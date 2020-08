Partager sur FB

La créativité est un outil précieux.

Nous connaissons tous un designer, et pas nécessairement quelqu’un qui étudie spécifiquement là-dessus. Nous avons tous un côté créatif qui explose parfois et nous donne des moments lucides où nous créons des choses incroyables.

Dans la liste suivante, vous trouverez 17 personnes et designers qui ont réussi à faire de quelque chose de totalement ordinaire quelque chose qui sort de ce monde:

1. Cette belle lampe.

2. Mon chien est décédé le mois dernier. Je l’ai fait incinérer et ses cendres ont été placées à l’intérieur de cette sphère.3. Cette tasse de thé ingénieuse qui a un compartiment pour mettre le sachet de thé.

4. Une porte vers un autre monde.

5. Un diorama avec lumière pour illuminer votre côté geek.

6. Cette boule vous montre à quoi ressemble le système solaire.

7. Un design de moto intéressant.

8. Une personne a créé cette pieuvre en utilisant la technique du verre soufflé.

9. Une manière ingénieuse de vous montrer ce que sont vos pâtes.

10. Cela me donne plus envie de faire la vaisselle.

11. La façade du magasin Louis Vuitton à Ginza, Tokyo.12. Cet architecte mérite un prix.

13. De cette façon, vous n’aurez aucun problème lors de la sortie de votre nouvelle imprimante.

14. Moïse ouvrant la mer Comme c’est drôle et ingénieux!

15. Les vacances que nous avons tous passées en 2020.

16. Ces fauteuils en forme de vagues.

15. Ces toilettes publiques vous montrent cette façon si elles sont occupées.

Ne partez pas sans partager cette intéressante galerie avec vos amis designers, peut-être pourront-ils s’inspirer de ces créations pour leurs projets.

