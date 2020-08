La saga de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale «1917» a pris la première place au box-office chinois ce week-end avec un début de 5,3 millions de dollars, selon les données du traqueur industriel Maoyan, alors que les ventes de billets à l’échelle nationale ont chuté par rapport à la semaine précédente.

Pendant ce temps, la première en Chine du drame de course de la 20th Century Fox «Ford V. Ferrari» a échoué et est arrivée cinquième avec seulement 1,2 million de dollars. Bien que ce ne soit que lors de son deuxième week-end en Chine, «Sonic the Hedgehog» n’a même pas dépassé la barre du demi-million, ne rapportant que 446 000 $.

Les cinémas chinois sont à leur troisième week-end de retour aux affaires après six mois de fermetures. Les revenus déprimés reflètent qu’une partie du théâtre reste fermée dans les régions encore à risque de COVID-19, tandis que celles qui ont repris le travail font face à un certain nombre de restrictions. Il s’agit notamment d’une réduction des projections à environ la moitié de leur nombre habituel, d’un plafond de 30% sur la capacité maximale, d’une interdiction de vente et de consommation de concessions, et dans quelques régions, d’un entracte obligatoire programmé dans des films de plus de deux heures.

Le box-office global de la Chine au cours de la période de week-end de trois jours était de 17,3 millions de dollars, en baisse par rapport à 17,6 millions de dollars la semaine dernière et en hausse d’environ 37% seulement depuis le premier week-end des théâtres, lorsque moins de la moitié des salles du pays étaient ouvertes. Aucun cinéma du pays n’a vendu dimanche plus de 1 800 billets, contre seulement deux samedi.

Malgré les chiffres, les médias d’État chinois ont tenté de paraître optimistes tant au pays qu’à l’étranger au sujet de ces premiers chiffres. Cela suggère que renforcer la confiance dans le secteur cinématographique est d’une importance politique et économique pour Pékin, dont l’influent Bureau central de propagande dirige désormais le secteur cinématographique.

Par exemple, le portail d’information du China Internet Information Center, géré par l’État, s’est rendu au PR Newswire, basé à New York, pour publier un article en anglais à la fin du mois dernier qui disait que la réouverture des cinémas était «significative» car «elle transmet des signaux positifs que la Chine L’économie commence à se remettre de la pandémie et la vie sociale commence à se remettre sur les rails. »

Le portail d’information utilise ce canal pour diffuser du contenu reflétant les principaux points de discussion de Pékin, y compris des articles s’opposant à l’interdiction par l’Inde des applications chinoises, défendant la loi controversée sur la sécurité nationale de la Chine à Hong Kong et mettant en évidence les efforts chinois de réduction de la pauvreté. (PR Newswire n’a pas répondu à la demande de commentaires de Variety sur sa politique d’amplification du contenu des médias publics chinois sans indication de leurs liens avec le gouvernement.)

Les débuts sur le continent pour «1917» portent sa cume mondiale à près de 382 millions de dollars, mais l’ouverture est assez petite pour un pays où le public est généralement attiré par des films de guerre émotionnels. En comparaison, le film «Midway» de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup moins acclamé par la critique (et financé par la Chine) de Roland Emmerich, a rapporté 14,4 millions de dollars en Chine lors de son week-end d’ouverture en novembre dernier, alors que les affaires battaient leur plein.

La sortie d’origine chinoise du 21 février pour «1917» a été annulée après la fermeture des cinémas fin janvier en raison du COVID-19. Il est maintenant distribué en Chine par Alibaba, pour le compte d’Amblin Partners. Universal Pictures a distribué le titre en Amérique du Nord et partage les droits de distribution internationaux avec Amblin; eOne est distribué pour le compte d’Amblin au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Benelux.

La Chine reste l’un des rares marchés au monde où les cinémas sont ouverts et la fréquentation de films devrait augmenter au milieu de problèmes persistants avec COVID-19. Les autorités chinoises ont adopté une approche évier du contenu alors qu’elles cherchent à remettre les théâtres sur les rails, en publiant un méli-mélo de classiques locaux bien-aimés, de titres étrangers plus anciens peu connus, de nouveaux tarifs hollywoodiens et de superproductions chinoises en même temps pour voir ce que des bâtons.

Cependant, un public prudent semble attendre de nouveaux titres majeurs qui ne se sont pas encore faufilés dans les foyers après des mois de quarantaine à cause du piratage.

Le premier grand nouveau blockbuster chinois à atteindre les cinémas sera «The Eight Hundred» de Huayi Brothers le 21 août, tandis que le premier blockbuster étranger majeur qui ne soit pas encore sorti dans d’autres territoires des mois auparavant sera «Tenet» de Christopher Nolan le 7 septembre. 4.

Une réédition de « Interstellar » de Nolan est arrivée deuxième au box-office lors de son premier week-end complet dans les salles, gagnant 4,2 millions de dollars. Il en a rapporté 680 000 $ sur 502 écrans Imax, portant sa cume Imax de huit jours à 2,7 millions de dollars, soit environ un quart du montant brut national.

Il a été suivi par Robert Downey Jr. avec «Dolittle», qui a à peine dépassé quelques dizaines de milliers de dollars devant le thriller policier local de longue date «Sheep Without a Shepherd» pour arriver en troisième position avec des gains de 2,01 millions de dollars.

La plus grosse histoire de la semaine dernière, la sombre histoire de passage à l’âge adulte, «L’énigme de l’arrivée», n’a même pas réussi à se classer parmi les dix premiers cette semaine avec des revenus de seulement 88 000 $, signe que le public était assez avide de nouveau contenu local. prêt à prendre une chance sur presque tout.

Le week-end prochain, « Bad Boys For Life » et une version restaurée de « Harry Potter et la pierre du sorcier » devraient faire leurs débuts.