Faire une deuxième partie de Space Jam, remplacer Michael Jordan par LeBron James pour accompagner Bugs Bunny, Daffy Duck, le diable de Tasmanie, Silvestre et le coq Claudio parmi tant d’autres, a été dès le début une nouvelle qui a ému des millions de personnes. de personnes. Maintenant, les esprits montent à nouveau avec le premier regard sur l’uniforme que James et la Tune Squad porteront lors de leurs prochaines aventures.

Le nouveau film il s’intitulera Space Jam: A New Legacy, faisant référence à la carrière remarquable que LeBron James a eue au fil des ans. Dans la vitrine, il se bloque deux médailles d’or, trois championnats NBA et plus de 23 mille points.

Que savons-nous de «Space Jam: A New Legacy»?

Quant aux détails du film, ils sont encore très rares. En supposant qu’il suivra la même ligne que son homologue de 1996, Nous verrons James entrer dans le monde des Looney Tunes pour jouer à un match de basket et aider Bugs Bunny et sa compagnie à sauver leur style de vie sauvage. Ce que l’on sait, c’est que le film mettra en vedette Sonequa Martin-Green comme sa femme et Don Cheadle comme le méchant de l’histoire.

« Je vais être tout à fait honnête avec vous, quand j’ai découvert le projet, je me suis dit: ‘C’est Space Jam!’ », A déclaré LeBron à TMZ lorsqu’il s’est entretenu avec les acteurs et l’équipe le dernier jour du tournage. «C’est un film que j’ai grandi en regardant. Les gens dans le film que j’ai idolâtré. Je pensais absolument que je devais le faire. Je ne peux pas refuser « Space Jam » « .

Le prochain film de LeBron James dans le rôle précédemment tenu par Michael Jordan sera réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Ryan Coogler, Duncan Henderson, Carter et LeBron James lui-même. Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Eric Bauza et Kath Soucie joueront également dans Space Jam: A New Legacy. Les écrivains Coogler et Sev Ohanian ont été chargés d’écrire le scénario de ce deuxième volet.

Space Jam: un nouvel héritage devrait sortir en salles le 16 juillet 2021. L’attente ne sera donc pas longue. Pour l’instant, profitez de l’uniforme que tous les Looney Tunes et LeBron James: