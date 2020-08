Après la fin de ‘Operación Triunfo 2020’, la continuité du programme est dans l’air. Bien que Gestmusic ait été favorable à la production d’une nouvelle édition du format, la télévision espagnole n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet et les audiences enregistrées sur la chaîne publique n’ont pas été très brillantes, bien qu’elles aient été supérieures à la moyenne. Cependant, le impact généré sur les réseaux sociaux et sur la chaîne 24 heures a surpassé les autres éditions, montrant que L’opération Triumph a encore un avenir devant lui.

Au cas où nous pourrions profiter d’une nouvelle édition du concours, il est clair que l’une des grandes nouveautés serait la figure du présentateur. Si l’émission de talents était maintenue sur RTVE, Roberto Leal ne ferait plus partie de «l’univers OT ‘» depuis qu’il a signé pour le groupe Atresmedia pour diriger «Pasapalabra», c’est pourquoi de nombreux regards sont également braqués sur qui pourrait être votre remplaçant ou votre remplaçant. De FormulaTV nous proposons une liste de présentateurs et présentateurs possibles qui pourraient prendre le relais.

une Ricky mérinos

Ricky mérinos

Roberto Leal lui-même et même Noemí Galera ont été les premiers à signaler Ricky Merino comme nouveau présentateur possible du programme. Ce n’est pas une idée folle car celui qui était un concurrent sur ‘Operación Triunfo 2017’ a continué à être lié au format en tant que présentateur de ‘El chat de OT’ dans les deux éditions suivantes, sait parfaitement ce qui se passe dans les coulisses et sait comment fonctionne le format. De plus, il a sa propre expérience en tant que participant, il lui serait donc très facile de faire preuve d’empathie et de se connecter avec les nouveaux candidats. Récemment on l’a vu se mettre devant d’autres espaces comme «chantons! sur Netflix, où il a montré beaucoup de confiance en soi et de naturel en tant que présentateur.

deux Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo

Son amour et sa passion pour la musique et ses liens avec Eurovisión sont des arguments suffisants pour justifier la présence de Ruth Lorenzo à la tête d’une hypothétique nouvelle édition de «Operación Triunfo». Cependant, la chose la plus importante à considérer en tant que présentateur est peut-être votre expérience dans le format lui-même, car dans les éditions récentes nous avons pu la voir faire office de jury. Le plus récent s’est produit dans « OT 2020 », lorsqu’il a remplacé Natalia Jiménez dans l’un des galas et a reçu les applaudissements et les éloges des téléspectateurs. Avec ses interventions, la femme murcienne démontre son professionnalisme et ses connaissances du rythme avec lequel on travaille à la télévision et dans un programme en direct. Sa signature supposerait une bouffée d’air frais à notre télévision et, aussi, il ne faut pas oublier que Ruth était un concurrent de la version britannique de «The X Factor» et a participé et gagné la quatrième édition de «Tu cara me suena», un espace également produit par Gestmusic.

3 Frank Blanco

Frank Blanco

Après six ans à la tête de «Zapeando», Frank Blanco faisait ses adieux à l’espace pour entamer une nouvelle étape de sa carrière professionnelle. Peu de temps après que le Catalan ait quitté les nappes laSexta, son signature par la chaîne publique. De cette façon, Blanco est devenu le présentateur de «Typique espagnol», un programme de divertissement familial dans lequel un capitaine et trois célébrités sont confrontés à des tests amusants sur les coutumes et les questions de notre culture. Sa relation avec Televisión Española fait de lui un bon candidat, sans oublier son la radio fait ses débuts dans le Top 40 ou ses anciens spectacles musicaux comme «De 40 à 1» sur Canal +. De même, il a de l’expérience dans le genre de la télé-réalité après avoir travaillé comme animateur de «Big Brother: The Debate».

4 Monica Naranjo

Monica Naranjo

ses longue carrière de chanteur et ses tables sur scène font de Mónica Naranjo l’une des candidates appropriées, en plus de ses liens avec la société de production et le spectacle de talents. A tout cela, il faut ajouter son expérience en tant que présentateur, une tâche qui a débuté en 2014, lorsqu’il a pris la tête du programme «Danser!», un concours dans lequel plusieurs couples célèbres se sont affrontés sur la piste de danse. Quelque temps plus tard, c’était hôtesse de ‘Monica et sexe’ et la première édition à succès de ‘L’île des tentations’. Justement, ce dernier format est celui qui lui a valu une reconnaissance en tant que présentatrice. Cependant, ce qui lui fait gagner des points en tant que substitut possible à Leal est le plus son temps à ‘Operación Triunfo’, où il a été jury dans la première édition après le retour du format sur la chaîne publique en 2017.

5 Maximo Huerta

Maximo Huerta

Le journaliste, présentateur et écrivain Máximo Huerta est l’un des visages les plus connus de la télévision grâce à sa longue carrière sur le petit écran. Ses débuts remontent à Channel 9, la télévision autonome de la Communauté valencienne, où elle a présenté le ‘Informatiu Metropolità’. Plus tard, il était responsable de «Informativos Telecinco» le matin de 2001 jusqu’à ce qu’il fasse le grand saut vers «El programme de Ana Rosa», où il est resté co-présentateur pendant plusieurs saisons. Après une décennie chez Telecinco, il quitte le groupe Mediaset pour présenter La 1 « destinations cinéma » et, après son bref voyage en tant que ministre de la Culture et des Sports d’Espagne, est retourné à TVE pour accueillir le magazine « À partir d’aujourd’hui ». Désormais, avec le retrait du programme, Huerta est disponible gratuitement et «Operación Triunfo» pourrait être une nouvelle opportunité de prendre la tête d’un concours et de continuer à être lié au réseau public, une tâche pour laquelle il a beaucoup d’expérience.

6 Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva

L’hôte Raquel Sánchez Silva a été à la pointe des formats télévisuels importants comme «Pekín Express» et «Survivientes», où elle a été co-présentatrice de l’île et a appris de première main ce que c’est que de réaliser en direct un programme aussi complexe. Quelque temps plus tard, elle a été choisie pour animer «Likes», un magazine quotidien diffusé au # 0. Après son passage chez Movistar +, il a signé pour Televisión Española, où il présente actuellement ‘Masters of Sewing’ à La 1 et, en plus, il sera candidat à la cinquième édition de ‘MasterChef Celebrity’, sans oublier l’engagement de l’accès ‘Next’. Raquel Sánchez Silva est devenue une visage habituel de la chaîne publique et son nom sonnait déjà fortement dans ‘OT 2017’, aspect positif pour être un substitut clair et possible à Roberto Leal dans une prochaine édition hypothétique.

7 Ion Aramendi

Ion Aramendi

Plusieurs années en tant que présentateur du magazine du soir Qu’est-ce que vous me dites! dans la chaîne basque ETB2 ils garantissent la trajectoire et le bon travail devant les caméras d’Ion Aramendi. Au début de 2020, il a été publié en tant que présentateur du jeu-questionnaire ‘Le chasseur’, concours quotidien les après-midi de La 1 de Televisión Española. De cette façon, il est devenu l’un des nouveaux visages du réseau public cette saison, ce qui lui a également permis de prendre la tête de « Tout le monde à la maison », une émission diffusée aux heures de grande écoute pour inciter les citoyens espagnols à respecter le temps de état de confinement et d’alarme. Nous l’avons également vu former membre de l’équipe de journalistes «Save me» ou commentateurs de «GH: The débat», il a donc la capacité de s’adapter à tout type de situation.

8 Cayetana Guillén Cuervo

Cayetana Guillén Cuervo

S’il y a quelqu’un avec l’expérience de la télévision espagnole, c’est sans aucun doute Cayetana Guillén Cuervo. Actrice et présentatrice fait partie de diverses productions du réseau publicEn fait, il y a plusieurs saisons qu’il a dirigé certains espaces tels que «version espagnole» ou «Attention ça marche!». Son expérience devant les caméras est évidente, même dans certains des espaces qu’il présente habitué à engager une conversation avec des invités et à mener des entretiens, l’une des parties les plus importantes lors de l’interaction avec les participants de «Opération triomphe» pendant les galas. De plus, après avoir traversé la première édition de ‘MasterChef Celebrity’, dans laquelle il était en deuxième position, et grâce au rôle d’Irene Larra dans ‘The Ministry of Time’, a gagné l’amour de nombreux téléspectateurs.