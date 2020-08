Jennifer Aniston aime sa filleule Coco Arquette. À en juger par les doux commentaires de Jennifer sur les photos et les vidéos partagées par la mère de Coco, Courteney Cox, sur Instagram, la paire est proche. Jennifer et Courtney ont noué une amitié sur le tournage de Friends, et quand Coco est née en 2004, qui de mieux pour demander à être sa marraine que Jennifer?

Dans le passé, Jennifer a révélé qu’elle était une excellente baby-sitter, elle gardait les enfants de son amie. Elle a gardé Coco quand elle était plus jeune et a révélé qu’elle laissait les enfants jouer avec ses vêtements et ses bijoux. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont joué dans le placard de Jennifer et Coco fait partie des rares chanceux.

CONNEXES: Tout ce qu’il y a à savoir sur l’amitié de Jennifer Aniston et Courteney Cox

Jennifer Aniston et Courteney Cox ont joué dans l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, Friends. Le duo a non seulement joué des amis à l’écran, mais aussi des meilleurs amis dans la vraie vie. Ils sont amis depuis plus d’une décennie et sont si proches qu’ils se sont fait les demoiselles d’honneur.

Selon E! News, Courteney a parlé à News Week de son amitié avec Jennifer, la star a révélé que « On s’amuse juste, on rit, on est inséparables et c’est génial ».

Alors que Jennifer a déclaré à More Magazine: « Il n’y a absolument aucun jugement devant le tribunal. Vous ne vous sentirez jamais grondé. Elle est extrêmement juste, ridiculement loyale et férocement aimante. J’ai beaucoup dormi dans sa chambre d’amis. Sans trop dévoiler ma des trucs privés, tout ce que je peux dire, c’est qu’elle a été là pour moi de tous les jours. «

Ils sont si proches que Courteney a demandé à Jennifer d’être la marraine de sa fille Coco et bien sûr Jennifer a dit oui.

CONNEXES: Un regard intérieur sur la vie secrète des enfants de Friends Cast

Il ne fait aucun doute que l’amitié de Jennifer et Courteney a résisté à l’épreuve du temps, les deux meilleures amies sont des objectifs relationnels majeurs. Selon Daily Mail, Jennifer a révélé une fois qu’elle était une excellente baby-sitter et il est prudent de supposer que la star doit avoir gardé Coco à un moment donné.

Jennifer a dit: « Je suis une super baby-sitter! En ajoutant: » Je les mets dans la piscine, je les mets dans une baignoire, les mets dans tes bijoux, leur donne ton tiroir à bijoux. «

CONNEXES: 15 photos d’enfants célèbres qui semblent identiques à leurs parents

Courteney partage souvent d’adorables photos et vidéos avec Coco et Jennifer ne peut s’empêcher de jaillir sur sa filleule.

Dans une vidéo Instagram de Courteney jouant du piano pendant que sa fille chantait, Jennifer a répondu en disant: « Aww, tout comme sa marraine lui a appris. »

La star de Along Came Polly a déjà fait remarquer à quelle vitesse Coco grandissait en écrivant sur une photo que Courteney a partagée avec sa fille sur Instagram.

« Coco! Tu grandis trop vite. »

« Ou est-ce que je protège? Je t’aime profondément. »

SUIVANT: Amis: combien Jennifer Aniston a-t-elle été payée pour le spectacle?