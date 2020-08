Même si beaucoup d’entre nous sont coincés à l’intérieur ces jours-ci, il existe de nombreuses réductions et offres sur les jeux à rechercher, ce qui signifie qu’à moins que vous ne soyez un joueur vraiment pointilleux, vous pourrez probablement trouver quelque chose à profiter à bas prix. . Les soldes d’été en cours de Sony ont occupé les fans de PlayStation, mais si vous passez votre temps sur l’une des machines de Microsoft, vous serez heureux d’apprendre que Team Green peut également en profiter.

Comme le rapporte ComicBook.com, une poignée de titres sur le Boutique de jeux Xbox ont été réduits à 6 $ ou moins. Malheureusement, vous devrez agir rapidement si vous souhaitez profiter de cet accord, car il expirera demain. Et bien que ce ne soient pas tous des jeux AAA, ils valent certainement tous la peine d’être joués. En fait, un en particulier est sorti il ​​y a moins d’un mois.

Voici une liste complète des réductions:

Rocket Arena – 5,99 $

Dishonored: édition définitive – 5,99 $

Wolfenstein: le nouvel ordre – 5,99 $

Wolfenstein: le vieux sang – 5,99 $

Métro: Last Light Redux – 4,99 $

Metro 2033 Redux – 4,99 $

Si vous êtes d’humeur pour l’horreur, les deux jeux Metro seront dans votre allée, et pour une véritable expérience immersive, assurez-vous de jouer avec l’audio russe. Si vous préférez une action plus rapide, cependant, Wolfenstein: The New Order et son DLC autonome gratteront probablement cette démangeaison, tandis que Dishonored est un excellent choix pour un gameplay plus stratégique et plus furtif.

Fait intéressant, Rocket Arena est déjà en vente malgré son lancement le mois dernier, ce qui pourrait être le signe que la base de joueurs a désespérément besoin d’un coup de pouce. Quel que soit le jeu que vous choisissez, vous êtes sûr de passer un bon moment et si vous décidez de plonger dans l’un de ces jeux, dites-nous lesquels vous avez attrapé en laissant un commentaire ci-dessous.