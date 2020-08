Patti LuPone est une déesse de la Great White Way. Elle est une fanfare de Broadway, un maître de la musique et une légende vivante du théâtre. D’Evita et Anything Goes à Company et Gypsy, LuPone a eu la chance (et au-delà assez de talent) pour affronter certains des personnages féminins les plus convoités de l’histoire du théâtre musical. Ainsi, elle a honoré de multiples mélodies avec ses pipes immaculées.

Patti LuPone | Hiroyuki Ito / .

1. «Mesdames qui déjeunent» | ‘Compagnie’

La vision de LuPone sur «Ladies Who Lunch» de Stephen Sondheim semble crue et non filtrée – une véritable démonstration de dédain et de moquerie imprégnés d’alcool. Pourtant, sa capacité à transmettre un état de «un-trop-plusieurs», tout en traversant simultanément la nature mordante de chaque remarque est digne d’éloges. Elle parle de ces «dinosaures survivant à la crise», mais non sans réfléchir.

CONNEXES: Rôles musicaux célèbres de Broadway qui exigent une triple menace

Regardez-la dans les yeux et vous verrez ce qu’elle sait – ce qu’elle ressent, sa perspective sur le monde; tout cela vient inonder la lumière, alors que sa prétendue supériorité entre et sort d’une introspection pensive. Et, qui pourrait oublier la fin, alors qu’elle exige avec force que «tout le monde se lève!»

2. «Tout va bien» | ‘Tout va’

LuPone est peut-être assez habitué à jouer des rôles lourds avec des inclinations quelque peu mélodramatiques, mais l’actrice se sent également à l’aise lorsqu’elle interprète des airs plus légers et plus drôles. Son interprétation de « Anything Goes » est rapide et aérée – avec un soupçon de flirt et juste assez de courage.

CONNEXES: Les 5 chansons les plus tristes de comédies musicales: Besoin d’un bon cri?

3. «Rainbow High» | «Evita»

Si LuPone a maîtrisé une qualité émotionnelle, c’est la ferveur. «Rainbow High» nécessite une conviction – une capacité à s’approprier son statut sans crainte ni hésitation. Il faut connaître le chemin à parcourir et le poursuivre. Elle rend hommage à la présence imposante d’Eva Perón sans recourir à la simple imitation ou à l’exagération vocale. Elle frappe fort aux bons endroits et s’adoucit au besoin.

4. «Le tour de Rose» | ‘Gitan’

Rose Hovick de Gypsy – la femme qui pousse sans cesse ses filles à réussir dans le showbiz, car elle-même est «née trop tôt et a commencé trop tard». Elle a des blagues et des convictions, mais ses illusions de grandeur ne sont pas drôles une fois envisagées; ils sont déchirants. «Maman a le truc [but] Maman doit lâcher prise. » Elle doit abandonner ses rêves, abandonner ses désirs, et Patti LuPone prend ce nombre de léger et un peu tenace à poignant… en quelques secondes.

5. «Un petit prêtre» | «Sweeney Todd: le barbier démon de Fleet Street»

LuPone en tant que Mme Lovett chantant «A Little Priest» avec Sweeney Todd est un simple sirop pour l’âme. De la présentation initiale (de nourrir les cadavres aux clients) aux jeux de mots sans fin, toute la chanson est trop intelligente et la prestation de LuPone est délicieuse. Le plaisir que LuPone a est palpable, c’est pourquoi ce nombre mérite sa place sur la liste. LuPone peut tout faire; qu’elle inspire l’Argentine ou qu’elle réfléchisse à une vie insatisfaite, elle est toujours la femme du métier.