Repasser Cela peut être un casse-tête pour certains et lorsqu’ils font la liste pour acheter des produits ménagers, ils ne les mettent jamais sur le gril comme l’une de leurs priorités.

Mais il n’est pas vrai que certains tissus nécessitent ou non du repassage, et c’est pourquoi nous vous apprendrons comment vous pouvez repasser sans fer à repasser.

Oui, cela semble un peu impossible, mais ce n’est pas le cas et c’est aussi très facile, bon marché et rapide.

Astuce n ° 1: pot chaud

Recherchez une casserole de cuisine très propre et sans trace de graisse en dessous. Faites bouillir un litre d’eau dedans. Jetez ensuite l’eau et utilisez la base du pot pour lisser le tissu froissé. Et prêt, fer à repasser portable et à portée de main!

Astuce n ° 2: le matelas

Les chemises en coton, si nous ne les plions pas correctement après le lavage, se froissent généralement beaucoup. Essayez ce qui suit: étendez la chemise, puis roulez-la dans un tube. Mettez-le sous le matelas de votre lit pendant environ une heure et adieu les rides!

Astuce n ° 3: Steam

La vapeur a un effet lissant très efficace sur les vêtements. Vous pouvez sortir la verseuse de votre cafetière et avec la vapeur qui en sort vaporiser le vêtement que vous voulez repasser, c’est miraculeux!