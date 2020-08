Il y a une bonne raison pour laquelle l’héritage de MacGyver a duré beaucoup plus longtemps que la série. Vous ne pouvez pas vous empêcher de respecter ce genre d’ingéniosité et de créativité, non? Bien sûr, c’était un scénario que les scénaristes avaient beaucoup de temps pour planifier et rechercher, mais c’était un drame de premier ordre.

Ces personnes ne sont peut-être pas exactement des MacGyvers de la vie réelle, mais vous devez admettre qu’elles sont ingénieuses et créatives. Continuez à faire défiler pour découvrir ces personnes ingénieuses qui n’auront jamais une journée difficile:

1. Navigation à portée de main.Une université a vendu des bouteilles d’eau avec une carte imprimée du campus, et nous n’exagérons pas quand nous disons que c’est peut-être la meilleure marchandise universitaire que nous ayons vue.

2. Mémoires fonctionnelles.

Si les pantalons de ce type ont l’air bizarre, c’est parce qu’ils sont fabriqués à partir de chapeaux que vous avez reçus lors des festivals précédents. C’est une façon unique d’utiliser vos souvenirs.

3. Au moins, cela a fonctionné, n’est-ce pas? Le propriétaire de cette maison a découvert qu’un ancien propriétaire avait couvert un trou dans le sol en clouant des boîtes de conserve écrasées. Ce n’est peut-être pas la solution exacte pour le travail, mais c’est efficace!

4. Cela doit être beaucoup plus confortable.

Même porter un masque lors d’un voyage d’une demi-heure au magasin ou au supermarché peut être difficile pour vos oreilles – voler à travers le pays doit être horrible.

Cependant, ce gars a la solution: enroulez les cordes autour de vos écouteurs pour soulager la tension.

5. « Mieux que neuf. »

Je veux dire, bien sûr, vous pourriez obtenir des milliers de dollars en travaux de réparation, ou vous pouvez ajouter un autocollant qui est essentiellement une mise à niveau.

Et ce qui fait vraiment, c’est le Roadrunner qui se tient là, le narguant. Parfait.

6. Un pur génie.

Les purificateurs d’air peuvent être beaucoup plus chers que vous ne le pensez. Cette personne a collé un filtre de four à un ventilateur de boîte pour créer un effet très similaire.

J’aurais vraiment aimé y penser à l’université. L’air dans les chambres peut être très désagréable.

7. Un bureau fait de fournitures de bureau.

Autrement dit, si vous les utilisez bien. Cette personne a également mis les boîtes dans lesquelles tout fonctionnait, en les utilisant pour fabriquer le bureau.

Est-ce résistant? Je ne sais pas. Mais cela semble fonctionner.

8. Voir aussi le potentiel artistique de l’emballage des alevins.Oui, quelqu’un a créé ce dragon avec des alevins ordinaires. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais inventé.

9. C’est incroyable.Nous sommes impressionnés par les gens qui peuvent voir le potentiel artistique de choses comme un pot rempli de boutons. Avoir la capacité de réussir si bien est également impressionnant au niveau suivant.

10. Moins de douleur, plus de profit.

La personne derrière cette excellente création a dit qu’elle en avait assez de se pencher pour ramasser des épingles tombées, alors elle a collé un aimant au bout d’une règle.

11. Bon usage.

Vous savez, je ne pense pas que j’aurais jamais pensé à utiliser un capot de camion comme en-tête, mais au moins les mesures semblent être assez proches, donc c’est quelque chose.

De plus, 25 $ est-il un bon prix pour une hotte de camion? Parce que c’est un très bon prix pour une tête de lit.

12. Lorsque vous pétrissez, il est préférable de le rendre moins fatigué.

Oui, ce serait bien mieux d’avoir un de ces bons batteurs sur socle, mais avez-vous vu combien cela coûte?

13. C’est essentiellement une oasis. Quand quelqu’un est déterminé à se détendre, ne vous mettez pas en travers de son chemin. Regardez jusqu’où ce gars est venu, créant son propre bain à remous grill au charbon de bois sur votre terrasse. Félicitations à ce dévouement à la relaxation.

14. Cela semble fonctionner aussi.

Cette personne avait besoin de murs pour sa caravane lorsqu’elle déplaçait certaines choses, et elle a trouvé la solution dont elle avait besoin: des portes de remplacement et des sangles à cliquet.

Ces sangles à cliquet sont vraiment utiles.

15. Je me demande quel genre de traction vous obtenez?Vous savez, les pneus de remplacement ne sont généralement pas censés être au mieux des solutions à long terme. En fait, ils sont censés vous emmener au magasin pour faire monter un nouveau pneu. Je serais intéressé de voir si cela a réellement accompli même cela.

16. Cette idée pousse vraiment sur vous.

Beaucoup de gens utilisent des arbustes pour leur intimité au lieu de clôtures. Cependant, tout le monde ne cultive pas une telle clôture.

Cela prendrait beaucoup de temps, mais wow, les résultats en valent la peine.

17. Créatif et approprié.Ce magasin de musique a mis en place un joli distributeur de désinfectant mains libres avec quelque chose qu’il avait déjà en magasin: un grand support de cymbale à tambour.

18. C’est une façon différente de se déplacer.

Comment faire du vélo sur les voies ferrées? Eh bien, la plupart d’entre nous devraient prendre toutes les bosses ou s’occuper du gravier. Ce type a construit une plate-forme personnalisée pour monter les rails sur son vélo.

Il ne le monte que sur des pistes abandonnées.

19. Utiliser ce qui est à portée de main.

Les conditions à cette altitude ne sont pas terriblement confortables, même pour des structures plus permanentes.

Pour cette cabane temporaire sur le mont Etna, la fondation n’allait pas être une chose, donc pour la maintenir en place, elle a été cliquetée sur un beau rocher solide qui n’ira nulle part.

20. Utile et émouvant.Le bec cassé de cet aigle a été corrigé grâce à quelqu’un qui possède une imprimante 3D. Il est difficile de dire avec certitude si la prothèse tiendra longtemps dans la nature, mais cela a donné à cet aigle une bien meilleure chance.

Comme vous pouvez le voir, les solutions ingénieuses n’aident pas seulement les gens. Partagez cette note pour que vos amis rencontrent ces personnes qui n’auront pas une journée difficile dans leur vie.