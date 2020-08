Aussi polémique, ambitieux ou imprévisible que puisse être Kanye West, on ne peut nier la valeur de son travail. Il est un musicien et producteur talentueux, influent et innovant. Son incursion dans le monde du rap a élargi les capacités musicales du genre: il a absorbé et incorporé différents styles dans sa musique, du rock électronique au rock psychédélique.

Oui, il peut être difficile de dissocier la musique du personnage public: Kanye a été un maître dans l’utilisation de son image pour vendre sa musique. La liste suivante, cependant, est impartiale car elle compte le nombre absolu de flux sur Spotify (selon leurs classements officiels et le travail de compilation réalisé par Kworb.net). Voici les 5 meilleures (et pires) chansons de Kanye West, classées par Spotify écoute.

10 «I Love It» (337 102 952 écoutes)

La chanson la plus écoutée de Kanye West est une collaboration avec Lil Pump: le rap de 2 minutes met également en vedette la comédienne Adele Givens. Les paroles sont aussi sales que possible: les paroles les plus marquantes de Kanye sont « Je suis un putain de malade, j’aime un putain rapide ». Après être devenu un chrétien né de nouveau, Kanye a déclaré lors d’une interview avec BigBoyTV que «le diable était heureux ce jour-là».

Pourtant, sa vidéo étrange et la qualité bubblegum-to-your-brain du rythme, alignés avec la bonne combinaison des lignes de Lil Pump et Kanye, ont fait de ce morceau le numéro un.

9 «Homecoming» (13 575 écoutes)

Le fait que la cinquième chanson de Kanye West la moins diffusée sur Spotify ne soit pas du tout une mauvaise chanson en dit long sur sa production créative. «Homecoming» est une chanson de rap basée sur le piano, avec des couplets puissants et émouvants posés sans arrêt par un Kanye West confiant et chantant au sommet d’une montagne.

Et il chante Chicago, utilisant une personnification de la ville comme un ami d’enfance pour en parler. Une chose qui a peut-être été un peu déplacée est l’apparition d’invité de Chris Martin de Coldplay.

8 «FourFiveSeconds» (235 917 437 écoutes)

Maintenant, c’est une collaboration de premier ordre: dans FourFiveSeconds, Kanye s’est réuni avec Rihanna et Paul McCartney, la légende lui-même. Cette belle ballade à la guitare fait un grand usage des capacités de Paul en tant qu’arrangeur harmonique, et la gamme vocale exceptionnelle de Rihanna constitue un bon contrepoint au chant de Kanye.

C’est un bon exemple de chanson dans laquelle les trois interprètes ont contribué à sa grandeur générale. La deuxième chanson de Kanye West la plus écoutée est le produit d’une programmation extraordinaire.

7 «Love Yourself» (13 566 écoutes)

C’est plus une chanson de Mary J. Blige avec un peu d’aide de Kanye. Ballade R&B classique, sa contribution vocale à la piste est assez petite, bien qu’il ait aidé à écrire et à produire la piste.

Peut-être que la principale raison pour laquelle cette chanson est parmi les chansons de Kanye West les moins reproduites sur Spotify est qu’elle ne sonne pas tout à fait comme une chanson de Kanye West, même s’il a beaucoup de clins d’œil au R&B dans son travail.

6 «Famous» (184 027 866 écoutes)

«Le rap est le nouveau rock and roll»: c’est avec une telle affirmation que ce grand morceau commence. Le mélange de voix féminines mélodiques et de rap montre très bien les compétences de production de Kanye: ses excellents arrangements créent une atmosphère riche et pompante à laquelle il est difficile de ne pas prêter attention.

Le clip vidéo de ce morceau est également inhabituel: il montre Kanye, sa femme Kim Kardashian et bien d’autres personnes allongées dans un lit, nues, apparemment endormies.

5 «Otis» (11 037 écoutes)

Le fait que cette chanson soit là aussi n’enlève pas vraiment ce qu’elle vaut: le duo 2012 avec Jay-Z a reçu le Grammy de la meilleure performance rap. C’est un autre morceau lourd, avec un rythme échantillonné de «Try A Little Tenderness» d’Otis Redding et des performances de rap incroyables. Otis Redding lui-même, mort en 1967, chante également sur le mix.

4 «N **** s In Paris» (173 483 068 écoutes)

Un morceau de hip-hop lourd et tueur. Celui-ci est une évidence: « N **** s In Paris » est un rap incroyablement bien exécuté, interprété par Kanye dans l’une de ses meilleures performances en tant que rappeur, avec son ami Jay-Z, dont le flow est l’un des plus rapides et des plus fluides de tous.

Ici, la production impressionne également: les parties de piano sont piquantes, le rythme est trop accrocheur et le poids de toute la musique frappe l’auditeur comme une tempête. Cela a dû être un enregistrement intéressant à l’Hôtel Meurice, à Paris.

3 «Flashing Lights» (8 708 écoutes)

Il est également difficile de comprendre pourquoi «Flashing Lights» est au bas du nombre de flux. Une autre chanson classique de Kanye West, elle montre sa capacité à construire une chanson depuis le début, créant des textures et des crochets émotionnels qui se rejoignent une fois qu’il commence à rapper dessus. Les contributions de Dwele sont rares mais précises.

Peut-être que les auditeurs ont décidé de regarder également la vidéo, avec le modèle Playboy Rita G. détruisant une voiture dans le désert.

2 «Personnalités mixtes» (144 064 107 écoutes)

En tant qu’artiste vedette de la chanson de YNW Melly, Kanye donne ici un autre exemple de son soutien à une nouvelle génération de rappeurs. Et, encore une fois, cette production a une sensation très mélodique et accrocheuse, avec des voix magnifiquement réparties alternant entre le rythme lourd.

Bien sûr, cette piste propose de nombreux réglages automatiques. Et beaucoup ici signifie vraiment beaucoup: mais il est intéressant de voir comment Kanye ne l’utilise pas pour améliorer son chant ou celui de YNW Melly – plus que cela, il l’utilise pour ajouter une qualité bizarre au chant. Bien que courante dans le rap actuel, cette pratique a été lancée par West.

1 «Why I Love You» (1 266 écoutes)

La chanson de Kanye West la moins diffusée sur Spotify est une chanson puissante et synthétisée principalement dirigée par Jay-Z rapping. Mettant également en vedette M. Hudson au chant, le grand chœur impliquant pourrait être d’un groupe de rock du stade.

Les contributions de Kanye restent davantage sur l’arrangement lui-même; il ne rappe que quelques lignes tout au long de la chanson. Mais il convient de noter qu’il serait honorable pour tout artiste d’avoir une si bonne chanson, la moins diffusée en streaming.

