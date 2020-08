Slim a qualifié de « comique » les discussions sur la conspiration de « Bad Boy Curse » avant de discuter de la raison pour laquelle le 112 a finalement rompu (et est actuellement dans une bataille juridique contre une autre).

Dans les années 1990, Bad Boy Records était à son apogée. Presque tous les artistes du label avaient dominé les charts, remporté des prix, parcouru le monde et battu des records. Ils étaient considérés comme une famille intouchable, mais ces dernières années, il y a eu des rumeurs sur des accords louches, de l’argent manquant, des pots-de-vin et une conspiration connue sous le nom de «Bad Boy Curse». On dit que quiconque est associé au label et à son leader, Sean « Diddy » Combs, a en quelque sorte rencontré des problèmes, est allé en prison, a quitté l’industrie, ou que sa carrière a fini par décliner. Cependant, si vous demandez à Slim, chanteur principal du groupe R&B à succès 112, tout ce discours n’est rien d’autre que des absurdités.

Leon Bennett / Intermittent / .

Au milieu des années 90, 112 ont signé un accord avec Diddy, mais au moment où 2002 a tourné autour, ils ont changé de vitesse et sont passés à Def Jam. Slim s’est assis avec VladTV et a discuté de la transition. Il a qualifié le discours de « Bad Boy Curse » de « comique », ajoutant: « Nous n’avons pas échoué dans notre carrière. Nous y voilà, je veux dire, nous sommes partis et cela n’avait vraiment rien à voir avec Puff en soi. . Il y avait une autre entité qui se déroulait en même temps. Qui, comment la paperasse était mise en place, nous n’avions pas le choix. Ce n’est pas ce que nous voulions faire, mais nous avons fait ce que nous devions faire. «

Il a ajouté: « Quand j’entendrai le ‘Bad Boy Curse’, quelle partie de la carrière des albums vas-tu dire était une malédiction? … Des chanteurs multiplates avec des albums multiplatinum sur un label qui est censé être une malédiction. Nous n’avons pas ‘ t l’expérience. » Vous pouvez dire que Slim voulait garder les choses élégantes et ne pas divulguer trop d’informations, car il donnait des réponses qui donnaient l’impression que lui et Omarion travaillaient avec le même coach média. Consultez les réponses de Slim ci-dessous et voyez ce qu’il avait à dire d’autre sur les raisons pour lesquelles le 112 a finalement rompu.