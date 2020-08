4 août Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la colonne Blu-ray, HD numérique et DVD de ComingSoon.net du 4 août!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Édition Collector de Promare

Trente ans se sont écoulés depuis l’apparition du Burnish, une race d’êtres mutants brandissant des flammes qui ont détruit la moitié du monde par le feu. Quand un nouveau groupe de mutants agressifs se faisant appeler Mad Burnish apparaît, la bataille épique entre Galo Thymos, un nouveau membre de l’équipe de sauvetage anti-Burnish Burning Rescue, et Lio Fotia, le chef de Mad Burnish, commence.

Avaler

Une femme au foyer nouvellement enceinte développe une étrange et dangereuse compulsion à consommer des objets non comestibles dans ce thriller psychologique provocateur.

Maison du colibri

Eun-hee, 14 ans, traverse la vie comme un colibri à la recherche d’un goût de douceur partout où elle le trouve. Ignorée par ses parents et maltraitée par son frère, elle trouve sa fuite en parcourant le quartier avec sa meilleure amie, en partant à l’aventure, en explorant le jeune amour et en faisant l’expérience de tout ce qui vient avec le fait de grandir dans un pays au bord d’un énorme changement.

Coma

Un jeune architecte rejoint un groupe de combattants voyous dans le monde dystopique COMA, où ensemble ils doivent découvrir le secret de leur cauchemar partagé.

Ce qu’elle a dit: l’art de Pauline Kael (DVD)

La critique de cinéma new-yorkaise Pauline Kael s’est battue pour faire sa marque – alimentée par l’éclat, une confiance en soi inébranlable, un passé compliqué et un amour profond des arts. Avec plus de 40 nouvelles interviews et des documents d’archives inédits, What She Said est un portrait sans fard d’une pionnière qui était à la fois admirée et ressentie pour ce qu’elle disait sur l’art à une époque de grands films.

Soirée (DVD)

Night Out suit une journée dans la vie de 4 couples différents alors qu’ils s’aventurent dans la célèbre (et infâme) vie nocturne berlinoise en quête de plaisir et de gratification sexuelle. À mesure que la nuit avance, les chemins de Sarah et Michael de Londres, d’Amir de Syrie, de Lena et d’Ingrid d’Allemagne, de Sebastian, Martha et Felix se croisent, ce qui donne une soirée de folie.

Club de lecture

Wonder Woman: La voie des Amazons

Lorsque Wonder Woman a quitté le paradis pour voyager dans le monde moderne, elle a apporté avec ses reproductions des archives secrètes de son pays natal de Themyscira. Wonder Woman: The Way of the Amazons est une collection fascinante d’histoire et d’artefacts de la patrie de Diana, qui dévoile les mystères des Amazons et de leur île cachée avec de superbes illustrations originales et de merveilleuses fonctionnalités spéciales, notamment des pages qui s’ouvrent, des trésors amovibles et plus. Obtenez un aperçu rare des traditions amazoniennes et explorez leur maison luxuriante et magnifique, y compris le bestiaire exotique de créatures mythiques, de kangas et plus encore. Suivez ensuite Diana alors qu’elle partage son histoire personnelle d’entrer dans le monde moderne et de passer d’une jeune princesse amazonienne à Wonder Woman.

Rééditions

Collection Carole Lombard I

Cette collection comprend trois classiques du pré-code des années 1930 mettant en vedette la légende de l’écran Carole Lombard: FAST AND LOOSE (1930), MAN ON THE WORLD (1931) et NO MAN OF HER OWN (1932).

Collection Audie Murphy

Cette collection comprend trois westerns classiques des années 1950 mettant en vedette la grande Audie Murphy: THE DUEL AT SILVER CREEK (1952), RIDE A CROOKED TRAIL (1958) et NO NAME ON THE BULLET (1959).

Triade de Shanghai

Conte absorbant de la pègre chinoise dans les années 1930, mettant l’accent sur un garçon engagé pour être le serviteur silencieux d’une reine de boîte de nuit choyée (Gong Li), la maîtresse d’un des chefs de gangs de Shanghai.

L’univers d’Einstein

Un documentaire produit en 1979 pour célébrer le centenaire de la naissance d’Albert Einstein. Narré et animé par Peter Ustinov et écrit par Nigel Calder, le film se déroule à l’Observatoire McDonald de l’Université du Texas, où une équipe de physiciens renommés emmène Ustinov et le spectateur à travers une expérience pratique des facettes passionnantes de la théorie d’Einstein. Relativité générale.

Nouveau sur la HD numérique

Swan Princess: A Royal Wedding (clip exclusif)

La princesse Odette, le prince Derek et leurs amis royaux sont partis pour une aventure magique dans le pays enchanté de Cathay pour assister au mariage de la princesse Mei Li et Chen.

« alt = » »/>

Deathstroke: Chevaliers et Dragons

Le maître assassin Slade Wilson mène deux vies: un tueur implacable connu sous le nom de Deathstroke et un père de famille. Peut-il expier les péchés du passé – ou sa famille paiera-t-elle le prix ultime?

Summerland

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une Anglaise (Gemma Arterton) ouvre son cœur à un évacué après avoir d’abord décidé de se débarrasser de lui dans ce voyage émouvant de féminité, d’amour et d’amitié.

TV sur Blu-ray et DVD

Tom Clancy’s Jack Ryan: Saison 2

Après avoir suivi un envoi suspect dans la jungle vénézuélienne, Jack Ryan se rend en Amérique du Sud pour enquêter. Alors que Jack menace de découvrir une conspiration de grande envergure, le président du Venezuela lance une contre-attaque qui frappe chez lui, menant Jack dans une mission couvrant les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et le Venezuela pour démêler le complot du président et apporter la stabilité à un pays. au bord du chaos.

Ses matériaux sombres: la première saison complète

De la trilogie de Philip Pullman vient la saison 1 de cette série HBO qui suit une jeune fille dans un monde parallèle.

Paddington Bear: la série complète (DVD)

Un jeune ours se retrouve à la gare de Paddington à Londres, où il est aperçu assis sur une vieille valise en cuir à l’extérieur des objets perdus et retrouvé par une famille appelée les Browns.