Il y a quelque chose de très attrayant, à l’échelle internationale, dans les films de monstres géants. Depuis presque aussi longtemps que le cinéma existe, il y a eu des bêtes de taille massive décimant les villes et terrorisant ceux qui se trouvaient sur son passage. Le temps prouve seulement que vous ne pouvez pas garder un bon monstre à terre, car ils ont été ressuscités, redémarrés, refaits et opposés les uns aux autres sans aucun signe de ralentissement.

Ce ne sont pas seulement les dessins de monstres, les décors épiques et le grand spectacle amusant qui font revenir le public au film de monstres géants, mais ils servent souvent de métaphores lourdes aux plus grandes craintes de la société (jeu de mots). Qui n’aime pas un bon film de monstres avec des couches?

Les choix de diffusion en continu de cette semaine appartiennent au monstre géant, tous disponibles pour la frénésie maintenant.

Godzilla – Chaîne de critères

Icône mondiale de la culture pop, Godzilla est l’affiche définitive des films de kaiju. En vedette dans une franchise de longue date de plus de trente films et comptant, y compris le prochain Godzilla contre Kong, il peut être intimidant de savoir par où commencer. Ou même si le kaiju correspond à votre style et à vos goûts. Dans ce cas, commencez par le grand-père de kaiju; le Godzilla original de 1954. Réalisé par Ishiro Honda, le film voit les habitants de l’île d’Odo terrorisés par l’ancienne bête marine Godzilla après son réveil par des essais nucléaires. Cela signifie que Godzilla n’est pas vraiment du tout une question de Godzilla, mais une réponse métaphorique à l’effet de la bombe atomique sur la nature et l’humanité du point de vue du Japon. Godzilla est peut-être devenu un protecteur plus adorable au fil des ans, mais ce monstre géant a commencé comme une allégorie qui donne à réfléchir. Ce choix est également disponible en streaming sur HBO Max.

Monstres – Pluto TV, Tubi

Écrit et réalisé par Gareth Edwards, ce long métrage de créature géante est très probablement responsable de l’atterrissage d’Edwards en dirigeant le redémarrage américain de 2014, Godzilla. Son premier long métrage se déroule six ans après que des extraterrestres se sont écrasés en Amérique centrale et ont commencé à se répandre. Les militaires américains et mexicains luttent pour garder les créatures géantes contenues dans une zone de quarantaine, créant une zone de danger dans laquelle un journaliste cynique doit naviguer alors qu’il escorte un touriste secoué vers la sécurité de la frontière américaine. Gareth transcende les entraves des contraintes de petit budget avec de grands effets visuels et une histoire centrée sur la condition humaine. C’est innovant et ambitieux.

Q – Le serpent ailé – Prime Video, Tubi

Personne ne fait du cinéma de guérilla comme Larry Cohen. Quelques jours après avoir été abandonné d’un film tourné à New York, Cohen a décidé de rester et de faire son propre film. Après seulement quelques jours de pré-production, y compris la préparation d’un scénario de tournage et le montage d’un casting, il a commencé à tourner Q – un film sur un Quetzalcoatl qui a élu domicile dans le bâtiment Chrysler. David Carradine joue le rôle du détective tentant de résoudre une série de meurtres rituels aztèques et Michael Moriarty joue le rôle d’un escroc aux aspirations de jazz qui tombe sur le nid de Q. Ajoutez une impressionnante animation image par image, et vous avez un film de kaiju américain géant qui ne devrait pas être aussi cohérent que celui-ci pour se réunir si rapidement.

Anaconda – Prime Vidéo

Ce film d’horreur à succès de la fin des années 90 confronte Jennifer Lopez et Ice Cube à un énorme serpent amazonien. Ou, plus précisément, contre le méchant de Jon Voigt, Paul Serone, un chasseur de serpents qui les oblige à aider à capturer l’anaconda éponyme. C’est un grand spectacle d’action qui met en vedette un serpent mangeur d’hommes de 12 mètres qui serre sa proie à mort, la mange et la renverse parfois pour en profiter à nouveau. Recherchez Eric Stoltz, Owen Wilson, Danny Trejo et Kari Wuhrer pour compléter le casting en tant que fourrage potentiel pour les serpents.

Trollhunter – Tubi, Crackle, Pluto TV, YouTube

Dans ce faux documentaire d’André Øvredal (L’autopsie de Jane Doe), un groupe d’étudiants a entrepris de réaliser un documentaire sur un braconnier d’ours. Ils apprennent rapidement qu’il est un chasseur de trolls chargé d’éliminer les dangereux trolls qui ont fui leur territoire. L’une des entrées les plus uniques du sous-genre des images trouvées, Trollhunter insuffle le folklore norvégien dans un conte passionnant avec des créatures massives et un esprit sec. Il est très divertissant et hilarant et utilise pleinement la pittoresque Norvège comme toile de fond à couper le souffle pour l’aventure. C’est une aventure de genre décontractée qui offre une évasion facile à digérer, mais qui contient des couches et des références spécifiques à la Norvège qui méritent d’être explorées après la première montre.