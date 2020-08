Partager sur FB

Les choses ne sont pas telles que nous les pensions.

Chaque jour, nous sommes taquinés, ne vous sentez pas mal, tout dépend de beaucoup de choses. Marketing, moyens de gagner du temps ou d’optimiser le temps et c’est tout à fait normal. Cependant, ce n’est pas à chaque fois que nous réalisons comment les choses se passent.

Dans la liste suivante, vous trouverez 15 images qui donneront un nouveau sens à la « tromperie » car parfois, elles ne sont pas intentionnelles, nous n’y prêtons tout simplement pas assez d’attention:

1. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n’avez jamais vu de dés à la poubelle?2. Astuce lorsque vous allez au cinéma: n’allez jamais aux premières émissions, réutilisez le pop-corn qui a été laissé la veille. Ou pensez-vous qu’ils ont été supprimés?

3. Cette mère a trouvé un moyen de faire consommer ses légumes à ses petits.

4. Les bananes ne sont pas nécessairement jaunes.

5. Certains nettoyeurs de vitres utilisent des méthodes plus sûres pour faire leur travail.

6. Pour ceux qui se demandent comment les frites sont déchargées par camions.

7. Un briquet géant est juste un briquet commun avec plus de plastique.

8. Imaginez que vous payez plus de 20 dollars pour un protecteur et voyez ceci:

9. L’emballage dit «cheeseburger».

dix. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi étaient faits les bracelets à pression?

11. Tout ce que vous voyez sur cette image sont des pommes de terre.

12. L’intérieur d’une batterie de six volts.

13. Ce sont les choux de Bruxelles fraîchement récoltés.

14. Parfois, connaître la vérité peut vous blesser de différentes manières.

15. Les rues pavées ne sont pas ce que vous pensiez.

Connaissiez-vous ces astuces quotidiennes? Partagez cette note pour que chacun puisse voir que la vie n’est pas comme nous le pensions.

