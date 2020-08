Le problème avec les tatouages ​​est qu’ils sont devenus à la mode. En conséquence, il existe une demande explosive pour ce type de décoration. Quelqu’un aborde la question de manière très responsable et choisit un dessin si soigneusement qu’il ne peut y avoir aucun doute plus tard.

Mais il y a aussi un pourcentage de clients qui ne comprennent pratiquement pas les tatouages ​​ou ce qui y est représenté. Ces mecs peuvent se faire tatouer spontanément, sous l’influence des émotions. Et lorsque ces mêmes émotions s’imposent, ces «chefs-d’œuvre» sont obtenus:

1. Il a pris la ferme décision de l’appeler fleurs pour ne pas pleurer.2. La phrase «Vous avez les yeux sur le cou» prend un sens tout à fait compréhensible.

3. Êtes-vous fan d’une marque célèbre?

4. Mais maintenant, il est toujours en bas.

5. Les erreurs grammaticales ont longtemps été la partie la plus importante des tatouages!

6. Grand fan du Roi Lion.

7. Lorsque vous êtes adolescent, cela semble être une bonne idée.

8. Les courtes lettres ne reflètent en aucun cas la profondeur de l’attachement de la personne à la franchise.

9. La fille a décidé de se faire tatouer le visage de sa mère.

10. C’est Darth Vader, maladroitement, mais un cadeau a été fait.

11. Pourquoi l’oiseau n’a-t-il pas de pattes? A-t-il été rempli par un maître de la ville qui n’avait jamais vu d’oiseaux vivants?

12. Pour être honnête, ça ne lui ressemble même pas.

13. Traduction: Rouleaux de printemps frais.

14. Tout d’abord, la femme a persuadé son mari de se faire tatouer, et quand ce fut fini, elle a divorcé.

15. Ce type a un tatouage cyrillique parce qu’il aime la police. Et il admet honnêtement qu’il ne sait pas ce qui y est écrit, beau et bien!

16. Le tatoueur était confus lorsqu’il sortait la clé de sol. Cela arrive par habitude.

17. Ici, nous vous montrons comment réagir à un tel schéma, hein?

18. Photo prise en Chine. Oui, ils tatouent des choses dans d’autres langues.

