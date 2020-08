Plus de détails sur le casting de la prochaine série sans titre Star Wars Rogue One Disney +, mettant en vedette Cassian Andor et K2SO, ont été révélés par Deadline.

L’actrice Adria Arjona devrait jouer aux côtés de Diego Luna, bien qu’aucun détail de personnage n’ait encore été révélé. Elle a déjà joué dans « Pacific Rim » et « 6 Underground » de Netflix, avec son prochain grand film qui sera Morbius de Marvel.

La nouvelle série mettra également en vedette Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard et Kyle Soller. Le co-scénariste de Rogue One, Tony Gilroy, rédigera et réalisera également certains des épisodes, en plus d’agir en tant que showrunner pour la série.

Il se déroulera cinq ans avant les événements de Rogue One et est un thriller d’espionnage qui explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable.

Une date de sortie pour la série n’a pas encore été annoncée.

