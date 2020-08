Avant l’avènement de l’ère numérique dans les médias, les films faits pour la télévision étaient des événements télévisés. Ils étaient un moyen intelligent de faire en sorte que la famille et les amis restent à la maison et se rassemblent autour de la télévision. Les années 60 au début des années 90 ont marqué un boom de l’horreur sur le petit écran, offrant des joyaux mémorables – et des joyaux oubliés – qui prouvaient que la terreur n’avait pas besoin d’un gros budget hollywoodien pour être efficace.

Même avec des budgets plus faibles et des limites de programmation, certaines des meilleures horreurs sont sorties du petit écran. Un manque de sang-froid, de nudité et de violence graphique n’empêchera pas une bonne peur, après tout. De plus, le format permettrait aux cinéastes et aux conteurs de repousser les limites de manière absolument gonzo pour compenser. Cela signifie que le film fait pour la télévision pourrait être carrément effrayant, mais cela pourrait aussi être de la pure folie.

Ces onze films conçus pour la télévision couvrent toute la gamme de l’horreur. Certains provoquent des frissons et certains déraillent dans l’excentricité. Des fantômes aux créatures en passant par les tueurs, il y en a pour tous les goûts. Mieux encore, vous pouvez les diffuser maintenant et recréer la nostalgie de cet événement télévisé.

Invitation à l’enfer – Tubi

Quelques mois avant la sortie en salles de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street, son étrange film d’horreur de science-fiction fait pour la télévision a été diffusé sur ABC. L’ingénieur Matt Winslow (Robert Urich) déménage avec sa femme, Patricia (Joanna Cassidy), et ses enfants, Chrissy (Soleil Moon Frye) et Robert (Barret Oliver), dans une nouvelle communauté de banlieue. C’est un bourreau de travail tellement absorbé par son projet de travail dans la création d’une combinaison spatiale thermique qu’il ne remarque pas que quelque chose cloche dans la communauté idyllique et la directrice du country club Jessica Jones (Susan Lucci). Plus Jessica courtise sa famille, plus les choses deviennent étranges. Jusqu’à l’acte final dingue, dans lequel Matt descend en enfer, c’est un film d’horreur principalement standard avec Lucci en plein camp en tant que méchante. Cependant, cette finale en enfer est là-bas. Invitation to Hell a également remporté une nomination aux Primetime Emmy, donc 1984 appartenait à Craven.

L’école de Satan pour filles – Tubi, Prime Video

Suite au suicide de sa sœur, Elizabeth (Pamela Franklin) s’inscrit à l’école de sa sœur pour découvrir ce qui s’est passé. Son enquête la trouve dans la ligne de mire d’un culte satanique. Le réalisateur David Lowell Rich a bâti une longue carrière dans la réalisation de films conçus pour la télévision, dont The Horror at 37,000 Feet. Bien que ce film de 1973 puisse être daté sous de nombreux aspects, Rich savait comment créer une atmosphère et il y a quelques moments vraiment effrayants. Le producteur Aaron Spelling (Charlie’s Angels, Melrose Place) a également produit le remake fait pour la télévision en 2000.

Devil Dog: Le chien de l’enfer – Tubi

Richard Crenna incarne Mike Barry, le patriarche d’une famille qui vient de perdre son chiot bien-aimé. Ils décident d’en acheter un nouveau, sans savoir qu’il a été élevé et utilisé dans un rituel satanique qui le rend possédé par le mal. C’est vrai. Ce chiot mignon est un serviteur de Satan et il cherche à semer le chaos démoniaque. C’est à papa de sauver la situation. Heureusement, ce père est joué par Richard Crenna. Bien qu’il ait un titre idiot et que le petit budget montre quelques coutures, Devil Dog offre du plaisir satanique et quelques moments effrayants. Assault on Precinct 13 et Kim Richards de la voiture joue également le rôle de la fille de Mike Barry.

Trilogie de la terreur – Prime Video

Réalisé par Dan Curtis et avec Karen Black, ce film d’horreur d’anthologie est basé sur des nouvelles de Richard Matheson. C’est le film qui, selon Black, l’a amenée à être classée dans l’horreur, et il est facile de comprendre pourquoi. Jouant le rôle principal dans les trois segments, chacun étant un personnage différent, Black a joué une femme fatale, une femme déséquilibrée avec des personnalités divisées et, surtout, une femme qui trouve son indépendance par rapport à sa mère dominatrice grâce à l’aide d’un guerrier autochtone de la taille d’une pinte. . Cette poupée fétiche Zuni, avec ses dents acérées comme un rasoir et sa petite lance, est la matière des cauchemars. Certes, les deux premiers segments ont tendance à être oubliables. Pourtant, la force de «Amelia», et son combat pour sa vie contre l’une des poupées les plus effrayantes de l’histoire du cinéma, gardent celle-ci pour toujours au premier plan de la mémoire des films faits pour la télévision.

Quelle horreur pour Allan – Prime Video

Un film d’horreur télévisé mettant en vedette Anthony Perkins n’a pas besoin de grand-chose d’autre pour piquer votre curiosité. Perkins joue le rôle d’Allan éponyme, un homme tourmenté qui souffre de cécité psychosomatique après la mort de son père dans un incendie qu’il a involontairement causé. Une fois libéré de son séjour dans un établissement psychiatrique, il emménage avec sa sœur. Elle a également été emmenée chez un inconnu. Quand Allan commence à entendre des voix et des chuchotements étranges, il ne sait pas si quelqu’un est là pour l’attraper ou s’il a subi une rechute mentale. Julie Harris de The Haunting joue le rôle de sa sœur, Katherine. Ce choix est destiné aux fans d’horreur psychologique à combustion lente. Il est beaucoup plus intéressé par la création d’une atmosphère ambiguë que par la peur. Une fois de plus, cependant, Perkins s’engage pleinement.

Mort de la nuit (1977) – Shudder, Prime Video, Tubi

Comme Trilogy of Terror, cette anthologie d’horreur a également été dirigée par Dan Curtis et scénarisée par l’auteur d’horreur Richard Matheson. Il comporte également trois histoires de terreur; l’un impliquant un voyage dans le temps, le second un vampire et le dernier une histoire sur une mère qui souhaite que son enfant mort revienne à la vie. Ce dernier a été mis à jour et réutilisé dans Trilogy of Terror II. Quand il s’agit de l’horreur télévisée, cela ne devient pas beaucoup plus fiable que lorsque Curtis est impliqué, et il sait comment organiser une anthologie. Comme Trilogy of Terror, il enregistre le meilleur segment pour la fin. «Bobby» est un truc effrayant.

The Spell – Prime Video

Si les années 70 nous ont appris quelque chose, c’est que les intimidateurs sont mieux traités par télékinésie. La pauvre Rita, 15 ans, est fréquemment harcelée par ses camarades de classe pour son surpoids. Elle découvre qu’elle a des pouvoirs télékinésiques et commence à se venger. The Spell a été diffusé sur NBC en 1977, établissant des comparaisons inévitables avec Carrie, bien que l’écrivain Brian Taggert ait tenté de développer le projet pour une sortie en salles avant la sortie du film de Brian De Palma. Malgré les similitudes, il existe des différences clés. Le plus important est que la mère de Rita n’est pas un monstre comme Margaret White. Cherchez la jeune Helen Hunt jouant la sœur de Rita.

Summer of Fear – Vidéo Prime

Aussi connu sous le nom de Stranger in Our House, il s’agit du téléfilm le plus reconnaissable de Wes Craven. C’est probablement parce qu’il est basé sur un roman de la célèbre auteur Lois Duncan et des stars de Linda Blair. Lee Purcell joue également le rôle de Julia, une adolescente recueillie par sa tante et son oncle après la mort de ses parents. Sa cousine Rachel (Blair) est initialement excitée d’avoir une fille de son âge mais devient rapidement méfiante après une série d’accidents et de coïncidences malheureuses. Rachel découvre bientôt que Julia pourrait être une méchante sorcière. Les sorcières adolescentes maléfiques font un film amusant et un peu campy. Il n’ya pas de véritable suspense ni de peur, mais la série d’événements loufoques compense largement. Cherchez également une première performance de Fran Drescher.

Quand un étranger rappelle – Prime Video

L’un des premiers exemples d’une suite bien supérieure à son prédécesseur, ce film câblé sous-vu offre une tension sévère à commencer par l’une des meilleures ouvertures d’horreur de tous les temps. Si vous n’avez pas vu le film original, ce n’est pas un problème; cela se tient tout seul très bien et remplit les blancs nécessaires. Jill Schoelen (The Stepfather, Cutting Class) joue le rôle de la baby-sitter de cette sortie, la cible d’un inconnu inconnu lorsqu’il est laissé s’occuper de deux enfants endormis. Alors que le premier film livrait le trope iconique «Les appels viennent de l’intérieur de la maison», cette suite se déroule dans des lieux surprenants et dérangeants. Diffusé sur Showtime en 1993, When a Stranger Calls Back propose l’un des tueurs les plus excentriques de la décennie. Et cela en dit long.

La petite fille qui vit dans la rue – Prime Video

À l’Halloween, l’adolescente Rynn Jacobs (Jodie Foster) célèbre son treizième anniversaire seule dans la maison de son père Lester. Il est clair pour tout le monde qu’en dehors de la solitude fréquente de Rynn, le joueur de 13 ans recèle également un sombre secret. Le propriétaire et son fils, Frank Hallet (Martin Sheen), sont déterminés à découvrir de quoi il s’agit. Malgré la cote PG, ce petit film d’écran est plutôt mature et provocateur. Ses avances sexuelles rendent une poursuite psychologique du chat et de la souris entre l’adulte Frank et le jeune Rynn d’autant plus effrayante. Un méchant pédophile serait assez déformé, mais Rynn a des squelettes inquiétants dans son placard. Le fait que Foster et Sheen jouent les rôles principaux élève encore ce film unique en quelque chose de mémorable.

Gargouilles – Tubi

Le Dr Mercer Boley (Cornel Wilde) et sa fille Diana (Jennifer Salt) voyagent au Nouveau-Mexique pour son travail. Ils tombent sur une colonie de véritables gargouilles vivantes, et ils sont assez hostiles. Ce ne sont pas des cathédrales gothiques, mais des êtres diaboliques et démoniaques du folklore. C’est un film de monstres effrayant qui ne se soucie d’aucune histoire en couches, juste un chaos induit par des monstres. C’est bon! Le maquilleur légendaire Stan Winston s’est occupé du maquillage de la gargouille, ce qui lui a valu son tout premier crédit de long métrage. Gargoyles a remporté le prix Emmy de 1973 pour ses réalisations exceptionnelles en maquillage. Selon les normes d’aujourd’hui, Gargouilles ne terrifie peut-être pas aussi efficacement qu’elle a été diffusée sur CBS en 1972, mais cela a laissé une marque traumatique indélébile sur la génération qui l’a capturée.