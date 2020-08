+ Plusieurs fois, nous avons parlé de la façon dont le cinéma est une représentation de sa société. Mais le septième art est plus «puissant» et parvient à influencer la manière dont le public, en tant que partie d’un tout, se perçoit. Mais qu’en est-il des minorités comme la communauté LGBT?

C’est magnifique et dangereux, et la meilleure preuve en est le cinéma de propagande où un film est utilisé pour envoyer un message politique et cibler les minorités.: Juifs et noirs dans des cas connus.

La représentation d’une communauté s’établit dans le social et sa permanence dépend de la représentation qui lui est donnée, dans ce cas, sur grand écran … et Garçon, le cinéma a été injuste pour certains groupes tels que les femmes et la communauté LGBT +. À commencer parce que les histoires ne sont pas racontées par eux, mais par quelqu’un d’autre, et que quelqu’un d’autre a toujours été un homme blanc hétérosexuel …

Stéréotypes dans le cinéma LGBT +

Deuxièmement, ll’histoire elle-même, qui se déroule dans un contexte qui n’est pas le sien et qui est contaminé par ce qui est vu de l’extérieur et avec les préjugés déjà établis d’une société qui refuse de parler de genre et d’identité sexuelle. Et troisièmement, parce que les personnages ressemblent peu ou pas du tout à la réalité, parce que la violence vécue par la communauté LGBT + ne peut être surpassée par la fiction, et la réaction à la douleur n’est jamais aussi désastreuse, mais tragique.

Tout au long de l’histoire du cinéma, Les membres de la communauté ont été représentés de manière erronée et offensante: un homme gay est extrêmement efféminé, sent bon, parle subtilement et son corps a toujours l’air plus faible qu’un hétérosexuel. Les lesbiennes en ont deux, ou elles cherchent à perfectionner l’image masculine, ou elles sont extrêmement sexuelles dans la mesure où aucun homme ne peut savoir qu’il est homosexuel. C’est le fameux «codage gay» qui a tant blessé l’image homosexuelle au cinéma.

Représentation de la communauté LGBT +

Et que dire de les personnes qui s’identifient comme trans. S’ils ont un rôle à l’écran, cela est toujours associé à ce que nous associons moralement à la décadence, comme la vie dans la rue, la prostitution, la pauvreté, la promiscuité et la violence. Avec cela, nous ne voulons pas dire qu’une personne trans est dispensée de vivre ces circonstances, nous n’avons pas l’intention de nier une réalité, mais elle est devenue dans une extension de ce qu’ils sont à la société, et sont donc rejetés...

Cependant, Bien que cela ait été une lutte constante, ces dernières années, le message est devenu plus fort en exigeant que les cinéastes racontent de vraies histoires. Et pas seulement cela, que les acteurs et actrices de la communauté LGBT +, ont la possibilité de se représenter à l’écran et de jouer d’autres rôles auxquels ils ne s’identifient pas forcément (un acteur hétérosexuel joue un gay et prend une nomination aux Oscars, par exemple ). En fin de compte, les réalisateurs et les scénaristes de la communauté peuvent raconter des histoires.

Thèmes cinéma et LGBT +

Les meilleurs films à thème LGBT + sont ceux qui ont été racontés par des cinéastes qui appartiennent à la communauté ou ceux qui visent vraiment à être réels, et plus ils sont réels, plus ils seront justes avec une minorité qui a été mal traitée... mais avec lequel il ne sera jamais trop tard pour changer le cours de sa représentation dans un art tout aussi noble, beau et de tous.

Par conséquent, nous vous laissons iciUne liste de cassettes LGBT + que vous devriez regarder pour comprendre différents contextes et réalités d’un groupe qui a rarement été vu à l’écran tel qu’il est vraiment:

Madame satã

Être pauvre, fils d’esclaves, noir, homosexuel et travesti … tout cela dans les années 30 dans un Brésil de répression, de violence extrême, de sexe et de mort. Autrement dit, en bref, l’histoire de João Francisco dos Santos, plus connu sous le nom de Madame Satã, et qui donne son nom à un film de 2002 réalisé par Karim Aïnouz qui a participé à des festivals internationaux tels que Cannes, Sundance et Toronto avec beaucoup de succès.

Madame Satã a pour protagoniste un homme homosexuel dont le rêve est de devenir une grande star, mais cela est interrompu lorsqu’il est jeté en prison pour divers crimes. Lequel? Se défendre d’une société qui ne le comprenait pas et qui l’attaquait constamment, à laquelle il a toujours répondu avec violence pour rester en vie.

Ce film, situé dans la région de Lapa à Rio de Janeiro, etIl est basé sur la vraie vie d’un homme qui a brisé les impositions sociales en devenant un interprète de scènes de cabaret qui a été applaudi en leur sein. Mais quand il est sorti, chaque pas qu’il a fait était une question de vie ou de mort pour défendre son identité et la personne qu’il était vraiment.

L’importance de ce film réside, entre autres choses, dans comment la communauté LGBT +, toujours et partout, a toujours lutté – au sens le plus littéral du terme – pour rester dans des contextes qui sont en eux-mêmes extrêmement complexes comme la pauvreté et le crime.

clair de lune

Le 26 février 2017, la production et le casting de La La Land sont montés sur scène au Dolby Theatre en pensant qu’ils avaient été les lauréats des Oscars du meilleur film. Erreur. Le gagnant incontesté était Moonlight, un film réalisé et écrit par Barry Jenkins qui est devenu le premier film sur le thème LGBT à remporter la plus haute distinction. Et non seulement cela, Moonlight a également été le premier film primé à avoir un casting d’acteurs noirs.

Ce film, tourné dans un Miami consommé par la vente et la consommation de drogue, nous rencontrons Chiron à trois étapes différentes de sa vie. Le premier est en tant qu’enfant, quand les gens le surnomment « Petit » à cause de sa taille et de son retrait. Ici, il rencontre Juan, un marchand qui vend à sa mère, mais lui donne des conseils de vie: un jour tu vas devoir décider qui tu es … mais pas maintenant.

Alors on voit Chiron à l’adolescence qui commence à affronter son identité à travers sa sexualité. Mais il reste toujours silencieux pour diverses raisons telles que l’embarras ou l’inattention de sa mère et des adultes. Et puis ils nous présentent Black, un homme qui a suivi les traces de Juan mais à l’extérieur de Miami. De manière inattendue, il est contacté par le seul homme avec lequel il a eu une expérience intime et sexuelle … qui se révèle.

Moonlight by Barry Jenkins est disponible sur Netflix.

Maurice

En 2018, James Ivory a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour son travail sur Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. À 89 ans, Ivory a remporté un prix mérité pour une histoire d’amour entre deux hommes se déroulant dans les années 1980, sur le thème de l’une de ses productions les plus populaires et les plus acclamées dans sa filmographie: Maurice de 1987.

Il y a plus de 30 ans, le monde n’était pas prêt pour une histoire d’amour gay comme celle que nous avons vue dans Maurice avec Hugh Grant et James Wilby. Ce film raconte l’histoire de Maurice Hall et Clive Durham, deux hommes tombés amoureux à Cambridge dans un Royaume-Uni qui s’apprêtait à entrer dans la Première Guerre mondiale, et qui ont sévèrement puni l’homosexualité.

Compte tenu des circonstances, un amour totalement honnête et passionné, il doit être gardé secret dans la mesure où la pression oblige Clive à épouser une femme. De l’autre côté, Maurice se bat contre la société et contre lui-même dans sa recherche d’identité dans un monde qui ne prétend pas comprendre que l’amour est libre au-delà du sexe ou du genre. Maurice est l’un des films, dans le thème LGBT +, plus stylisé qui a sauvé la sérénité visuelle et la tendresse narrative d’Ivory dans une histoire qui se répète aujourd’hui.

Portrait d’une dame en feu

À la fin de 2019, il a été publié Portrait d’une dame en feu de Céline Sciamma, un film qui se déroule au XVIIIe siècle qui a au centre de son histoire Marianne, une peintre, et Héloïse, une femme qui s’apprête à épouser un homme qu’elle n’aime pas. Comme la coutume le dictait avant de se marier, les personnes impliquées devaient avoir un portrait, mais face au refus d’Héloïse même de se marier, cela devient une tâche compliquée.

De cette façon, Marianne, qui doit commencer à peindre le portrait en secret et sans que Héloïse s’en aperçoive. Le peintre, lui disent-ils, sera un ami compagnon pour se promener à la plage, mais leur relation commence à se construire sur la base des révélations les plus intimes de chacun sur ce qu’ils attendent d’eux-mêmes, et au moins ils sont d’accord sur quelque chose: à vouloir être libre. Marianne et Héloïse finissent par tomber amoureuses.

Sciamma a réalisé l’un des plus beaux films de ces dernières années, dont le travail photographique est si précis et spectaculaire, que chaque scène pourrait être une centrale de peinture. De même, la valeur du film réside dans le fait que la réalisatrice elle-même est une lesbienne qui a décidé de garder les hommes hors de l’écran, mais a réussi à montrer comment le patriarcat parvient toujours à s’imposer dans l’histoire de la vie des femmes hétérosexuelles, et encore mais pour les homosexuels.

Je rêve dans une autre langue

C’est peut-être le film « le plus étrange » de cette liste. Rêver dans une autre langue d’Ernesto Contreras n’a jamais été considéré comme un film représentant la communauté LGBT +, mais la réalité est que c’est le cas. Nous rencontrons ici Martín, un linguiste qui veut apprendre le Zikril, une langue qui est sur le point de mourir car seules deux personnes dans le monde la parlent… et ces deux-là ne s’entendent pas très bien.

Evaristo et Isauro, les deux seuls locuteurs de Zikril restants, ne se sont pas parlé depuis des décennies d’un problème qu’ils avaient par rapport à une femme … ou du moins c’est ce que nous pensons au début (Nous ne pouvons pas révéler les raisons car c’est un spoiler, mais vous aurez une idée).

Rêver dans une autre langue est l’un des films mexicains les plus remarquables de ces dernières années pour diverses raisons telles que sa photographie, réalisée par Tonatiuh Martínez. Mais surtout, il est pertinent de mettre comme personnages principaux non pas des personnes, mais des concepts plus larges tels que la rédemption, l’amour entre deux êtres humains qui ne distingue pas le sexe, et une langue qui est sur le point de s’éteindre.

De cette façon, C’est un essai fictif qui récupère l’idée que les langues sont la mémoire des peuples et l’ordre que nous donnons culturellement aux choses. Mais de manière presque inconsciente, ce film révèle aussi le déni auquel sont confrontés deux personnes qui s’aiment sous un critère d’interdiction et de mal.

Dream in Another Language est disponible sur Prime Video.

Mais je suis une pom-pom girl

Il y a quelques années, un terme caché depuis longtemps a commencé à tourner: thérapie de conversion. Comme son nom l’indique, c’est un «traitement» pour les jeunes qui sont attirés par une personne du même sexe, arrêtez d’avoir de telles pensées. En bref, l’homosexualité est traitée comme une étape momentanée impliquant la rébellion, la confusion et l’ignorance, ou maladie… et des centaines de milliers de personnes aux États-Unis ont été «soumises» à cela.

L’un des premiers films à aborder le thème de la thérapie de conversion était Mais je suis une pom-pom girl (1999) de Jamie Babbit avec Natasha Lyonne. Elle incarne Megan, une adolescente de 17 ans envoyée par sa famille à True Directions, un camp pour les guérir de l’homosexualité. Megan considère qu’elle n’est pas une perverse puisqu’elle va à l’église et qu’elle est une pom-pom girl, mais la réalité est que lorsqu’elle embrasse son petit ami, elle fantasme sur ses coéquipiers. Alors oui, au monde (celui que ses parents ont construit pour elle), elle est malade.

Mais je suis une pom-pom girl, Loin de s’en tenir au vrai drame du thème central (c’est un sujet assez sérieux, à vrai dire), cela devient une comédie, ou plutôt une satire, sur la façon dont nous portons notre besoin de suivre les règles créées par les hétérosexuels jusqu’aux conséquences ultimes. Et avec cela viennent les conventions sociales de conduite ou de comportement: comment s’habiller, s’exprimer, bouger et même ressentir.

De temps en temps Ce film ressemble à une blague, mais il est très précis après avoir découvert la confusion – du regard d’une réalisatrice lesbienne – d’un adolescent obligé de se définir sexuellement.

Sauvage

«Pourquoi embrassez-vous les clients? Il semble que vous l’apprécierez », demande un homme nommé Ahd à un personnage qui n’a pas de nom, mais qui est connu sous le nom de Leo et est une prostituée. Et lui, sans rien prétendre, lui dit que ça ne le dérange pas. Et en fait, cela ne la dérange pas d’embrasser et d’avoir des relations sexuelles avec des hommes pour de l’argent, ce qui la dérange, c’est de croire qu’elle ne mérite pas une autre vie, et non pas parce que c’est « mauvais », mais parce qu’il y a une conviction interne très forte dans laquelle il n’est pas validé d’essayer de se consacrer à autre chose.

Telle est l’histoire du protagoniste de Wild de Camille Vidal-Naquet, qui a été créée avec un franc succès à la Semaine de la critique de Cannes en 2018 en mettant en vedette une jeune prostituée des rues de Strasbourg qu’il n’a pas de maison, pas de famille et pas de liens affectifs avec les gens à l’exception d’Ahd.

Le film, étant des problèmes de prostitution, est difficile à regarder, notamment dans certaines scènes de drogue et de viol, mais en même temps, parvient à combiner avec une grande tendresse la solitude des humains, la solitude d’un gay qui ne se soucie pas de tout, sauf la possibilité de ressentir l’amour et d’avoir des moments d’intimité profonde. Parfois, Leo semble si désespéré pour cette intimité, ça fait mal.

Les histoires d’hommes qui tombent amoureux des prostituées ne sont pas nouvelles dans le thème LGBT +, mais Wild est l’une des histoires les plus honnêtes d’un homme qui vend du sexe non pas pour survivre, mais pour être en contact permanent avec des personnes seules comme lui. Dans l’une des scènes les plus réalistes, Leo propose à un veuf de s’allonger avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme. « Vous ne vous ennuyez pas? », Demande-t-il. « Non, c’est ce que je veux faire aussi. »

Heureux ensemble

Wong Kar-wai nous a donné des films de grande valeur artistique pour leurs qualités contemplatives et le récit séduisant des histoires d’amour. In the Mood for Love est le meilleur représentant de sa filmographie. Et c’est en 1997 qu’il arrive à Buenos Aires pour filmer l’histoire d’un couple gay vivant entre violence, dépendance et besoin de corps.

Heureux ensemble suivez l’histoire de Ho Po-wing et Lai Yiu-fai, un couple de Hong Kong qui décide de se rendre en Argentine dans le but de connaître les chutes d’Iguazú. Ce voyage, au-delà d’un terme touristique, est destiné à retrouver le calme de leur relation, la stabilité, mais dans un pays étranger et avec une langue étrangère, la capitale argentine les sépare à nouveau.

Aucune possibilité de retour, Yiu-fai commence à travailler dans un bar de tango tandis que Po-wing décide de sortir chercher du réconfort, ce qui le met dans un problème qui cherche sa solution en essayant une fois de plus, pour avoir une chance de guérir une relation qui est simplement fracturée. La présence d’un nouvel homme hétérosexuel prétend être l’image d’une menace qui n’existe pas vraiment, car pour eux tout est terminé, ce qui est reporté pour dépendance volatile des deux.

Happy Together est arrivé à un moment déroutant et en représentation d’un lieu qui est resté tragiquement fermé pour parler de diversité sexuelle. A Hong Kong, d’où sont originaires les personnages, ce n’est qu’en 1991 que l’homosexualité avait été dépénalisée après le premier cas de VIH dans la région en 1984. L’importance de ce film n’est donc pas seulement filmique de la part de Wong Kar-wai, mais aussi a participé activement à un dialogue en cours.

Carol

Manhattan dans les années 50. Une femme nommée Carol, malheureusement mariée et mère d’un enfant, entre dans un grand magasin et rencontre Thérèse, une vendeuse. Immédiatement, il y a une connexion, mais pas féminine (cette supposée confidentialité entre les femmes du passé), mais aimante et passionnée. Carol et Thérèse, d’âges et même de classes sociales différents, commencent une liaison.

Ce drame de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara, protègent un récit élégant d’un drame de deux lesbiennes s’aiment d’une manière simple mais secrète, à une époque qui combinait hétéronormativité et possession de femmes par des hommes, que ce soit en tant qu’épouses, amantes, filles ou mères . Alors quand Carol décide de quitter son mari et qu’il découvre que sa relation avec Thérèse est plus que juste des amis, elle la met en échec en choisissant sa liberté ou ses enfants. Une Anna Karenina des années 50 et une lesbienne.

La chose intéressante à propos de Carol est que il y a la forte présence masculine dans l’histoire représentée par le mari de Carol et le prétendant de Thérèse. Haynes a joué avec la vulnérabilité de l’homme, celui qui est fier que sa partenaire soit la plus attirante du lieu, celui qui la voit comme une possession, mais quand il craint de la perdre, il s’accroche à l’idée que c’est la sienne même si dans le processus il découvre qu’il l’aime aussi. La question est la suivante: est-ce que ça fait mal de le perdre ou est-ce que ça fait mal de se rendre compte qu’il n’est pas partagé?

Carol by Todd Haynes est disponible sur Netflix.

Tout sur ma mère

Tout sur ma mère est l’un des classiques du cinéma LGBT +, et on ne pouvait pas attendre moins de Pedro Almodóvar dans l’un des meilleurs moments de sa carrière. Ce film de 1999 nous présente Manuela, une mère célibataire qui surprotège presque son fils Esteban. Un jour, après une performance, Esteban meurt après avoir été écrasé, ce qui oblige le protagoniste à déménager à Barcelone à la recherche de son ex-mari qui a décidé de vivre sa vie de femme.

Du déménagement, embourbé dans sa propre douleur, Manuel rencontre différentes femmes, et chacune se bat contre différents démons tels que La Agrado, une transsexuelle, Rosa, une bonne nonne, ou Huma Rojo, une toxicomane. Tout sur ma mère a remporté l’Oscar au nom de l’Espagne car c’est le drame le plus sensible d’Almodóvar après ses comédies qui mettent en scène, certaines d’entre elles, explicites en relation avec le sexe entre gays.

Mais cette bande il a mis de côté la manifestation la plus superficielle des relations et s’est concentré sur la douleur d’une mère. Cela se rattache aux femmes pures qui ressentent trop, parfois tellement qu’elles parviennent à s’identifier à des circonstances qui ne sont pas les leurs. Almodóvar a été l’un des premiers cinéastes à inclure des personnages trans dans leurs histoires, et dans certains cas, ceux-ci ont été joués par des acteurs et actrices trans. Et de l’autre côté, Almodóvar a également permis à un interprète trans de donner vie à un personnage cisgenre.

Tout sur ma mère est disponible sur Prime Video.

Liste complète

Ici, nous quittons le reste de notre liste de grandes productions représentant la communauté LGBT +.

Appelez-moi par votre nom (2017) – Luca Guadagnino

Je, tu, il, elle (1974) – Chantal Akerman

Paris brûle (1990) – Jennie Livingston

Maladie tropicale (2004) – Apichatpong Weerasethakul

Une femme fantastique (2018) – Sebastián Lelio

Un seul homme (2009) – Tom Ford

Les larmes amères de Petra von Kant (1972) – Rainer Werner Fassbinder

The Miseducation of Cameron Post (2018) – Desiree Akhavan

Orlando (1992) – Sally Potter

Gardez les lumières allumées (2012) – Ira Sachs

Simon (2018) – Greg Berlanti

Mulholland Drive (2001) – David Lynch

Bent (1997) – Sean Mathias

120 battements par minute (2017) – Robin Campillo

La vie d’Adele (2013) – Abdellatif Kechiche

Mon propre Idaho privé (1993) – Gus Van Sant

Un autre pays (1984) – Marek Kanievska

Brokeback Mountain (2005) – Ang Lee

Weekend (2011) – Andrew Haigh

Les garçons ne pleurent pas (1999) – Kimberly Peirce

