Quel sujet étrange mais auquel j’ai pensé en revoyant un épisode de Curb Your Enthusiasm. Oui, il y a plusieurs scènes classiques basées autour de la table du dîner dans cette émission, mais c’est celle-là que je fais référence:

Je pensais avoir dressé une liste de personnages de télévision que j’inviterais à un dîner. Assez basique. S’ils ont été à la télévision, ils sont équitables. Et pour être clair, ils ne viennent pas tous en même temps. Juste une fête avec cette personne et vos amis. Pas de mauvaises réponses ici. Aie du plaisir avec ça.

En ce qui concerne les personnages que j’invite, je suis d’accord avec Larry David (Curb Your Enthusiasm) le plus souvent et son esprit sec ainsi que ses diverses observations en font une évidence à inviter à une fête. J’ai vu suffisamment d’exemples pour savoir que ce ne serait certainement pas ennuyeux.

Pour garder un dîner intéressant, quelqu’un avec des potins juteux et des histoires engageantes est un plus. Qui a de plus grandes histoires que Fox Mulder (X-Files)? Bien sûr, il pourrait se cacher dans les coins pendant un moment, mais une fois que vous le faites parler, reculez et laissez-le parler. Certains invités sont peut-être un peu découragés, mais maintenant nous vivons à une époque où les théories du complot sont considérées comme un fait absolu, il est un invité dont les gens parleront longtemps.

Qui sait? S’il est de bonne humeur, il peut nous parler de son enlèvement extraterrestre.

En parlant de potins, Olivia Pope (Scandal) en aurait beaucoup. Je vis juste à l’extérieur de DC et elle serait un succès basé uniquement sur ses cercles sociaux. Mais même en dehors du DMV, être un gestionnaire de crise spécialisé dans la «résolution» des situations politiques et des scandales est un titre de poste assez cool à abandonner lors d’une fête. Cercle instantané de personnes écoutant ses histoires.

Changement de vitesse, ce serait génial d’avoir Tyrion LannisterGame of Thrones) tient la cour? Tyrion est magnifiquement citable et, comme il l’a dit avec éloquence, «je bois et je sais des choses». Tous les ingrédients pour passer un bon moment. Assurez-vous simplement d’avoir beaucoup de vin sous la main.

De plus, dans le cas d’un peu de jeu pendant la fête, un Lannister paie toujours ses dettes.

Ensuite nous avons Jean-Luc Picard (Star Trek: The Next Generation), qui apporterait un niveau de classe et de distinction aux festivités. Non seulement cela, il est le capitaine d’un vaisseau spatial! Oubliez de manger, laissez ce monsieur nous régaler d’histoires du grand inconnu!

Des points supplémentaires pour le capitaine Picard s’il venait à la porte avec sa tenue Borg, comme un bâillon.

Aussi, je sais que certains d’entre vous listeront Sir Patrick Stewart lui-même puisqu’il s’est joué sur Extras. J’ai compris. Il a été brillant là-dedans, alors je vais le permettre.

Ramenez-le sur terre, pouvez-vous imaginer un dîner avec Fred Sanford (Sanford et fils)? Chaque parti a besoin de cette personne qui dit ce que tout le monde pense. C’est là que M. Sanford entre en jeu. De plus, il garderait les choses en place en apportant le Ripple.

Si possible, je demanderais à Esther de le rejoindre parce que vous pouvez imaginer à quel point les choses deviendraient amusantes une fois qu’elles auraient commencé à y aller.

Les histoires drôles et la vie d’intrigues sont toutes géniales, mais qu’en est-il de quelques astuces? Qui mieux pour les fournir que Gob Bluth (Développement arrêté)? Il n’est peut-être pas au niveau de David Blaine ou A Gan, mais il a de la présence et cela va très loin. Il apporte également une certaine imprévisibilité au rassemblement et c’est toujours un régal.

Allons!

Citron Liz (30 Rock) apporterait les rires… et les maladroits. Elle ferait en sorte que tout le monde se sente un peu mieux dans sa peau après avoir vu quelques self high fives et ses impressionnantes compétences en alimentation. Une fois que les choses rouleraient, la nuit serait remplie de magie… et de lizz.

J’ai fait des allers-retours sur ce sujet ensuite, mais si je prenais quelqu’un du bureau, j’irais avec Dwight Schrute. Vous avez besoin de quelqu’un qui possède une mine de connaissances sur les ours, les betteraves et Battlestar Galactica.

Si quelque chose arrive, il connaît sa RCR et pourrait être une main précieuse. C’est quelque chose qui ne peut pas être mesuré selon les normes habituelles. Lancez le bal en lui demandant de se décrire et vous êtes prêt à partir.

Gardez un œil sur ce prochain parce que Barney Stinson (Comment j’ai rencontré ta mère) serait legen… attendez… dary. C’est une fête à pied tout seul et quand vous le mettez dans le bon environnement, il brille.

Ensuite, nous pouvons lancer un jeu solide de Lazer Tag, puis nous préparer pour un saut dans les bars.

Sergent Terry Jeffords (Brooklyn Nine Nine) L’enthousiasme serait une secousse vivante à l’événement. «The Ebony Falcon» a beaucoup d’histoires à partager, en particulier du quatre-vingt-dix-neuvième arrondissement.

Assurez-vous d’avoir beaucoup de yaourt pour lui.

Lorsque vous êtes un propriétaire d’entreprise prospère, les gens gravitent autour de vous. Quand ils gravitent vers George Jefferson (The Jefferson), attendez-vous à des feux d’artifice. C’est un gars sympa mais ne tolérera pas le BS. Évitez de parler de sa taille et de ses cheveux.

Comme Olivia Pope, Selina Meyer (VEEP) serait un succès à tout événement, local ou national. Selina a les histoires, le charme (politique) et l’humour pour être un ajout amusant à la fête. Aurait-elle son personnel autour d’elle? De toute façon, je passerais la soirée à essayer de la faire danser.

Attendre. C’est Elaine. Oubliez la danse.

Ne rêverions-nous pas tous de Jeannie (Je rêve de Jeannie) à l’une de nos soirées? Pour la plupart, je suis resté avec des personnages de télévision assez ancrés mais avec Jeannie, cela ouvre un monde de possibilités. Des récits de ses aventures passées à quelques trucs de fête assez cool, Jeannie serait la vie de la fête.

Je terminerai avec le favori de tout le monde, Kermit la grenouille (Les Muppets). C’est facile. C’est l’ami de tout le monde, il est toujours en bas avec de bons conseils et ce serait amusant de chanter des chansons avec. Que pourrais-tu vouloir de plus?

À ton tour! Qui inviteriez-vous? Peut-être que ce type…