La série Cassian Andor de Diego Luna a trouvé son rôle principal en tant que star de 6 Underground and Pacific Rim Uprising Adria Arjona a rejoint le projet Star Wars.

Deadline rapporte qu’Adria Arjona devrait apparaître face à Diego Luna dans la série Cassian Andor à venir sur le service de streaming Disney Plus. L’identité du personnage d’Arjona est un mystère. L’actrice rejoint le casting qui comprend également Alan Tudyk, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard et Kyle Soller.

Tony Gilroy, qui a co-écrit Rogue One: A Star Wars Story et a géré les reprises très discutées du film, présente la série Cassian Andor, en collaboration avec Stephen Schiff. Gilroy réalise également plusieurs épisodes de la série dérivée de Rogue One, y compris son pilote.

La série Cassian Andor se déroulera cinq ans avant les événements de Rogue One: A Star Wars Story pendant les premiers jours de la rébellion. Les détails complets de l’histoire sur la série sont secrets, bien que le projet ait été décrit comme un «thriller d’espionnage».

Voici le synopsis officiel de Rogue One:

De Lucasfilm vient le premier des films autonomes de Star Wars, «Rogue One: A Star Wars Story», une toute nouvelle aventure épique. En période de conflit, un groupe de héros improbables s’unissent pour voler les plans de l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Réalisé par Gareth Edwards à partir d’un scénario co-écrit par Chris Weitz et Tony Gilroy basé sur une histoire de John Knoll et Gary Whitta, Rogue One met en vedette Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed , avec Jiang Wen et Forest Whitaker.

Rogue One: A Star Wars Story est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-Ray et DVD.

