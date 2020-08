Partager sur FB

Le monde a encore beaucoup à montrer.

Actuellement, avec l’isolement, nous n’avons pas le temps d’être surpris, chaque jour semble être le même et il n’y a pas beaucoup de changement. Dans cette liste, vous trouverez 16 personnes qui, au quotidien, ont trouvé quelque chose d’aussi unique que tout le monde n’a pas vu.

Faites glisser votre doigt pour que vous soyez également surpris par ces découvertes.

1. Une araignée portant ses petits.2. Chauves-souris blanches du Honduras, trouvées dans les forêts pluviales des basses terres de l’est du Honduras, du nord du Nicaragua, de l’est du Costa Rica et de l’ouest du Panama.3. Un banc pour faire de l’exercice.

4. Les deux côtés du Mont-Saint-Michel, France.5. Un lamantin de plus d’une tonne.

6. L’oiseau secrétaire (Sagittaire serpentarius) semble porter un pantalon pour le yoga.7. Une mosaïque égyptienne représentant un chien et un contenant en or renversé. 200-100 avant JC.8. La ville de Hallstatt en hiver, Autriche.9. C’est probablement la première et la seule photo d’un atome.

10. Le détail d’une armure italienne de l’an 1500.

11. L’eau versée d’une manière qui ressemble à la lévitation du verre.12. Peu importe à quel point je suis sale, ma cicatrice ne se remplit jamais de poussière ou de graisse.

13. Quelqu’un a recréé la mythique couverture des Beatles à ce passage pour piétons.

14. Cette rue en Inde est peinte de telle sorte qu’elle ressemble à un immense tapis.

15. La maison tordue du Brésil.16. Voici à quoi ressemble vraiment un mur de lave lors d’une éruption.

Ne partez pas sans partager cette magnifique galerie pour que votre famille et vos amis aient également l'occasion d'être émerveillés par ces trouvailles uniques.

