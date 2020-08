(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: 21 rue Chump

Où vous pouvez le diffuser: Youtube

Le pitch: Dans un complot qui reflète les événements de 21 Jump Street, un policier de Floride se fait sous couverture et se fait passer pour un lycéen pour tenter d’arrêter les enfants qui vendaient de la drogue. Mais quand un élève droit et droit-A tombe amoureux du flic infiltré, l’histoire devient un peu plus compliquée. Cette histoire est basée sur des événements réels survenus il y a moins de dix ans.

Pourquoi est-ce essentiel de regarder: Une histoire complexe de tromperie, de trahison et d’amour malavisé, 21 Chump Street était à l’origine un segment d’un épisode de This American Life en 2012. Quelques années plus tard, l’évasion de Broadway Lin-Manuel Miranda a créé une adaptation musicale en un acte de 14 minutes à la Brooklyn Academy of Music. Miranda a écrit la musique, les paroles et le livre de la comédie musicale courte, qu’il a écrite après son succès avec In the Heights, mais avant de devenir un nom familier avec Hamilton. (Exemple: l’animateur Ira Glass, qui présente le spectacle, prononce littéralement son nom de manière erronée.) Regardez la performance entière ci-dessous.

Avant que Hamilton ne débarque sur Disney + et que Freestyle Love Supreme ne frappe Hulu, il était difficile de trouver des moyens légaux de regarder le travail sur scène de Lin-Manuel Miranda. Mais heureusement, 21 Chump Street est légalement accessible à tous sur YouTube, donc je peux le regarder sans culpabilité.

En parlant de culpabilité, la culpabilité est le thème principal de cette comédie musicale. Jeune Justin (Anthony Ramos, qui a travaillé avec Miranda sur les versions scéniques de In the Heights et Hamilton et qui joue dans la prochaine version cinématographique de Jon M. Chu de In the Heights) se retrouve légalement coupable d’un crime à la fin, avec son avenir radieux et tout futur. les opportunités d’emploi ont été ternies à jamais – tout cela parce qu’il aimait une fille et faisait tout son possible pour l’impressionner. L’officier qui passe par Naomi Rodriguez (Lindsay Mendez) semble ressentir une pointe de culpabilité quand elle parle de la façon dont elle n’oubliera jamais Justin, et il y a une couche supplémentaire de gris quand il s’agit de la question du bal: Justin a-t-il fait pression pour obtenir ses médicaments comme contrepartie pour elle? à la danse avec lui?

J’aime la façon dont la série ne fait pas de Naomi un méchant à part entière – c’est d’autant plus efficace que chaque personnage pense que ses actions sont justifiées. Les drogues ont eu un effet ruineux sur la famille de Naomi, alors elle est convaincue qu’elle a rendu le monde plus sûr en les retirant de la rue. Mais pour Justin, c’est clairement une histoire bien plus tragique. Il a fait quelque chose de «mal» aux yeux de la loi, mais alors que le contexte est souvent essentiel, voici un exemple où cela n’a aucun sens – presque volontairement ignoré au profit d’un «bien plus grand» indéfinissable.

La complexité morale de 21 Chump Street vous donne quelque chose à mâcher longtemps après la fin du spectacle. Et sur une note moins sérieuse, cela aide que la musique soit aussi entraînante – j’ai eu « What The Heck I Gotta Do » coincé dans ma tête pendant des jours maintenant. Un dernier point: Lin-Manuel Miranda joue le narrateur simple mais ne chante pas du tout pendant ce spectacle, ce qui pourrait être considéré comme un plus pour ceux qui ne sont pas fous de sa voix dans d’autres projets. Personnellement, après avoir vu Hamilton et son travail au cinéma, j’aime voir ce qu’il peut faire dans ce type de contexte court et non improvisé, et 21 Chump Street ne fait que renforcer à quel point ses capacités d’adaptation sont impressionnantes.

