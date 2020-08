Les plateformes de télévision et de vidéo à la demande représentent une part importante de la production audiovisuelle. Plus précisément, à la télévision traditionnelle, émissions de divertissement, jeux télévisés, émissions d’information, émissions de téléréalité ou émissions de talents sont les formats qui plus d’heures s’accumulent sur le petit écran. Grâce à leurs apparitions continues, les présentateurs, collaborateurs et concurrents de ce type d’espace sont devenus visages communs bien connus du public.

Dans certains cas, il est très facile pour le spectateur de les rattacher à une émission spécifique, comme l’exemple de Jordi Hurtado et son lien avec «Saber y gana» depuis plus de vingt ans. Cependant, certains de ces visages télévisuels n’avaient pas assez pour agir en tant que présentateurs et / ou collaborateurs de différents programmes et ont décidé embarquez pour une nouvelle aventure pour prouver votre polyvalence devant les caméras ou sur scène. Donc, de FormulaTV, nous voulons examiner et analyser divers visages de la télévision qui ont tenté leur chance en tant qu’acteurs ou actrices et ils ont fait leurs premiers pas dans le monde de l’interprétation.

une Maria Patiño

María Patiño dans ‘The Devil’s Face’

La journaliste, présentatrice et collaboratrice María Patiño Elle est une habituée du petit écran depuis des années, où elle a participé à divers programmes de divertissement, chronique sociale et presse rose comme «Sabor a ti», «Où es-tu, mon cœur?», «La noria», «Le programme Ana Rosa», «Save me», «Save me deluxe» ou «Socialité». Bien qu’il soit bien connu pour ses apparitions dans ce type de format, ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’il a fait ses premiers pas en tant qu’actrice. Plus précisément, Patiño a fait ses débuts dans le court métrage intitulé « Le visage du diable », créée à année 2015, avec un thème social et auquel il participe avec son partenaire, l’acteur Ricardo Rodríguez.

Le court-métrage est réalisé par Julio de la Fuente, se déroule dans les années 1950 et raconte l’histoire de María et Ramón, un mariage de raison qui a payé le passage du temps et le manque d’amour. Patiño est responsable de se mettre à la place de cette femme qui subit les conséquences du mépris de son mari, un personnage joué par Rodríguez. L’histoire est un drame qui a été sélectionné et récompensé dans divers festivals. En effet, profitant de sa présence lors de l’un des après-midi de ‘Sálvame’, elle était elle-même chargée de communiquer que le court métrage avait été sélectionné au Movie Screen Festival, prestigieux festival du film de Los Angeles. Avec une grande joie, il a annoncé qu’il allait faire le saut à Hollywood, où ils pourraient profiter de ses talents d’acteur.

deux Jorge Javier Vazquez

Jorge Javier Vázquez dans une promotion de « J’étais sérieux »

La carrière professionnelle de Jorge Javier Vázquez est principalement liée au monde de la télévision, où il est devenu l’un des présentateurs vedettes de Mediaset. Cependant, il est également diplômé en philologie hispanique de l’Université de Barcelone, a écrit plusieurs livres et a même fait ses premiers pas en tant qu’acteur. Ainsi, bien qu’il ait déjà eu une carrière stable sur le petit écran, quand eu l’occasion de participer à une pièce de théâtre, il ne voulait pas rater l’occasion de tenter sa chance sur scène pour développer votre côté interprétatif.

Ainsi, même si la plupart se souviendront toujours de lui pour avoir été le présentateur de formats mythiques tels que « Here there is tomato », « Big Brother », « Survivors » et les différentes versions de « Save me », où ça continue après presque dix ans de diffusion, Il a également participé à diverses pièces de théâtre. Ses débuts ont eu lieu en 2015 dans la pièce « Iba sérieusement », écrit et réalisé par Juan Carlos Rubio, a été créé au théâtre de Malaga, dans lequel il a partagé la vedette avec l’actrice Kiti Mánver et avec qui il a tourné dans toute l’Espagne jusqu’en 2017. Un an plus tard, il est revenu en tant qu’acteur pour former une partie de la distribution de la comédie musicale « Grandes Éxitos » où, en plus, il a réalisé son rêve de chanter sur une scène. « Démonter Seneca » était le prochain projet de théâtre dans lequel il allait être immergé courant 2020, mais qui a été paralysé à cause de la crise sanitaire.

3 Nuria Roca

Nuria Roca dans « Javier ne vit plus seul »

La présentateur Nuria Roca il sauta sur le petit écran avec désinvolture, étant la télévision valencienne qui lui offrit cette grande opportunité. Ses débuts remontent au milieu des années 90, lorsqu’elle est devenue l’une des présentatrices vedettes de Channel 9. En 1998, Chicho Ibáñez Serrador lui a donné l’opportunité de diriger la deuxième étape de «Waku Waku», une offre qui il a accepté et cela lui a permis de commencer à la télévision nationale. À partir de ce moment, son activité professionnelle a été vertigineuse et son programme comprend des espaces tels que ‘Fem Tele’, ‘La célèbre île’, ‘La maison de vos rêves’, ‘Grand Chelem’, ‘X Factor’, ‘Lost in the tribe’ ou ‘Road Trip’, parmi beaucoup d’autres.

Bien qu’il n’ait pas reçu de formation spécifique approfondie en interprétation, en 2001 ses débuts en tant qu’actrice avec un rôle fixe dans la série «Javier ne vit plus seul». Dans cette fiction, elle a joué le personnage de Sofía, une jeune psychologue et voisine de Javier (Emilio Aragón), le protagoniste. Les deux ont formé l’une des intrigues les plus drôles et les plus charmantes en raison de l’intérêt amoureux qui a émergé entre eux, en particulier lorsque Javier tombe follement amoureux de Sofia. En plus d’Aragon donnant vie au personnage principal, la série avait des acteurs renommés dans sa distribution, comme Fernando Guillén Cuervo, Cristina Marcos ou Juanjo Cucalón.

4 Tania Llasera

Tania Llasera dans ‘HKM’

Mi 2020 Tania Llasera a quitté Mediaset après onze ans liés à l’entreprise. Pendant tout ce temps, il a fait partie de divers formats tels que « Regardez qui regarde », « Je vais résister, d’accord? », « Fame to dance », « Go crazy », « La Voz », « Big Brother » ou « Big Brother VIP » ». Dans beaucoup de ces programmes et concours a servi de présentateur, ce qui lui a permis de se faire connaître du public. La plupart des téléspectateurs l’associent à son travail de présentatrice, mais ce que beaucoup ne se souviennent peut-être pas, c’est que elle a également travaillé comme actrice.

Ainsi, fin 2008, Tania Llasera a fait ses débuts en tant qu’actrice dans la série ‘HKM’, une fiction jeunesse qui a atterri les après-midi de Cuatro. Plus précisément, Llasera était le en charge de se mettre dans la peau de Paula, professeur de chant de l’école auquel les protagonistes ont assisté. Il se caractérisait par un caractère très fort, en concevant l’enseignement comme effort et répétition et par son apparente obsession de rendre la vie impossible à Adrián (Joel Minguet), son ex-mari et également enseignant. De plus, son amitié avec Mónica (Ledicia Sola), la stricte directrice du centre, s’est démarquée.

5 Carmen Alcayde

Carmen Alcayde dans ‘Scènes de mariage’

La journaliste et présentatrice Carmen Alcayde a commencé sa carrière en tant que rédactrice, reporter et présentatrice dans divers médias locaux de la Communauté valencienne, jusqu’en 2003, elle a été choisie pour présenter avec Jorge Javier Vázquez ‘Voici la tomate’, Programme Telecinco dans lequel chaque après-midi ils analysaient l’actualité de la presse cardiaque. Avec ce format est devenu connu à l’échelle nationale, atteignant une grande popularité. Quelque temps plus tard, d’autres programmes viendront comme «Las verres de Angelino», «Guaypaut» ou «El Madroño», espaces dans lesquels elle a également travaillé comme animatrice.

Au-delà des programmes de divertissement et des concours, Carmen Alcayde aussi a laissé libre cours à ses talents d’actrice. De cette façon, elle a été choisie pour interpréter un rôle principal dans ‘Scènes de mariage’ lorsque la série bien connue créée par José Luis Moreno a eu une seconde chance grâce à Telecinco. En elle a joué Esther, une anthropologue trentenaire dévouée à son travail, sensée, responsable, rationnelle et qui partageait un appartement avec son amie Miriam (Susana Soleto). De plus, le valencien a participé au film « Paella Today », tourné en 2017 dans sa ville natale et réalisé par César Sabater.

6 Image de balise Carlos Lozano

Antonia San Juan et Carlos Lozano dans « Tout sur ma mère »

De nombreuses années avant de devenir l’un des visages réguliers des émissions de téléréalité de Mediaset et de jouer dans divers scandales en raison de ses apparitions sur divers plateaux commentant ses controverses personnelles et amoureuses, Carlos Lozano a eu une carrière remarquable en tant que présentateur de télévision. Sa première opportunité était dans «La roulette de la fortune», un concours qui a été suivi par des espaces tels que le célèbre «Le juste prix». C’était aussi l’hôte de la première et la plus réussie édition de ‘Operación Triunfo’, tâche qu’il a répétée dans les deux éditions suivantes. Dans ces premiers jours sur le petit écran il a combiné son travail de présentateur avec celui d’acteur.

De cette façon, en 1999, il faisait partie du casting de ‘Ada Madrina’, une série diffusée sur Antena 3 sur la vie d’une artiste à la retraite et dans laquelle elle partage des scènes avec Carmen Sevilla, Jesús Ponto et Mar Flores, entre autres. Cette même année, Pedro Almodóvar le choisit pour jouer un rôle dans le film ‘Tout sur ma mère’, un long métrage qui a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Après ces premières incursions, il a décidé de se concentrer sur sa carrière de présentateur, même si en 2013 il a recommencé à agir pour défendre un rôle dans la telenovela péruvienne ‘Avenida Perú’. Il y a participé à plus d’une centaine d’épisodes donner vie à Santiago de Abascal, un cadre séduisant.

7 Jésus Vazquez

Jesús Vázquez et Silvia Marsó dans « Hands on Work »

En 1990, un jeune Jesús Vázquez a commencé sa carrière télévisuelle en tant que présentateur de «La quinta Marzo», un format dans lequel il a partagé un décor avec Penélope Cruz. Avec ce programme, il a acquis une énorme popularité qui l’a aidé à continuer à être lié au petit écran. Depuis, il se trouve devant une multitude d’espaces comme «Parler, c’est comprendre la basca», «Les gens avec étincelle», «Popstars, tout pour un rêve», «Voilà! ou «Survivants», avec lesquels il a presque toujours réussi. Cependant, avant que sa carrière télévisuelle ne continue de décoller, Vázquez Il tente sa chance en tant qu’acteur en faisant ses débuts au cinéma en 1992 dans le film « Ici, celui qui ne court pas … vole », réalisé par Ramón Fernández.

De plus, ce n’était pas sa seule incursion en tant qu’acteur. a participé à la première saison de ‘Manos a la obra’, Antena 3 fiction sorti en 1998. Pendant plusieurs épisodes a donné vie à Tony, un jeune athlète et ex-mari de Noelia (Silvia Marsó), qu’il a abandonnée pour une autre femme et pour faire partie d’un groupe musical. Quelque temps plus tard, il est retourné dans le quartier pour tenter de la reconquérir. Sa façon d’être et ses intérêts économiques ont causé se disputent continuellement avec Benito (Carlos Iglesias), se faisant face à plus d’une occasion.

8 Jorge Fernandez

Jorge Fernández dans ‘Los Serrano’

La carrière artistique de Jorge Fernández a commencé après sa victoire au concours Mister Spain en 1999. Ce triomphe l’a aidé à prendre pied sur le petit écran, où il a travaillé comme présentateur pour de nombreux programmes. Jusqu’à ce moment, il avait été lié au monde du sport, en particulier le basket-ball, mais a décidé changez votre vie et optez pour les caméras. Il a agi en tant que chef d’orchestre d’espaces tels que « Date le bateau », « La cinquième sphère », « Les gens de première classe » ou « Cette maison était une ruine », mais le format avec lequel il est le plus lié est «La roue de la chance», un concours auquel il a débuté en 2006 et auquel il est lié depuis.

L’une de ses premières apparitions en tant qu’acteur était dans ‘Esencia de poder’, auquel il a participé pendant quatre épisodes. Cependant, son rôle le plus important était dans « Los Serrano », où dans la première saison il a joué Andrés Blanco pendant plusieurs épisodes. C’était un très bel homme qui, de plus, il était le frère de Candela (Nuria González) et directeur de l’école auquel les jeunes protagonistes ont assisté et dans lequel Lucía (Belén Rueda) et Candela ont également travaillé. Depuis qu’ils ont étudié ensemble, Andrés était tombé follement amoureux de Lucía, donc son retour dans le quartier était une joie. Cela ne le dérangeait même pas de la baiser et d’essayer de la faire tomber amoureux, même si Lucia venait d’épouser Diego (Antonio Resines) et avait une famille.

9 Sandra Barneda

Sandra Barneda dans ‘Companions’

Depuis ses débuts en tant que présentatrice sur une station de radio locale dans sa ville natale, Sandra Barneda n’a pas arrêté de travailler pour essayer prendre pied en tant que communicateur. Si nous regardons sa carrière, nous trouvons des œuvres à la radio, au théâtre, aux actualités, aux programmes de divertissement, aux séries télévisées, aux collaborations dans des magazines et journaux et plusieurs romans dont elle est l’auteur. Bien que ce soit une femme hors route et a participé à de nombreux projets, pour de nombreux téléspectateurs, elle est devenue l’une des présentatrices fétiches du groupe Mediaset, où elle a animé des espaces tels que ‘De buena ley’, ‘La noria’, ‘Talk to them’, ‘Survivientes: Conexion Honduras’ ou, bientôt, le deuxième édition de «L’île des tentations», entre autres.

Bien qu’elle soit principalement connue pour cette facette en tant que présentatrice, Sandra Barneda a également fait ses premiers pas en tant qu’actrice en participant à plusieurs séries télévisées. Sa première apparition était dans «Al Leaving Class», où il a joué un personnage épisodique dans la saison trois. Plus tard, elle s’est mise à la place d’un professeur de danse dans l’un des épisodes de l’avant-dernière saison de «Compañeros». Cependant, son travail d’actrice ne reste pas dans ces personnages sporadiques, elle a également pu développer un peu plus ses compétences d’interprète en « Javier ne vit plus seul », où il a joué un psychologue en trois épisodes dès la première saison.