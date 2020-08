Bienvenue dans votre aperçu complet de ce qui devrait arriver sur Netflix au Royaume-Uni (et en Irlande dans la plupart des cas) tout au long du mois d’août 2020. Nous passerons en revue tous les nouveaux films, séries télévisées, Netflix Originals et tout ce qui est prévu pour sortie pour les Britanniques.

Pour voir une liste élargie des originaux à sortir en août 2020, consultez notre aperçu ici.

Liste complète de ce qui arrivera à Netflix au Royaume-Uni en août 2020

Remarque: les dates de sortie sont sujettes à changement.

Netflix UK sort à déterminer:Film de l’abeille (2007) – Comédie d’animation DreamWorks avec Jerry Seinfeld et Renée Zellweger.Jumanji (1995) – Aventure fantastique avec Robin William. À venir sur Netflix UK le 1er aoûtHistoire américaine X (1998) – Drame d’Edward Norton sur un ancien néo-nazi qui tente d’empêcher son frère de suivre la même direction.

Lame: Trinity (2004) – Troisième film de la franchise Blade.Briser la banque (2014) – Comédie anglo-américaine avec Kelsey Grammer et Tamsin GreigÀ l’épreuve des balles (1996) – Comédie d’Adam Sandler et Damon Wayans.Impact profond (1998) – Une comète se dirige vers la Terre dans ce film catastrophe.Duplicité (2009) – Tony Gilroy a réalisé une comédie romantique sur deux espions devenus des espions pour de grandes entreprises.Renversé (2010) – La comédie de Rob Reiner sur deux amoureux d’enfance qui grandissent.Dîner du vendredi soir (saison 5) – Série comique britannique sur une famille juive hilarante dysfonctionnelleLe gouverneur (Saison 1) – Série de thrillers politiques nigérians (sortie initialement prévue le 1er juillet)Nagi-Asu: Une accalmie dans la mer (Saison 1) – Série d’anime Coming of AgeHors de vue (1998) – George Clooney joue dans cette comédie sur un braqueur de banque sortant de prisonLa grande aventure de Pee-wee (1985) – Aventure familiale de comédie classique mettant en vedette l’excentrique Pee-Wee Herman.Rise of the Legend (2014) – Action d’arts martiaux sur un prodige du Kung-fu qui retourne dans sa ville pour la débarrasser des seigneurs du crime locaux.La rumeur l’a… (2005) – Comédie romantique de Jennifer Aniston.Sexe et la ville 2 (2010) – Film de suite à la série télévisée à succès avec les filles se rendant à Dubaï pour des vacances bien méritées.L’automne (3 saisons) – Série dramatique policière britannique avec Gillian Anderson et Jamie Dornan.Le Saint (1997) – Action aventure avec Val Kilmer et Elisabeth ShueLa saga Twilight – Tous les films de la franchise Twilight.Super monstres: la nouvelle classe (2020) N – Spécial pour la série pour enfants Netflix Original.

Le masque (1994) – La comédie classique de Jim CarreyToradora (Saison 1) – Série d’anime de comédie romantiqueOù est l’argent (2017) – Terry Crews joue dans ce film loufoque sur quelqu’un qui s’infiltre dans une fraternité universitaire entièrement blanche. Ce qui arrive sur Netflix Royaume-Uni le 3 aoûtLe faucon au beurre d’arachide (2019) – Comédie mettant en vedette Shia LaBeouf sur un jeune garçon fuyant sa maison de retraite et espérant réaliser son rêve de devenir lutteur.Un camp d’été Toot-Toot Cory Carson (2020) N – Spécial enfants.Malibu Rescue: La prochaine vague (2020) N – Film Netflix basé sur la série et le film Malibu Rescue.Mystery Lab (Saison 1) N – Un hôte brésilien qui s’intéresse à la science, à l’histoire et aux mystères.Sam Jay: 3 dans la matinée (2020) N – Offre spéciale stand-up. À venir sur Netflix UK le 5 aoûtAnelka: incompris (2020) N – Documentaire sportif qui raconte la vie et la carrière du prestigieux footballeur français Nicolas Anelka.Les plus recherchés au monde (saison 1) N – Série documentaire française sur le vrai crime. À venir sur Netflix Royaume-Uni le 6 aoûtDanger Close: La bataille de Long Tan (2019) – Thriller de guerre pendant la guerre du Vietnam.Nasha Natasha (2016) – Documentaire sur la performeuse latino-américaine Natalia Oreiro.La pluie (saison 3) N – La dernière saison de la série danoise.Les sept péchés capitaux (saison 4) N – La quatrième saison (bien que dans de nombreux cas indésirable) de The Seven Deadly Sins, qui présente un nouveau studio d’anime derrière la série. Ce qui arrive sur Netflix UK le 7 aoûtPoint d’action (2018) – Johnny Knoxville joue le rôle d’un casse-cou cherchant à posséder et à exploiter son propre parc à thème.Berlin, Berlin: Lolle en fuite (2020) N – Suivi du film allemand pour la série à succès.Haute mer (saison 3) N – Drame policier d’époque espagnoleLes nouvelles légendes de singe (Saison 2) N – Série adolescente australienne / néo-zélandaise.Vendre Sunset (Saison 3) N – Série de réalité où les agents immobiliers vendent des maisons somptueuses.Chantez! Allemagne (Saison 1) N – Spin-off régional de télé-réalité.Étoiles dans le ciel: une histoire de chasse (2018) – Documentaire sur les chasseurs américains.Superfly (2018) – Reboot du film des années 1970 sur un arnaqueur essayant de régler un compte contre un équipage rival.Le bus scolaire magique monte à nouveau les enfants dans l’espace (2020) N – Spécial pour la série redémarrée de Magic School Bus Netflix.Les nouvelles légendes de singe (Saison 2) N – Série australienne pour enfants dans un monde fantastique.Tiny Creatures (Saison 1) N – Série de docu-nature sur les plus petites créatures du règne animal.Mise à niveau (2018) – Excellent film de science-fiction d’horreur sur un homme qui se fait implanter une puce expérimentale pour se venger.Wizards: Tales of Arcadia (série limitée) N – Entrée finale dans la série animée Del Toro.Word Party Songs (Saison 1) N – L’émission musicale animée de Jim Henson obtient un nouveau spin-off.Travaillez-le (2020) N – Comédie dansante avec Sabrina Carpenter et Liza Koshy. Ce qui arrive sur Netflix UK le 8 aoûtKiller Women avec Piers Morgan (Saison 2) – Entretiens avec des détenues.Serial Killer avec Piers Morgan (Saison 1) – Piers Morgan interroge certains des condamnés les plus dangereux d’Amerca.

*METTRE À JOUR*

De NOUVELLES saisons de mes émissions policières arrivent sur @netflix ce samedi….

1) Serial Killer, saison 1

2) Killer Women, saison 2 pic.twitter.com/MQvqcIkpEE – Piers Morgan (@piersmorgan) 3 août 2020

À venir sur Netflix UK le 10 aoûtJEU SUR: A Comedy Crossover Event (Saison 1) N – Série spéciale qui combine quatre personnages de la sitcom Netflix en un seul. À venir sur Netflix UK le 11 aoûtRob Schneider: maman asiatique, enfants mexicains (2020) N – Nouveau stand-up spécial. À venir sur Netflix UK le 12 aoûtFeuille verte (saison 5) N – La cinquième et dernière saison du drame de méga-église d’Oprah Winfrey Network.Gunjan Saxena (2020) N – Nouveau film d’action de guerre en hindi.(Un) Well (Saison 1) N – Série Docu sur l’industrie du bien-être. À venir sur Netflix UK le 13 aoûtUne fille facile (2020) N – Drame social de la maison d’art français.RIDE ON TIME (Saison 2) – K-drama: ce qui arrive sur Netflix UK le 14 août3% (Saison 4) N – La dernière saison de la série de thrillers dystopiques de science-fiction brésilienne.Dirty John (Saison 2) N – La série d’anthologies USANetwork.Sans peur (2020) N – Film d’animation pour enfants.Prince nigérian (2018) – Thriller sur un homme kidnappé et tente de s’échapper aux États-Unis.Octonauts et les grottes de Sac Actun (2020) N – Spécial animation pour les enfants.Puissance du projet (2020) N – Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levit, blockbuster d’action.Le grand braquage (Saison 1) N – Série de braquages ​​colombiens.Teenage Bounty Hunters (Saison 1) N – La prochaine série d’Orange est le créateur de New Black, Genji Kohan. Ce qui arrive sur Netflix UK le 15 aoûtDrifters (plusieurs saisons) – Série comique Channel 4.

Jackass: le film (2002) – Les garçons Jackass participent à leurs tâches les plus folles avec des résultats hilarants.Rita (Saison 5) N – Série comique danoise.Takki (Saison 1) – Série dramatique saoudienneL’Étranger (Saison 2) N – K-drama. À venir sur Netflix UK le 17 aoûtGlitch Techs (Saison 2) N – La série Nickelodeon est devenue Netflix à la suite de deux enfants combattant des monstres de jeux vidéo dans le monde réel. À venir sur Netflix UK le 19 aoûtMenu à un million de livres (saison 2) – Série de télé-réalité de la BBC: ce qui arrive sur Netflix UK le 20 aoûtGreat Pretender (Saison 1) N – Série d’anime.Inconcevable (2017) – Thriller avec Gina Gershon et Nicolas Cage.John essayait de contacter des extraterrestres (2020) N – Documentaire sur un homme qui a passé sa vie à essayer de trouver des extraterrestres. À venir sur Netflix UK le 21 aoûtAlien TV (Saison 1) N – Série télévisée pour enfants sur les extraterrestres qui apprennent ce que sont les humains.

Lucifer (Saison 5A) N – La première moitié de la saison 5 de l’avant-dernière saison très attendue pour le diable lui-même. À venir sur Netflix UK le 22 aoûtOjo’s in d’House (Saison 1) – Série humoristique Rags to RichWhat’s Coming to Netflix UK le 25 aoûtHistoires horribles (saison 6) – Série pour enfants qui explore l’histoire des personnages les plus célèbres avec une touche comique.Bibelots (Saison 2) N – Dernière saison du drame sur le passage à l’âge adulte: ce qui arrive sur Netflix UK le 26 aoûtPheonix montante (2020) N – Documentaire britannique sur les athlètes participant aux Jeux paralympiques.

Venin (2018) – Drame de super-héros mettant en vedette Tom Hardy dans le rôle du tristement célèbre méchant de Spider-Man Eddie Brock et son symbiote Venom. Ce qui arrive sur Netflix UK le 27 aoûtAggretusko (Saison 3) N – Charmante série d’anime japonaisIp Man 4: La finale (2019) – La dernière sortie de Donnie Yen en tant que maître de Kung Fu.La malédiction du pont (2020) – Thriller d’horreur taïwanais: ce qui arrive sur Netflix UK le 28 aoûtCobra Kai (2 saisons) – Drame d’arts martiaux poursuivant l’histoire de la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.Mort au paradis (saison 8) – Le thriller policier de la BBC revient.Origines inconnues (2020) N – Film de super-héros espagnol.