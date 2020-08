Mieux vaut être intelligent.

Tout au long de la vie, les gens rencontrent des situations qui peuvent rendre les choses plus difficiles. Heureusement, la plupart d’entre eux sont suffisamment ingénieux pour trouver une solution au problème. Certaines personnes, cependant, vont au-delà de leurs attentes, offrant des conseils pleins d’esprit. que nous souhaiterions tous avoir pensé en premier:

1. Si vous souhaitez transporter votre bateau et que vous n’avez qu’un seul Pick Up, retirez le moteur:2. La meilleure façon de couper rapidement de grands buissons.

3. Vous pouvez toujours trouver d’autres moyens de fixer votre tuyau sans avoir d’échelle.

4. Un peu risqué mais ça marche.

5. La meilleure façon d’avoir cette connexion dont vous aurez toujours besoin.

6. Il y aura toujours une solution à vos problèmes de travail.

7. Si le mur est très haut et que vous êtes seul au travail, vous pouvez toujours vous tourner vers la physique.

8. Un moyen de dégager le chemin.

9. Changez l’ampoule à un autre niveau:

10. Rien ne pourrait mal tourner, n’est-ce pas?

11. Ce n’est pas sûr, mais au moins cela peut fonctionner.

12. Lorsqu’une étape de plus manque à votre échelle, vous pouvez toujours improviser.

13. La physique peut toujours vous aider dans votre travail:

14. La sécurité avant tout.

15. Quelques palettes, un chariot élévateur et tout peut fonctionner.

16. Risque mais finissant le travail.

17. L’aide peut être la clé.

Ne partez pas sans partager cette galerie amusante pour égayer la journée de vos amis, peut-être que certains d’entre eux vous donneront une idée de tout problème qu’ils auront.