Nous sommes habitués à remplir nos animaux de compagnie d’amour et de soins, mais nous n’avons jamais imaginé que nous pouvons obtenir la même chose d’eux, et cela peut nous rendre très heureux. Comment ne pas pleurer quand votre chien vous donne son jouet préféré avant de partir? Ou quand, au milieu de la nuit, votre chien vous suit aux toilettes parce que vous ne savez jamais quels dangers peuvent se cacher au coin de la rue.

Dans la liste suivante, vous trouverez nos héros préférés dans 22 histoires qui montrent qu’ils se soucient beaucoup de nous, leurs amis humains:

1. «Voici Chloé. Hier soir, il a mordu un serpent protégeant mon père. Et elle est rentrée à la maison aujourd’hui! C’est la salope la plus courageuse »

2. «Voici mon chien qui attend que mon père rentre du travail. Ce n’est pas la meilleure photo, mais je pense que c’est très joli!

3. «C’est Freya. Elle m’a sorti d’un endroit sombre et je n’ai jamais été aussi heureux.

4. « Ce bon garçon me protège toujours pendant que je suis dans la salle de bain, même s’il a très, très sommeil. »

5. « Ce pit-bull adopté ne peut pas arrêter de serrer dans ses bras son nouveau propriétaire. »

6. «Ma fille m’a apporté un crayon pendant qu’elle dessinait. Vous avez l’air super mignon tout en le faisant aussi!

7. «Après une phobie canine de longue date, ma mère semble s’en être remise. C’est ainsi qu’elle et mon chien se regardent. «

8. « Mon chien m’a vu plusieurs fois m’entraîner à la maison et m’a apporté un de mes poids. »

9. «Les gens ont dit que je devrais poster ceci ici. Ma mère handicapée a entraîné son chien à prendre son téléphone quand il le laisse tomber. «

10. « Lola, la chienne de ma grand-mère, t’apporte sa couverture si elle t’aime. »

11. «Le chien de ma famille m’accueille chaque matin avec un cadeau. Aujourd’hui, c’était un stylo ».

12. « Le cabinet du dentiste de ma mère a des chiens de thérapie pour les patients nerveux comme elle. »

13. « Je veux juste que quelqu’un me regarde comme mon chien me regarde. »

14. «Mon chien a toujours besoin de toucher mon bras. Nous étions sa quatrième maison en 11 mois. Il est enfin chez lui pour toujours et je pense qu’il le sait. Elle a toujours une jambe sur moi, surtout quand je suis émotive. «

15. «Mon chien saisit un morceau de mes vêtements pour le serrer dans ses bras pendant que nous n’étions pas à la maison! Elle ne l’a pas mâché, elle s’est juste blottie dedans. «

16. « Mon chien m’a apporté son jouet préféré quand il m’a entendu pleurer dans la baignoire après une journée de travail très stressante. »

17. «Mon chien m’a apporté une paire de bottes quand je suis rentré à la maison. Je suis vraiment honoré.

18. « Bien qu’elle soit elle-même un bébé, elle tient vaillamment la garde contre les oiseaux et les écureuils qui pourraient oser menacer son petit humain. »

19. « Mon chien (Kara) est juste en train de vérifier si je suis en vie dans la salle de bain. »

20. «Voici Eddie. Il travaille comme chien de thérapie pour les enfants en soins intensifs. Leur sac est rempli de jouets pour eux. Il porte même une carte d’identité d’hôpital avec sa photo dessus.

21. « Bonnie a mis son jouet préféré dans ma valise pleine »

22. «Je me suis réveillé avec Leonard paniqué, sautant sur moi, essayant de me lécher le visage à 5 heures du matin. (ce qu’il ne fait jamais), avant que je me rende compte que l’alarme incendie se déclenchait et qu’il y avait de la fumée dans le couloir de mon complexe d’appartements.

Avez-vous des histoires sur la façon dont vos animaux vous aiment autant que vous les aimez? Laissez-nous vos anecdotes! Partagez cette belle note avec votre famille afin qu’ils voient qu’un animal non seulement nous aime, mais qu’il donne tout pour nous.