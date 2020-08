Partager sur FB

Nous avons tous des moments de lucidité où des idées si grandes nous viennent qu’elles pourraient être l’invention du siècle. Au cours de ces flambées d’idées, nous aimerions que tout le monde apprécie ce que nous avons proposé, mais pas à chaque fois que nous avons l’occasion de les capturer.

D’autre part, dans la liste suivante, vous rencontrerez des personnes qui ont pu partager leurs créations et qui ont résolu un problème qu’elles avaient aussi simple qu’il en a l’air. Voici 18 personnes qui sont trop intelligentes et qui ne semblent jamais avoir une journée difficile:

1. La meilleure façon de se reposer et de ramer.2. Profitez de la journée de niveau, rien ne va pas:

3. Lorsque vous avez besoin de faire de l’exercice et de continuer à travailler.

4. « Ma mère met des photos d’aigles pour empêcher les oiseaux de se tenir dans sa voiture. »

5. « J’ai imaginé un moyen d’éviter de manger tout le temps. »

6. Un cabriolet sans autant de luxe.

7. « Je ne peux pas réparer mon pare-brise, je l’ai donc amélioré »

8. Je pense que c’est la meilleure façon d’avoir un climatiseur décent dans une voiture.

9. « Attachez un peu d’eucalyptus à votre douche et cela générera un arôme incroyable avec la vapeur. »10. « Le fait est que ça marche. » 11. Cela empêche cette connexion de continuer à échouer.

12. Un swing improvisé mais fonctionnel.

13. « De cette façon, j’évite d’oublier mes clés »

14. «Mon plus jeune fils essaie d’obtenir des paquets de sucre au restaurant pour les manger dans la voiture. Nous avons fouillé ses poches, et cette fois, il en a mis 5 dans un pain. 15. Promener le bébé n’a jamais été aussi facile.

16. « C’est ainsi que je peux prétendre être éveillé. »

17. « Mon chargeur ne fonctionnait pas, alors je l’ai réparé. »

18. «Mes grands-parents ont raccroché une horloge qui marche en arrière. En conséquence, lorsque vous voyez votre reflet dans le miroir, il semble aller dans la bonne direction. De cette façon, ils peuvent voir combien de temps passe pendant qu’ils se préparent.

