Amy Adams et Adam McKay font à nouveau équipe.

L’acteur et réalisateur, qui avait déjà collaboré à Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby et 2018’s Vice, se réunissent pour une nouvelle série limitée Netflix sur le plus grand recours collectif de l’histoire de ce pays. Obtenez les détails ci-dessous.

Le compte See What’s Next de Netflix a partagé les nouvelles de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association d’aujourd’hui dans laquelle Adams jouera et produira en tant que producteur exécutif Rois d’Amérique, une série limitée sur «trois femmes dont la vie était intimement liée: une héritière de Walmart, une dirigeante non-conformiste et une vendeuse de Walmart qui a osé combattre le géant de la vente au détail dans le plus grand recours collectif de l’histoire des États-Unis. On ne sait pas quel rôle jouera Adams, mais elle est l’une des interprètes les plus talentueuses de sa génération et ses capacités sont si vastes et variées qu’elle livrerait un travail envoûtant dans l’un de ces trois rôles clés. McKay dirigera le premier épisode de Kings of America et produira la série.

La série vient de Jess Kimball Leslie, un écrivain et analyste technique qui a publié un livre en 2017 intitulé J’aime mon ordinateur parce que mes amis y sont. Ce sera sa première série télévisée produite. Elle écrira et servira de productrice exécutive aux côtés de Diana Son (Genius: Aretha, 13 Reasons Why), qui sera le showrunner de cette série.

Ce sera la dernière apparition d’Amy Adams dans la série télévisée de ces dernières années. Elle est apparue comme l’une des petites amies de Jim dans un arc de plusieurs épisodes sur The Office en 2005-2006 (vous vous en souvenez?), Puis a remporté une nomination aux Emmy pour son rôle principal dans la série mystère 2018 en sueur et choquante de HBO. Objets tranchants. Plus tôt dans les années 2000, elle est apparue sur Smallville, The West Wing et Dr. Vegas et a prêté sa voix à King of the Hill.

Quant à McKay, il a des tonnes de choses dans son assiette en ce moment. Il développe une émission de télévision Parasite, une série limitée de HBO sur la recherche d’un vaccin contre le coronavirus, un drame sur les Lakers de Los Angeles se déroulant dans les années 1980, une anthologie sur le changement climatique appelée The Uninhabitable Earth pour HBO Max, une comédie d’action d’espionnage appelée No Glory avec Kumail Nanjiani, et une comédie Netflix intitulée Don’t Look Up qui met en vedette Jennifer Lawrence dans une histoire sur un astéroïde en collision avec la Terre. Et ce ne sont là que quelques-unes des choses qu’il a en préparation. J’ai hâte de voir lequel de ces projets arrivera réellement sur les écrans – n’importe quel écran! – première.

Articles sympas sur le Web: