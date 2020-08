Adorés par les personnes de tous âges, les biscuits Girl Scout sont un régal américain emblématique. Avec leur large éventail de saveurs qui peuvent rassasier tout amateur de chocolat, de citron ou de caramel, ces biscuits apportent certainement un sourire aux visages de nombreuses personnes.

Récemment, la troupe vient d’annoncer une nouvelle saveur qui sera ajoutée à la programmation 2021.

Girl Scouts a annoncé que Toast-Yay! fera ses débuts en matière de cookies au cours de la nouvelle année. Le nouvel ajout délicieux sera certainement un succès auprès des amateurs de petit-déjeuner car il a été inspiré par le pain grillé français classique. Toast-Yay! les biscuits ont des notes de cannelle avec une base de glaçage blanc, et ils ont même la forme d’un morceau de pain grillé.

Le nouveau cookie sera ajouté à la gamme 2021 aux côtés des favoris des fans Thin Mints et Caramel deLites (également connus sous le nom de Samoas).

Source: Éclaireuses

Mais saviez-vous que ces saveurs populaires n’étaient pas toujours disponibles pour votre plaisir? En fait, il y a plus d’une douzaine de cookies Girl Scout qui ont été abandonnés après leur sortie. Continuez à lire pour en savoir plus sur ces cookies de troupe à la retraite qui sont définitivement manqués.

Découvrez ces saveurs de biscuits Girl Scout à la retraite!

Alors que certaines combinaisons de biscuits ne sont certainement pas censées être, d’autres semblent définitivement savoureuses, ce qui nous amène à nous demander pourquoi elles ont même été mises de côté par la troupe en premier lieu. Découvrez ces huit cookies qui manquent à beaucoup.

1. Trésors animaux

Les générations plus âgées, y compris les milléniaux (désolé Gen Z), se souviennent peut-être du goût sucré des trésors d’animaux. Ces biscuits sablés, qui étaient recouverts de chocolat, ont été produits de 1999 à 2005. Ils ont été abandonnés et remplacés par Thanks-A-Lots, que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Source: twitter

2. Cinna-Spins

En 2007, Girl Scouts a présenté au public un cookie plus soucieux de la santé, Cinna-Spins. Le dessert hypocalorique était préemballé et contenait cinq biscuits équivalant à seulement 100 calories. Cependant, la collation saine n’a duré qu’un an avant leur retraite.

3. À l’envers

Si vous êtes un enfant des années 90, vous vous souvenez probablement des tartes à la crème à l’avoine de Little Debbie. Au cours de cette décennie, Girl Scouts a essayé de rivaliser avec le dessert populaire aux biscuits à l’avoine avec une couche de glaçage en créant un produit similaire appelé Upside Downs (via CafeMom). Mais, il semble que rien ne pourrait abattre Little Debbie et la troupe a arrêté le cookie.

4. Piñatas glacées aux baies

De 2003 à 2005, vous avez peut-être eu vos papilles gustatives sur des piñatas aux baies glacées, un biscuit à la gelée à la fraise contenant une couche de glaçage et de crumble à la cannelle. Euh, miam!

Source: reddit

5. Olé Olés

Un autre biscuit hypocalorique a fait son chemin dans les éclaireuses au début des années 2000, mais ce dessert au sucre en poudre à faible teneur en matières grasses avec noix de coco et pacanes n’était pas un favori des fans et a été supprimé de la liste après seulement quelques années.

Eh bien, il n’y a probablement pas beaucoup de gens qui manquent ces cookies aujourd’hui.

6. Le Chips

Les cookies aux pépites de chocolat sont certainement un type de cookie préféré pour de nombreuses personnes. Les Girl Scouts ont créé leur version de la friandise classique dans les années 90 avec Le Chips, un biscuit aux pépites de chocolat parsemé de noisettes.

Cependant, Le Chips est entré dans le cimetière de biscuits des Girl Scouts après seulement un an sur le marché.

7. Kookaburras

Dans les années 80, Girl Scouts a créé un cookie connu sous le nom de Kookaburras, qui était censé être similaire à Kit Kats. Le cookie était un riz au chocolat croustillant au caramel (via Eat This).

Pouvons-nous voter pour ramener les Kookaburras?

8. Juliettes

Au milieu des années 80, les Juliettes (également appelées Golden Nut Clusters) arrivent sur le marché. Le biscuit était une combinaison de caramel et de pacanes enrobées de chocolat au lait. Ils ont été mis de côté après deux ans, mais ont refait surface en 1993 … avant d’être abandonnés. Honnêtement, nous ne détesterions pas si les éclaireuses rapportaient ces friandises pour la troisième fois!

