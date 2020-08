▲ Les membres du groupe Dingospo Dali répètent dans leur studio. La chanteuse, Sandra Vidojevic, regrette d’avoir quitté son emploi dans une compagnie aérienne.Foto .

Journal La Jornada

Dimanche 9 août 2020, p. 5

Belgrade. A Belgrade, dans une ancienne imprimerie devenue une grande salle de rock indépendante, le groupe Dingospo Dali répète, mais la volonté fait défaut. Ses projets ont été stoppés par la pandémie de coronavirus, qui a affecté l’industrie de la musique.

J’ai perdu beaucoup de travail en tant que musicien et ingénieur du son, raconte Nikola Vidojevic, 33 ans, le batteur du groupe, à l’.. La pandémie a tout arrêté.

Cependant, les musiciens jouent dans l’atelier surplombant la rivière Sava, dans l’ancienne imprimerie et maison d’édition BIGZ, où de nombreux artistes répètent et enregistrent.

Cette œuvre architecturale des années 1930, qui jusqu’à la désintégration de l’ex-Yougoslavie abritait l’une des plus grandes imprimeries des Balkans, fut depuis 15 ans une cathédrale de roche indépendante et un centre d’art alternatif.

L’existence de BIGZ vient en aide aux artistes, pour qui la situation précaire d’un pays où le salaire moyen avoisine les 450 euros, est devenue insoutenable par la pandémie.

L’Institut de statistique indique que 57 000 personnes travaillent dans le secteur culturel. Cette industrie représente entre 3,4% et 7,1% du PIB serbe, selon la page du site serbiacreates.rs.

La plupart des musiciens serbes n’ont pas d’autre source de revenus, explique Nikola Jovanovic, propriétaire d’une maison d’édition et organisateur de concerts.

Nous sommes allés au ministère de la Culture, au ministère des Finances et à la Chambre de commerce et nous n’avons eu aucune réponse, dit-il.

La Chambre de Commerce a assuré l’. qu’elle examinera tous les aspects de la crise pour trouver des solutions, bien qu’elle admette que les revenus du droit d’auteur se contracteront d’environ 50% cette année.

Festival reporté et à la fin annulé

Pour la première fois en 20 ans, il n’y aura pas de festival, regrette Zdravko Vulin, de la direction de Exit, une activité qui a eu Manu Chao et The Cure, entre autres, comme invités, et qui était prévue en juillet, puis reportée en août et finalement annulée. en raison du déclenchement de la pandémie.

Il avertit que des milliers d’emplois sont menacés et demande une aide publique, comme la Grande-Bretagne l’a fait pour le secteur culturel.

Certains musiciens sont déjà au chômage. Sreten Kovacevic, 63 ans, responsable d’Audio-konstruktor, responsable de la construction des scènes de la sortie et de Nisville, a licencié sept de ses huit employés.

C’est une catastrophe pour toute l’industrie, déclare Ivan Blagojevic, 60 ans, directeur du festival de Nisville, à l’., où le public pouvait entendre Candy Dulfer ou Tony Allen.

J’aurais aimé pouvoir organiser le festival en septembre, mais l’évolution de la pandémie laisse peu de place à l’espoir. Pendant des semaines, la Serbie a eu plus de 400 infections par jour et ajoute plus de 600 décès.

La chanteuse du groupe Dingospo Dali, Sandra Vidojevic, 31 ans, est pessimiste.

J’ai quitté mon travail pour me consacrer à la musique, peut-être que je n’aurais pas dû le faire, raconte l’ancien employé de la compagnie aérienne Etihad à l’..