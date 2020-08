Pour toujours paraître jeune et belle, une bonne alimentation est la clé pour avoir une peau toujours jeune et sans les rides.

Et Dame Nature nous a donné les outils naturels pour lutter contre les effets du temps, qui bien que nous sachions qu’un jour ils nous parviendront, nous pouvons les retarder et améliorer la santé de la peau.

Carottes: Les carottes ont une teneur élevée en bêta-carotène et en caroténoïde, ce qui leur donne cette couleur orange particulière, qui est également un antioxydant très bénéfique pour protéger les cellules des dommages du vieillissement. Les aliments riches en caroténoïdes peuvent aider contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Brocoli, chou, choux de Bruxelles et chou-fleur: Comme les carottes, ces légumes, appelés crucifères, sont une bonne source de caroténoïdes. Ils contiennent également des vitamines et des minéraux essentiels pour la peau, comme la vitamine C. Ils contiennent également des glucosinolates, des substances qui peuvent réguler le stress, une situation qui dans certains cas est associée à un vieillissement prématuré.

Avocat: Ce fruit a des propriétés hydratantes pour la peau en raison de sa haute teneur en bonnes huiles et graisses. Il stimule la formation de collagène et retarde le vieillissement en raison de la vitamine E présente dans sa pulpe. Il aide également à traiter les affections cutanées telles que l’eczéma, la dermatite et les boutons.