne peut s’empêcher d’être intrigué par une mystérieuse femme plus âgée nommée Kyoku, une femme promiscieuse insatisfaite de son mariage. Au fil du temps, Kazuo et Hisako sont entraînés dans le monde apparemment libre et sans frontières de Kyoku – avec tous ses nombreux souffrances et plaisirs.

Une plus grosse éclaboussure

Un film intime sur l’artiste David Hockney, né en Angleterre, souvent californien, et son travail, honorant son sujet en prenant des risques créatifs. Hazan crée un hybride narratif-non-fiction improvisé mettant en vedette Hockney, un participant méfiant, ainsi que son cercle d’amis, capturant la fin angoissée de la liaison persistante entre Hockney et sa muse, un Américain du nom de Peter Schlesinger.

Nouveau sur la HD numérique

Le roi de Staten Island

Scott (Pete Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier alors qu’il avait sept ans. Il a maintenant atteint la mi-vingtaine après avoir réalisé peu de choses, poursuivant un rêve de devenir tatoueur qui semble hors de portée.

Ballbuster (clip exclusif)

C’est la Major League pour la NBA! Avec Jerry O’Connell, Elisabeth Rohm et Bobby Slayton.

Kat and the Band (clip exclusif)

Kat Malone (Ella Hunt, «Dickinson»), intelligente et obsédée par la musique, crée son ultime activité secondaire: gérer un groupe en difficulté, dirigé par Alex (Dougie Poynter, McFly), sceptique, tout en équilibrant les pressions moyennes chez les adolescents de l’amitié, de l’école et de la famille .

Dead Fred (clip exclusif)

Trois femmes se réunissent pour soutenir leur amie de longue date – et obtiennent plus que ce qu’elles avaient négocié, quand elles découvrent que son mari « disparu » est en fait toujours dans l’image – dans cette comédie noire sur l’amitié, la loyauté et de très vieux secrets.

G-LOC (clip exclusif)

Dans cette épopée de science-fiction captivante mettant en vedette Stephen Moyer, Casper Van Dien et John Rhys-Davies, un fugitif qui s’échappe vers une planète hostile doit combattre une guerrière sauvage pour survivre.

En attendant les barbares

Le magistrat d’une colonie frontière isolée à la frontière d’un empire sans nom attend avec impatience une retraite facile jusqu’à l’arrivée du colonel Roll, dont la tâche est de rendre compte des activités des «barbares» et de la situation sécuritaire à la frontière. Joll mène une série d’interrogatoires impitoyables, ce qui conduit le magistrat à remettre en question sa loyauté envers l’empire.

Fabriqué en Italie

Liam Neeson joue dans cette comédie réconfortante sur un père retournant dans la glorieuse Toscane avec son fils séparé pour réparer leur ancienne villa familiale, ainsi que leur relation.

Le percepteur d’impôts

David et Creeper sont des «collecteurs d’impôts» pour un seigneur du crime local, mais lorsqu’un vieux rival revient, David doit se battre pour sa famille et sa vie.

Le jardin secret

Un nouveau regard sur le roman classique bien-aimé, une jeune orpheline qui, après avoir été envoyée vivre avec son oncle, découvre un jardin magique sur le terrain de son domaine.

Eau noire: Abysse

Au cœur des forêts d’Australie, un groupe d’amis explore un système de grottes éloignées lorsqu’une tempête tropicale frappe. Alors que la montée des eaux de crue les emprisonne profondément sous la surface, quelque chose d’encore plus mortel émerge de l’obscurité: des crocodiles tueurs.

Paydirt

Un libéré conditionnel fait équipe avec son ancien équipage déterminé à trouver un sac d’argent enterré volé il y a cinq ans dans un buste de la DEA qui a mal tourné, mais l’obsession d’un shérif à la retraite de réparer les torts passés conduit à une confrontation avec des fusils au milieu du désert.

TV sur Blu-ray et DVD

Dépêches d’ailleurs: Saison 1

Quatre étrangers divers en quête de sens tombent dans un jeu mystérieux caché à la vue de tous.

Orange est le nouveau noir: Saison 7

Dans la dernière saison de l’émission, une Piper récemment libérée en liberté conditionnelle tente de se remettre sur pied tandis que la vie à Litchfield, aussi corrompue que jamais, continue sans elle.

Espace final: toutes les première et deuxième saisons

Lightfold! Dans les saisons un et deux de l’espace final de la science-fiction comique animée

As-tu peur du noir? (DVD)

La série limitée en trois parties et autonome concerne le nouveau membre de The Midnight Society, son premier conte effrayant, et ce qui arrive au groupe lorsque les événements terrifiants de son histoire commencent à se produire dans leur petite ville. Plus 3 épisodes préférés des fans de la série classique!