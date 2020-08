Les abonnés Netflix ont beaucoup à attendre en août 2020, avec plus de 100 nouvelles versions alignées au cours du mois. Cela comprend 60 films originaux Netflix différents, des offres spéciales et des saisons complètes de séries scénarisées. Il y a de quoi être enthousiasmé, mais les moments forts sont certainement Lucifer saison 5 et le nouveau thriller d’action Project Power avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Vous pouvez voir tout cela et plus encore dans notre couverture précédente.

Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Il y a certainement beaucoup de nouveaux contenus intéressants à venir sur la plate-forme ce mois-ci, mais il y a aussi un tas de grands films et émissions qui devraient disparaître au cours du mois. Les pertes ont commencé tout de suite le 1er août, puis le reste est dispersé tout au long du mois. Le plus gros coup vient le 31 août lorsque Netflix devrait perdre 25 films en une seule journée. La liste comprend les deux premiers films de Bad Boys, Clueless, Groundhog Day, Jerry Maguire, Karate Kid I-III et V for Vendetta. La seule bonne nouvelle est que puisque tous ces titres partent le dernier jour du mois, vous avez amplement le temps de les regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète de tous les films et émissions quittant Netflix en août 2020.

Départ le 1er août

Départ le 3 août

L’amour

Paranormal Survivor: Saison 1-2

Départ le 7 août

6 jours

Judy Moody et l’été pas décevant

Sainte Agathe

Départ le 14 août

Aventures à l’école publique

Être AP

Continue

Départ le 18 août

Départ le 19 août

Départ le 20 août

Départ le 21 août

Départ le 23 août

Départ le 25 août

Le bleu est la couleur la plus chaude

Départ le 28 août

Apportez-le: confrontation mondiale

L’homme en osier

Départ le 31 août

Mauvais garçons

Mauvais garçons II

Candyman

Un jeu d’enfant

Aucune idée

Erreur au lancement

Amenez-le au grec

jour de la marmotte

Il n’est juste pas très intéressé

Jerry Maguire

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

La maison du lac

La vie telle que nous la connaissons

Fête du meurtre

Observer et signaler

Un jour

Ennemis publics

Les Razmoket se déchaînent

Scolaire Daze

Tootsie

Uni 93

V pour Vendetta

La Saint-Valentin

