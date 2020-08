Il y a 46 ans, le 7 août 1974, à Tel Aviv, en Israël, l’écrivain Rosario Castellanos est décédé des suites d’un choc électrique provoqué par une lampe.. Malgré cela, beaucoup doutent de la véracité de ce fait, estimant que cela pourrait être pour une autre raison. Accident ou suicide? C’est ce que certains se demandent encore en parlant de sa mort.

Premier biographie très courte: Rosario Castellanos est née à Mexico le 25 mai 1925, mais a déménagé avec sa famille au Chiapas, passant toute son enfance dans une ferme à Comitán., dans une zone habitée par les Mayas des ethnies Tzeltal et Tojolabal.

D’autre part, Au cours de sa jeunesse, il a pris conscience de l’oppression que les femmes subissaient ces années-là, car à cette époque il y avait une société assez macho. (qui n’a pas beaucoup changé aujourd’hui).

L’oppression des peuples autochtones et des femmes deviendrait des thèmes essentiels dans sa littérature, mettant en évidence des livres tels que: Balún Canán (1957), Ciudad Real (1960), Office of Darkness (1962) et Femme qui connaît le latin (1973).

Arrivée en Israël

Avant de devenir ambassadeur, Rosario Castellanos a étudié en 1941 à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM); puis il a obtenu sa maîtrise en 1950 et, grâce à une bourse, voyagé à Madrid pour étudier l’esthétique.

De retour au Mexique, il a donné des cours à la Ciudad Universitaria et à l’Universidad Iberoamericana.. En Amérique, a enseigné à l’Université du Wisconsin, de l’Indiana et du Colorado. Il a également travaillé sur l’Institut national autochtone du Chiapas, l’Institut Chiapaneco et le Pen Club de México.

Ce serait jusqu’en 1971, lorsque le président Luis Echeverría, nommerait Castellanos ambassadeur en Israël. Cependant, Le 7 août 1974, elle a été électrocutée chez elle à Tel Aviv..

La mort mystérieuse de Rosario Castellanos

Malgré le fait que l’écrivain soit officiellement mort d’un choc électrique, des théories allant du suicide au meurtre possible se sont déchaînées depuis sa mort.. Par exemple, dans le premier cas, on pense que cela aurait pu se produire à travers une prétendue dépression chronique.

Oui, cependant, d’accord à l’observateur, son fils a souligné qu’à ce stade, la poète était très satisfaite de sa position d’ambassadrice, de son séjour en Israël et des cours qu’elle enseignait à l’Université hébraïque de Jérusalem..

Dans ce cas, Tanya Huntington de Literal Magazine, indique que peut-être cette théorie aurait pu être générée par une séquence d’événements isolés: poète – problèmes conjugaux – mort subite, qui ont été interprétées et ont donné un sens de cause à effet.

D’autre part, le même auteur souligne que la mort de Castellanos est traitée plus comme un roman à mystère que comme un cas résolu, depuis de nombreuses fois, il a été déformé comme lorsqu’il doutait de la cause de sa mort ou même du lieu où cela s’est passé, comme mentionné par David Toscana dans Millennium.

À quoi ressemblait vraiment la mort de Rosario Castellanos?

La meilleure version de ce qui s’est passé nous est donnée par un étudiant du poète, le médecin et écrivain Samuel Gordon, qui en hommage à la femme du Chiapas, raconte exactement comment la mort de Rosario Castellanos s’est produite.

Il dit qu’il lui a parlé ce jour-là et lui a dit qu’il ne pourrait pas le voir parce qu’il allait ramasser des tables en bronze gaufré qu’il avait commandées à la Syrie. Mais deux heures et demie plus tard, le chauffeur de l’écrivain l’a appelé pour lui dire qu’il avait subi un accident.

À son arrivée à son domicile, elle avait déjà été transférée à l’hôpital, où elle a malheureusement été déclarée décédée. Ensuite, le chauffeur lui a dit qu’après avoir parcouru les tables, elle est sortie de la voiture pieds nus et trempée de sueur, car elle voulait déjà les placer.

Essayer de faire un espace pour en mettre un, Il a décidé de retirer une lampe qui gênait mais qui était mal isolée, alors quand il l’a touchée, il a reçu un fort choc électrique..

«Le conducteur garait la voiture dans le garage en marche arrière. Il lui a fallu plusieurs minutes pour entrer dans la résidence avec les tables pour recevoir des instructions. En entrant, il a trouvé la scène terrible, à peine capable de déconnecter le câble avec son pied, inévitable, ridicule, incroyable. C’est pourquoi je nie toujours tant de conjectures absurdes », déclare Samuel Gordon.

* À partir de 10h00, vous pouvez voir comment Samuel Gordon raconte la mort de Rosario Castellanos

Quelles sont les conclusions?

C’est grâce à cette narration que l’on peut se rendre compte que la mort de Rosario Castellanos n’a été entourée d’aucun mystère, c’était simplement un accident aléatoire qui peut arriver à n’importe qui. Et comme le dit Tanya Huntington, c’est peut-être ce qui nous semble le plus inconcevable.

Qu’est-ce qu’un fait, une réalité et pas du tout une fiction, C’est le grand héritage que cet écrivain mexicain a laissé avec des histoires et des poèmes qui sont encore valables à ce jour en raison des problèmes qu’elle aborde: l’oppression des femmes et des peuples autochtones.

* Avec des informations de Literal Magazine, Milenio, El Vigía et Etcétera