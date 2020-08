Partager sur FB

Dans un monde où nous devons tous avoir les mêmes opportunités, la conception inclusive est une solution parmi tant d’autres qui sont nécessaires. Les personnes handicapées se retrouvent souvent dans des situations difficiles au quotidien, donc ne pas les inclure dans des activités que nous pouvons tous faire facilement peut être quelque chose à considérer lorsque nous allons construire quelque chose.

Dans la liste suivante, vous trouverez 21 designs ingénieux qui aident les personnes handicapées à effectuer plus facilement leurs tâches quotidiennes:

1. Ces chambres d’hôtel ont un deuxième judas pour les personnes plus petites.

2. Le plaisir dans le parc peut être apprécié par tous:

3. «Trouvé au supermarché local. Ce chariot vous permet de répondre aux besoins particuliers des adultes plutôt que des enfants. « 4. La meilleure façon de magasiner indépendamment.

5. Ces bouteilles de shampoing et de revitalisant ont leurs noms en braille pour que tous les reconnaissent.

6. La meilleure façon d’accéder à la piscine pour tous:

7. Ce parc cherche à ce que tout le monde puisse l’utiliser.

8. Cette salle de bain vous permet de vous voir si vous n’êtes pas grand ou ne pouvez pas vous tenir debout.

9. Accès en fauteuil roulant à la plage.

10. Ce chariot sert à mettre les personnes qui ne peuvent pas marcher jusqu’à la mer.

11. Tout le monde mérite de marcher avec style.

12. Cette table de parc a des sièges pour adultes, une chaise haute, une table pour enfants et une table accessible en fauteuil roulant.13. Ces cordes sont une alarme directe des toilettes handicapées au cas où elles auraient besoin d’aide.

14. Cette bouilloire s’adapte sur un support inclinable pour aider les personnes souffrant d’arthrite à verser le liquide.15. Ces tablettes de chocolat ont été servies à la fête d’anniversaire d’une fille aveugle.

16. Si vous êtes une personne âgée ou physiquement handicapée, vous recevrez une carte qui vous permettra de traverser la rue avec un compte à rebours plus long à Singapour.17. Zack Nelson a conçu un «fauteuil roulant» tout-terrain pour que sa femme puisse se rendre dans des endroits qu’elle n’avait jamais imaginé, maintenant elle est prête pour la production de masse.18. Cet hôpital psychiatrique dispose d’un faux arrêt de bus pour les personnes qui tentent de s’échapper pour s’y rendre.

19. Dans ce carrousel, tout le monde peut s’amuser.

20. Ce médecin dispose d’une chaise spéciale qui lui permet d’opérer sans problème.

21. Ce musée a placé des répliques des peintures afin que les aveugles puissent profiter de l’art.



Les bonnes idées mènent à de grandes solutions. Partagez cette galerie avec vos proches et encouragez ce type de design à être utilisé dans tous les pays qui en ont besoin.

