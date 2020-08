Adam Neumann, ancien PDG du géant de partage d’espace de travail WeWork, abandonne les propriétés immobilières de luxe presque aussi vite que les locataires quittent les bureaux de son ancienne entreprise assiégée. La dernière de ses somptueuses maisons à être larguée de son portefeuille financier flottant et celui de sa femme Rebekah Neumann est un domaine fantastiquement isolé et autonome de près de 11 acres au sommet d’une colline dans la région de la baie. Le manoir tentaculaire est connu sous le nom de «Guitar House» (surnommé ainsi parce qu’une partie de sa façade sud tout en courbes ressemble plus qu’un peu – vous l’avez! – à une guitare), et Neumann espère que le prix de vente de 27,5 millions de dollars fera écho avec des acheteurs potentiels bien nantis à la recherche d’un composé écologique autonome.

La maison tentaculaire, située dans les superbes collines de Corte Madera, dans le comté de Marin, à environ 16 km au nord du Golden Gate Bridge, appartenait autrefois à l’influent promoteur du rock ‘n’ roll tardif Bill Graham. Repensé par le célèbre éco-architecte Sim Van der Ryn, le complexe de près de 14000 pieds carrés contient un total de sept chambres et 5,5 salles de bains entre la maison principale de près de 10000 pieds carrés, la maison d’hôtes de deux chambres, le studio de yoga et le racquetball intérieur tribunal. Baigné de lumière et recouvert d’une palette zen de bois naturels, de pierre polie crémeuse et d’art moderne, cet établissement unique offre une vue imprenable sur les toits de San Francisco et de magnifiques jardins qui en font un lieu idéal pour une escapade de luxe respectueuse de l’environnement. «Dans le nouvel environnement d’aujourd’hui, c’est peut-être l’offre la plus excitante de Southern Marin pour rechercher le style de vie de villégiature privé luxueux et spacieux ultime», a déclaré Joshua Deitch, agent de Compass, qui détient la liste.

Comparée à une maison plus traditionnelle, la propriété idiosyncratique ressemble plus à une retraite écologique cinq étoiles. La propriété comprend un club de santé, un studio d’enregistrement professionnel / salle de projection et un toboggan aquatique de qualité commerciale qui tourbillonne jusqu’à une piscine et un spa. Une variété d’accessoires hors réseau comprend des panneaux solaires, un puits d’eau privé, des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques, un jardin d’herbes aromatiques et une serre, un poulailler et des ruches pour la récolte de miel biologique. Qui aurait cru que vivre hors du réseau pouvait être si luxueux?

Cette liste de la région de la baie suit le chemin des vastes exploitations du magnat de la technologie en difficulté sur la côte Est. Plus tôt cette année, les Neumann, qui auraient déménagé à Tel Aviv pour éviter l’examen des médias alors que WeWork se battait pour reconstruire à l’époque Covid-19, ont subi une perte d’un demi-million de dollars sur la vente hors marché de 1,25 million de dollars d’une charmante ferme. dans le quartier chic du moulin à eau des Hamptons. Dans leur portefeuille, cependant, se trouvent quatre unités dans un complexe de maisons en rangée chic dans le quartier de Gramercy Park à Manhattan qui ont été acquises au cours d’une série de transactions de 2016 et 17 totalisant près de 35 millions de dollars. Trois des unités, un duplex de 1250 pieds carrés et un penthouse en triplex d’environ 6600 pieds carrés, qui est en fait une combinaison de deux unités conçues par Pietro Cicognani avec des intérieurs de Windsor Smith, sont actuellement sur le marché à un prix combiné de 37,5 millions de dollars, tandis qu’une maison de transport tout aussi luxueuse est maintenant au prix de 5,85 millions de dollars après sa première mise en vente à 6,35 millions de dollars.

Neumann était autrefois un modèle de start-ups axées sur la technologie, les bureaux de travail collaboratif de WeWork apparaissant presque du jour au lendemain dans des dizaines de villes à travers le monde comme une armée d’invasion. Lancés par la société d’investissement SoftBank, les Neumann valaient autrefois jusqu’à 14 milliards de dollars, selon Bloomberg, avec de nombreuses sociétés dérivées (WeLive, WeGrow) sous la marque « We », même si la société n’avait pas encore tourné un bénéfice. Cependant, une introduction en bourse bâclée a vu SoftBank cautionner en avril et le leadership de Neumann remis en question. Il a par la suite été évincé et sa valeur nette est tombée entre 450 et 750 millions de dollars, selon la publication que vous lisez.