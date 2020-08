Partager sur FB

Il y a des gens créatifs qui sont aussi déterminés à aller le plus loin possible dans leurs créations. Certains vont si loin qu’ils finissent par ignorer le bon sens ou la logique. Cette liste est pleine de ces designers et architectes.

Alors rencontrez 17 créatifs qui ont totalement détruit l’idée du bon sens lorsqu’ils ont réalisé leurs créations:

1. La personne qui a conçu cette piste de bowling.2. Ces personnes avec des masques qui ressemblent plus à des monstres.

3. Ce Hello Kitty a fini par être moins mignon et plus impoli.

4. Dans cette salle de bain, il n’y a pas d’intimité.

5. Lorsque vous avez besoin de séparer vos salles de bain, n’allez pas chez cet architecte.

6. Cet accès pour les personnes handicapées.

7. Quelqu’un ne voulait pas faire son travail.

8. Bonne idée, mauvaise exécution.

9. Cette souris ronde avec un bouton d’accueil dans une position absurdement maladroite.

10. Ce passage pour piétons est complètement éloigné de la rampe désactivée.

11. La position des boutons de cette souris.

12. Nouvelle tendance dans les salles de bain, il n’y a pas d’intimité.

13. La meilleure vue que vous puissiez souhaiter.

14. Cette impression qu’il semble que quelqu’un s’en est sorti trop rapidement.

15. Nous vous disons que dans les salles de bain, l’intimité n’est pas autorisée.

16. L’échelle vers nulle part.

17. Ces égouts sur une piste cyclable où vous pouvez tomber avec tout et votre vélo.

Parfois, être créatif n’est pas nécessairement intelligent. Partagez cette galerie amusante pour éviter que nos amis, designers et architectes ne commettent ces erreurs.

