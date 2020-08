Jeudi, le secrétaire aux Affaires étrangères Marcelo Ebrard a annoncé que jusqu’à 2000 doses du vaccin russe contre le coronavirus seront appliquées au Mexique. Le vaccin appelé Spoutnik V sera testé dans sa phase 3 dans notre pays grâce à un accord entre les deux gouvernements. En outre, il a été annoncé que les vaccins développés par d’autres pays seront également appliqués au Mexique dans le cadre des tests.

Nous recommandons également: AstraZeneca produira un vaccin contre Covid-19 au Mexique

Pour l’instant, il n’y a pas de date pour l’application du vaccin, ni les détails de la personne à qui il sera adressé, Bien qu’il puisse commencer à arriver en septembre.

« Hier, ce qui a été réalisé, c’est qu’on a proposé au Mexique d’avoir au moins 2 000 doses du vaccin pour faire son protocole, de commencer à le tester au Mexique, ce qui est une très bonne nouvelle », a déclaré Ebrard.

« C’est une très bonne nouvelle car une fois de plus nous avons gagné du temps, nous sommes très reconnaissants à la Russie », a-t-il déclaré. En plus du vaccin Spoutnik V, le ministre des Affaires étrangères a rapporté que D’autres accords ont déjà été conclus pour tester des vaccins de phase 3 en provenance de Chine, des États-Unis et un de France et du Royaume-Uni..

La Russie a été le premier pays à revendiquer un vaccin efficace contre la maladie Covid-19, le nommant Spoutnik V en commémoration du premier satellite russe à faire le tour de l’atmosphère terrestre.