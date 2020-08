Partager sur FB

Nos yeux peuvent nous tromper.

Tout ce que nous savons peut ne pas être tel que nous l’imaginons. Entre marketing, tromperie visuelle et modes, nous pouvons voir un monde qui n’est pas la façon dont ils nous le montrent.

Dans la galerie suivante, vous trouverez 17 images qui sont une preuve fiable que la vie est très différente:

1. Le couvercle de ce café est fait pour le faire paraître plus grand qu’il ne l’est:

2. Voici comment les pavés sont fabriqués dans les rues:

3. Sont-ils 10 ou 11?

4. Bien qu’elle s’appelle «Hawaiian Pizza», la réalité est qu’elle a été créée au Canada.

5. Je me suis demandé si c’était de l’horreur ou pas toute la matinée.

6. La façon dont vous êtes amené à croire que vous êtes rassasié:

7. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les boucles Froot sont de couleurs différentes si elles ont toutes le même goût?

8. Photoshop dans la vraie vie.

9. Une touche de couleur sur la pelouse.

10. Voici comment les magasins nous trompent:

11. Même les soupes instantanées ne sont pas dignes de confiance.



12. Les sandwichs Subway ne sont pas de 12 pouces.



13. Une autre façon de fabriquer des pavés:

14. Le maquillage est le premier obstacle à l’honnêteté, non?

15. Ne faites pas non plus confiance aux aliments emballés.

16. Un jour tu penses avoir retrouvé l’amour de ta vie et un peu d’eau plus tard … Supplémentaire. La publicité d’aujourd’hui essaie toujours de nous envoyer un message caché



