Le Mexique fait des films depuis plus de 100 ans. Parmi les premières œuvres enregistrées figure Tepeyac de José Manuel Ramos datant de 1917, suivi de deux productions majeures du même réalisateur que Round Trip et El zarco de 1920. Ces films sont la première étape de ce qui allait devenir l’une des expressions artistiques les plus reconnues au monde, et représentant le Mexique, en plus du muralisme et de la photographie.

Tu pourrais dire ça Le Mexique raconte son histoire à travers le cinéma avec des centaines d’histoires qui vont de l’adaptation d’œuvres littéraires fondamentales aux fictions, qui ont montré qu’ils sont toujours dépassés par la réalité.

Nous avons Santa de 1932 d’Antonio Moreno, le premier film sonore mexicain et aussi La Llorona de Ramón Peón en 1933, considéré comme le premier film d’horreur au Mexique. Nous avons Là, dans le grand ranch de Fernando de Fuentes qui pourrait inaugurer le cinéma ranchero qui nous a représentés dans le monde entier pendant plus de 30 ans dans des personnalités telles que Jorge Negrete et Pedro Infante.

Et ainsi nous pouvons continuer jusqu’à ce que nous atteignions le un cinéma qui se fait de nos jours et qui récupère la dénonciation sociale qui a toujours imprégné notre travail cinématographique de manière subtile et directe. Cinéma mexicain C’est l’histoire, c’est la mémoire et c’est la récupération des différentes identités de la société mexicaine qui se définissent, en même temps, dans les réalités multiples d’un pays diversifié mais aussi tragique.

Pour parler du cinéma mexicain, et la chose fondamentale qui aboutit au milieu de 2020, c’est que nous avons fait une courte liste de certains des meilleurs films mexicains de notre histoire:

Les oubliés (1950) Luis Buñuel

En 1947 et 1949, Luis Buñuel a travaillé au Gran Casino et El gran calavera, deux films qui ont laissé le réalisateur espagnol insatisfait puisqu’ils ont été faits comme des faveurs commerciales pour voir les résultats au box-office, et donc, sans le style filmique qui caractérisait Buñuel dans le monde: le surréalisme. Alors a décidé de terminer avec l’un des plus grands films non seulement du cinéma mexicain. Il s’agit bien sûr de l’Oublié de 1950.

Le scénario, travaillé avec Luis Alcoriza, a été réalisé sous l’objectif de Gabriel Figueroa dans un film brutal à tous points de vue. L’Oublié nous présente Pedro, un garçon innocent qui vit avec sa mère, et Jaibo, un délinquant juvénile qui vient d’être libéré d’un établissement correctionnel et qu’il a pour objectif d’assassiner quiconque l’aurait trahi.

La vie de ces deux est enfermée un cercle marqué par la pauvreté, la faim et la violence. Pedro représente l’innocence inhérente des individus (qui sont corrompus dans la société) tandis que Jaibo comprend le monde de deux manières: soit vous tuez, soit ils vous tuent. Buñuel, après deux ans de recherche dans les quartiers les plus pauvres de Mexico, a voulu présenter une réalité si accablante et pitoyable que les rêves des protagonistes sont infectés par la pauvreté là où il n’y a pas d’issue.

Les oubliés, qui Il a été tourné en 21 jours intenses, il a eu une première médiocre au Mexique, de quelques jours, devant l’indignation et la colère du gouvernement et de la classe conservatrice. D’abord parce qu’un Espagnol est venu raconter les malheurs des pauvres (ceux qui sont ignorés et oubliés par les autorités), et deuxièmement, parce que On pensait que cela laissait mal le Mexique au niveau international.

Buñuel est arrivé à Cannes en 1951 avec Los Olivos et a remporté le prix du meilleur réalisateur, en plus des applaudissements des critiques, lui accordant ainsi une nouvelle opportunité pour le public mexicain de voir une histoire qui était la leur, et c’est toujours le nôtre.

Macario (1960) de Roberto Gavaldón

Le 9 juin 1960, Macario de Roberto Gavaldón a été créé, un film mettant en vedette Ignacio López Tarso qui a atteint pour la première fois la cérémonie des Oscars au nom du Mexique. pour notre pays. Basé sur un roman allemand, Gavaldón a inauguré une nouvelle étape dans le cinéma national qui mettrait au-dessus (oui, plus) du cinéma mexicain de qualité, une dans laquelle chacune des qualités filmiques d’un film se démarquerait.

Ce film nous présente un paysan nommé Macario qui entreprend une sorte de voyage initiatique où il parle avec la mort, joué par Enrique Lucero. Tout d’abord, face à la pauvreté et à la faim, Macario doit décider avec qui partager une dinde, et parmi ses options se trouve Dieu, le diable ou la mort, cédant à ce dernier qui en retour, vous offre la possibilité de soigner les gens du village, mais pas du choix de Macariomais de la mort elle-même.

Macario avait la participation de Gabriel Figueroa, qui a remporté le prix de la meilleure photographie à Cannes sur des productions majeures comme La dolce vita de Federico Fellini, et qui a également été chargé de donner au Mexique l’un des films les plus symboliques et les plus beaux de notre histoire. Gavaldón a emmené toute son équipe de production et les a emmenés filmer des scènes au Cacahuamilpa Grutas à Guerrero et quelques lagunes à Puebla, en plus de la construction de scènes dans les studios Churubusco.

Macario reste comme l’un des films mexicains les plus définitifs qui se démarquent pour présenter un imaginaire de la mort qui reste dans la société mexicaine et qui, au sein du cinéma, se distancie de tout ce qui avait été vu jusqu’à ce moment, en particulier à travers des productions de l’âge d’or où l’effet de la mort sur les Mexicains a été minimisé, et cela a été vu dans une perspective quelque peu absurde.

Le Château de la Pureté (1972) Arturo Ripstein

Les années 70 ont été formidables pour le cinéma au Mexique, avec la reprise de l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques, la célébration de l’Ariel, c’est inauguré la Cinémathèque nationale dans les studios Churubusco et le Centre de formation cinématographique a été créé. Tout cela au service d’un cinéma de qualité qui, en même temps, servirait de projection de la société et du gouvernement du pays.

Pendant ce même temps, deux types de cinéma commençaient à se développer. D’un côté il y avait les ficheras, considéré comme l’un des pires moments du cinéma mexicain (FILM CINEMA: ART FAIT POUR MESURER VOTRE POCHE OU LA PIRE PÉRIODE DU CINÉMA MEXICAIN?). Cependant, en même temps, Un exercice cinématographique a émergé au Mexique pendant la période d’ouverture qui présentait des histoires grossières et complexes de la réalité du pays (basées sur des événements réels et littéraux) et qui utilisait un récit similaire., presque précaire, à compter.

Se leva comme ça Arturo Ripstein, élève de Buñuel, qui a développé une vaste filmographie dans les années 70 dirigée par Le Château de la Pureté à partir de 1972, un film avec Claudio Brook, Rita Macedo, Arturo Beristáin et une jeune Diana Bracho. Le film, écrit avec José Emilio Pacheco, nous montre un père de famille qui, pendant près de 20 ans, garde sa famille enfermée et se cache du monde extérieur et de ses dangers supposés. Tout commence à s’effondrer lorsque vos enfants entrent dans l’adolescence et vos instincts sexuels commencent à faire surface.

L’histoire Il est basé sur des événements réels survenus en 1959 à Mexico. un homme du nom de Rafael Pérez Hernández, a enfermé sa femme et ses enfants pendant 15 ans appelé souverain, libre-penseur, indomptable, accomplisseur et bien-être, qui représentaient par leurs noms, la manière dont une société devrait être menée.

Canoë (1975) Felipe Cazals

Avec Arturo Ripstein, un autre nom à mentionner est celui de Felipe Cazals. Ce réalisateur mexicain représentait la réalité de la société mexicaine dans ses couches les plus basses, ou pour le dire autrement, dans ses formes les plus primitives, celles qui sont instinctives, brutales et passionnées.. Et comme Rispetin, il l’a fait en reprenant d’incroyables épisodes de réalité mexicaine.

Dans les années 70, Cazals a développé une trilogie qui a commencé avec Canoa et El apando en 1975, et s’est terminée en 1976 avec Las poquianchis. L’apando a été écrit sur le travail de José Revueltas, basé sur l’expérience de l’écrivain après avoir été enfermé dans le palais de Lecumberri. Las poquianchis a repris l’histoire d’un groupe de femmes qui ont enlevé, prostitué et assassiné des femmes.

Mais c’est Canoë celui qui a donné à Cazals l’ours d’argent à la Berlinale. Avec quelques détails d’un film documentaire, l’histoire de cinq travailleurs d’une université a été présentée qu’au milieu d’une forte pluie, ils demandent l’asile à San Miguel Canoa dans l’état de Puebla. Lucas leur donne un toit et leur raconte comment le prêtre du village a poussé des gens à assassiner de supposés bandits ou ennemis …

Les cinq ouvriers, enfin, sont « pris » pour des communistes et sont lynchés par les villageois. Canoa est basé sur un épisode réel de septembre 1968, et Cazals l’a transformé en film dans les 10 ans suivant l’événement, qui a eu lieu la même année que le tragique après-midi d’octobre à Tlatelolco.

Si quelque chose distingue le cinéma Canoa et Cazals, c’est la validité de son thème, qui est intimement lié à la pauvreté, à la religion et aux mots qui seuls ne signifient rien, mais qui sont rassemblés et émis par une figure d’autorité morale et éthique supposée, prennent un sens qui peut devenir un danger pour la vie elle-même.

Loi d’Hérode (1999) Luis Estrada

C’était l’administration d’Ernesto Zedillo un an après la tenue des élections du nouveau millénaire et qui, on le sait, a rompu avec cette dictature déguisée en démocratie.: la sortie du PRI de la présidence à un moment où la population ne votait pas pour un sujet nommé Vicente Fox, mais pour un parti qui avait plongé un pays aux proportions économiques et culturelles énormes comme le Mexique à quitter.

Il y a quelques années Luis Estrada travaillait sur le scénario d’un film qui ferait place à la satire et / ou à la farce politique au cinéma. Nous parlons de la loi d’Hérode, qui devait être réalisée par Jesús Ochoa (dans l’ordre de l’idée d’un homme politique gros et corrompu), mais qui a fini entre les mains de Damián Alcazar pour jouer Juan Vargas, un pelado choisi par un membre du PRI de bas-niveau (au sein du parti) pour être le nouveau maire d’une ville majoritairement indigène.

Vargas arrive au pouvoir avec l’idée de faire un changement, mais avec la Constitution sous le bras (littéralement) et une arme à feu, il se joint à la corruption d’un peuple qui a été pressé sous toutes ses formes. Vargas est donc le personnage de l’absurde et de ce qui ne se passe qu’au Mexique: après des extorsions et même des meurtres, l’homme vient occuper une place dans une chambre du gouvernement … et sa rhétorique est déjà son arme.

La loi d’Hérode a à peine été faite après que le réalisateur et le casting aient fait face à des menaces et même à des pots-de-vin pour ne jamais y arriver. (A l’époque des PRI, ce serait le premier film à mettre une image du PRI comme le parti de la corruption). Et comme cela a été fait, est venu la deuxième partie d’une attaque orchestrée avec projection sans autorisation à la Cineteca Nacional avec une copie éditée Cela ressemblait à un message pirate.

Chien aime (2000) Alejandro González Iñárritu

Rares sont les débuts d’un réalisateur aussi impressionnant que celui d’Alejandro González Iñárritu avec Amores perros, son premier long métrage. Ce film l’a emmené à Cannes, où il a reçu le prix de la Semaine de la critique du long métrage, laissant place à une tournée de différentes cérémonies et soirées cinématographiques dans le monde dont les Oscars représentant le Mexique.

Amores perros est un film choral (c’est-à-dire des histoires séparées avec différents personnages se réunissant à un moment donné de l’intrigue, mais pas nécessairement se rencontrant) où les histoires de Octavio, Valiera et El Chivo, trois personnages tragiques qui représentaient l’idiosyncrasie mexicaine dans ses différents niveaux et «secteurs»: économique et social.

Iñárritu a travaillé avec lui scénario de Guillermo Arriaga et rencontre Rodrigo Prieto (nominé aux Oscars 2020 pour son travail sur The Irishman de Martin Scorsese) pour la photographie. Le résultat a été impressionnant. En plus de deux heures, on voit des histoires parallèles et trop mexicaines pour les ignorer; cependant, la qualité qu’il a Dog aime et son importance dans le cinéma national est qu’il a toujours été pensé à l’échelle internationale.

Le cadre d’Iñárritu est un ville déroutante, immense et diversifiée qui ne se respecte pas. Le réalisateur fait un tour dans la classe supérieure avec le personnage de Valeria, un mannequin espagnol, et dans la classe inférieure avec Octavio et El Chivo, un gars qui est amoureux de la petite amie de son frère et un tyran sans ressources. La seule chose qu’ils ont en commun est leur amour pour leurs chiens, qui sont un étrange reflet d’eux-mêmes où les trois, perdus dans leur tragédie, errent comme des chiens perdus et blessés.

Et ta mère aussi (2001) Alfonso Cuarón

Le premier film d’Alfonso Cuarón a eu lieu au début des années 90 avec Only with your partner, qui a cédé la place à des productions hollywoodiennes telles que The Little Princess et Great Expectations (ce dernier, dit Cuarón lui-même, son pire film à ce jour). Cependant, quelques années plus tard Il est retourné au Mexique pour filmer un film qui l’a soutenu en tant que cinéaste et il a donné au Mexique une nouvelle entrée dans les négociations internationales.

En 2001, Cuarón a créé Et ta mère aussi avec Gael García Bernal, Diego Luna et Maribel Verdú dans les personnages principaux. Le film dépeint deux adolescents, Tenoch et Julio, qui partent en voyage avec Luisa, une Espagnole mariée au cousin de Tenoch, issu d’une classe sociale et politique supérieure. Ils sont tous les deux jeunes, ils parlent grossièrement, ils savent à peine s’exprimer, ils pensent tout savoir, ils pensent même qu’ils savent faire l’amour, mais la présence de Luisa, qui devient une sorte de pomme de discorde entre les deux, cela leur dit qu’ils en savent peu ou rien.

Le film Il a eu une projection à Venise, mais il a d’abord été présenté au Mexique, contrairement à ce qui s’est passé avec Amores Perros d’Iñárritu, qui est arrivé dans le pays avec un prix international et une note élevée des critiques. Et ta mère a également fait la première ici, et malgré un bon box-office, Elle a été défaite par la critique mexicaine en soulignant la «précarité» de la langue parlée des deux protagonistes masculins, qui est liée à leur âge. Mais non. Et ta mère n’a jamais été et ne sera jamais un film pour adolescents aussi comme exposé il y a près de 20 ans.

Ce ruban Cuarón est un essai énorme, parfois drôle à cause de l’imbécillité qui règne chez ses protagonistes adolescents (cette imbécillité dans laquelle les attaques, par exemple, viennent du fait que l’un a couché avec la petite amie de l’autre), identités, et pas nécessairement chez les jeunes, mais tout au long de la vie. Et cette maturité cinématographique se reflète dans une scène finale racontée en parties qui se termine par un « Ils ne se reverront plus jamais. »

Le violon (2005) Francisco Vargas Quevedo

La brutalité de la réalité d’un pays étranger au nôtre, même en dehors de notre temps, nous semblera toujours, au moins au cinéma, quelque chose d’extrêmement attractif et digne de notre attention. On voit des films de guerre ou des personnages tragiques qui font face à des situations si complexes qu’on aimerait ne rester que dans la fiction. Mais nous l’aimons parce que c’est étranger.

Pour cela c’est étrange quand un mexicain regarde un film mexicain dans lequel une situation se révèle que l’on préfère rester dans le silence gênant des conversations « Radicaux ». Et c’est précisément ce qui s’est passé avec Le violon de Francisco Vargas Quevedo, qui est passé par Cannes en 2006 et il a valu à son protagoniste, M. Ángel Tavira, un prix pour sa performance.

Cependant, La chose étrange à propos d’El violín par rapport aux autres films mexicains (dont beaucoup figurent dans cette liste), c’est qu’il nous a obligés à voir l’histoire qui se répète au Mexique: les injustices et le fait que l’on trouve dans la musique, un point de conciliation entre ce qui est bon et ce que nous considérons comme mauvais.

Le violon a au centre de son histoire Plutarco, musicien et paysan qui, avec son fils, fait partie des rangs des guérilleros qui ont combattu dans l’armée pendant la sale guerre des années 70. Avant l’arrivée des militaires dans la ville, Plutarco (un vieil homme sans bras qui joue du violon) doit leur apporter toutes les armes qui étaient cachées sur le terrain, mais pour ce faire, il doit passer par les lignes de l’armée où il rencontre un général qui lui demande d’interpréter des pièces musicales qui lui rappellent son humble passé …

Le violon est magistralement tourné par Martin Boege dans un contraste saisissant de noir et blanc cela augmente les dangers que Plutarco rencontre chaque jour.

Tempête (2017) Tatiana Huezo

Entrer dans une salle de cinéma et savoir que vous allez voir un film d’horreur génère une certaine nervosité, de l’adrénaline parce que vous prévoyez que quelque chose de mauvais va se passer et que vous allez avoir peur. Vous n’êtes peut-être pas terrifié, mais vous savez qu’à plusieurs reprises, quelque chose vous fera peur. Ce même sentiment se produit lorsque nous allons voir un documentaire mexicain … vous savez que vous allez voir quelque chose de si terrible, qu’il va être difficile pour vous de le nier après.

Le film documentaire au Mexique, étant, comme son nom l’indique, une documentation de ce qui se passe dans le pays, nous rapproche toujours un peu plus de penser que le Mexique est une tragédie en soi, mais une tragédie qui continue et qu’à ce stade du jeu, il n’y a plus de différence avec la peur. Et c’est ce que l’une des voix du Tempestad de Tatiana Huezo de 2017.

Tempestad a plusieurs voix ou témoignages, mais Miriam est la « protagoniste », une femme accusée de traite des êtres humains sans aucune preuve, jusqu’à ce qu’il atteigne une prison violente dans le nord du Mexique. Et en même temps, on écoute l’histoire d’une mère à la recherche de sa fille, disparue par les enfants de la courIl accuse, mais en même temps dit « je n’ai plus peur ».

L’union des témoignages ne repose pas sur le fait que les principales voix sont des femmesAu contraire, face à l’immense nombre de victimes des différentes formes sous lesquelles la violence se manifeste dans le pays, celles-ci deviennent invisibles, disparaissent et se retrouvent sans voix. Voici deux femmes avec deux histoires différentes qui ont su raconter leur histoire de disparition, mais qu’en est-il des milliers de familles et de victimes qui restent dans le silence d’un moment si bouleversant qui nous dépasse?

ROME (2018) Alfonso Cuarón

Aucun film mexicain, du moins ces dernières années, n’a reçu autant d’attention nationale et internationale que ROMA d’Alfonso Cuarón. Et avec raison, pour dire la vérité. Ce film marquait le retour du réalisateur au pays pour tourner un film faisant allusion à son enfance à Mexico, en particulier dans le quartier rom. Et il est également juste de dire, eLe nom d’Alfonso Cuarón à lui seul pesait suffisamment après avoir joué aux Oscars avec Gravity il y a quelques années.

Mais ROMA se défend. La photographie en noir et blanc, prise par Cuarón lui-même, était impressionnante, et puis il y a l’histoire que j’avais initialement l’intention de révéler la vie privée d’une femme indigène nommée Cleo à une époque mouvementée pour la société mexicaine (les années 70, la décennie au cours de laquelle Cuarón a grandi), mais qui est devenue le tournant d’un mouvement en faveur des droits des travailleurs domestiques.

Et pas seulement ça. Il y a aussi Sofia, la dame de la maison où travaille Cléo, et avec qui il parvient à s’identifier à un moment fort pour les deux qui semble être tragique en son temps, mais qui est définitif pour leur vie: tous deux sont abandonnés par leurs partenaires respectifs, qui Cela les oblige à affronter un monde qui ne conçoit qu’une forme d’amour, d’un couple, d’une femme. ROMA est donc intimiste et très mexicain lorsqu’il confronte le public à des conflits qui font partie de notre imagination.

ROMA est l’œuvre de la mémoire d’Alfonso Cuarón et l’histoire de sa seule nounou, Libo. La réalisatrice a commencé à récupérer des faits historiques associés à la vie de l’Oaxaca, qui étaient étroitement liés à son enfance. Avec cela, nous parlons de deux souvenirs et deux types d’imagination différents: celui de Cuarón enfant et celui de Libo.

Je ne suis plus là (2019) Fernando Frías

À l’édition 2019 du Festival international du film de Morelia, plusieurs bandes sont sorties, certaines d’entre elles étant les premiers exercices cinématographiques des futurs créateurs. Parmi eux se trouvait Je ne suis plus ici de Fernando Frías, qui a remporté le prix du meilleur long métrage mexicain et qui est sorti il ​​y a quelques semaines via le catalogue Netflix dans le cadre de ses originaux.

Je ne suis plus ici a pour protagoniste Ulises, un jeune homme de 17 ans qui appartient à une sous-culture connue sous le nom de Cholombianos dont la vie est basée sur la prédication d’un amour pour la cumbia colombienne. Ils louent l’idée de la Colombie, et c’est pourquoi ils s’appellent Kolombia avec K; et spécifiquement dans la bande, Ulises fait partie des Terkos, un groupe qui danse, chante et dont l’existence tourne autour de cela.

Pour une situation dangereuse, Ulises doit fuir le Mexique pour rejoindre New York aux États-Unis où il découvre une vérité tragique. Le protagoniste ne parle pas anglais, mais ce n’est pas pour cela qu’il ne comprend pas avec les autres, y compris ses propres compatriotes. Il y a une rupture de compréhension et d’empathie entre lui et le monde pour des questions aussi superficielles que la façon dont il s’habille, parle et se coiffe. Ulises se rend compte qu’il a toujours été étranger dans son propre pays, dans sa maison.

Je ne suis plus là, c’est une envie de votre lieu d’origine, du groupe dans lequel vous avez façonné votre identité, d’un espace pour se déplacer librement. Le film est raconté dans un récit divisé en deux, le présent d’Ulysse et son passé dont il aspire à devenir son avenir. Mais d’autres grands éléments filmiques se démarquent également, tels que lla photographie de Damián García, la performance de non-acteurs dirigée par Juan Daniel García Treviño, le style documentaire de l’histoire, le contexte socio-historique du début de la tristement célèbre guerre contre la drogue, la migration et le thème central: identités et solitude.

Ici nous vous laissons le reste des films mexicains les plus remarquables dans cette liste:

Le Compadre Mendoza (1933) Fernando de Fuentes

Amoureux (1946) Emilio «El Indio» Fernández

La déesse agenouillée (1947) Roberto Gavaldón

Nous les pauvres (1947) Ismael Rodríguez

L’Ombre du chef (1960) Julio Bracho

Ánimas Trujano (1961) Ismael Rodríguez

Viridiana (1961) Luis Buñuel

L’ange exterminateur (1962) Luis Buñuel

L’Allée des Miracles (1994) Jorge Fons

Le labyrinthe de Pan (2006) Guillermo del Toro

Nous sommes ce qu’il y a (2010) Jorge Michel Grau

Enfer (2010) Luis Estrada

La Cage d’Or (2013) Diego Quemada-Díez

Le poisson-chat insolite (2014) Claudia Sainte-Luce

Güeros (2014) Alonso Ruizpalacios

La liberté du diable (2017) Everardo González

Achetez-moi un revolver (2018) Julio Hernández Cordón

La femme de chambre (2019) Lila Avilés

Je rêve dans une autre langue (2018) Ernesto Contreras

