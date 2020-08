▲ La chanson a des paroles en anglais et une partie en espagnol.Photo gracieuseté d’Alfafonte

De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 22 août 2020, p. 6

Le chanteur et compositeur péruvien Adrián Bello a décidé de faire alliance avec Ximena Sariñana dans Explosion, une chanson avec des paroles en anglais et une partie en espagnol. Les débuts du jeune artiste, qui vit à Lima, dans le domaine de l’enregistrement ont eu lieu fin 2018, avec une production entièrement en anglais et maintenant, dans ce nouveau projet je m’ouvre un peu plus vers l’espagnol.

Avec Explosion, Bello entend «sortir un peu de mes bases de références musicales, qui sont la soul et le jazz, genres qui m’ont beaucoup marqué. Maintenant, je suis dans une phase plus expérimentale et je fais des chansons en espagnol. La pop prédomine dans ce thème, car il est temps d’expérimenter, de jouer un peu; dans certaines chansons, il y a beaucoup d’Amérique latine. J’ai récemment sorti Escondidos, qui est un peu un bossa-boléro. Il est beaucoup plus attaché au latin que tout ce qui précède ».

Une partie des paroles en espagnol d’Explosion, chantée par Sariñana, dit « Toi et moi / particules de l’univers / tu ne peux pas nier que quelque chose en moi te fait vibrer … » Bello exprime: « Cette phrase est l’une de celles que j’aime le plus la chanson et c’est un couplet que Ximena a fait à partir de la démo dans laquelle elle a également commencé à composer, et je l’ai vraiment aimé parce qu’elle a immédiatement capturé l’essence d’Explosion; Il l’a amenée à des vers en espagnol qui ont beaucoup contribué, non seulement à la chanson mélodiquement et rythmiquement, mais aussi aux paroles. «

Cette coupe musicale a déjà une vidéo, qui a été tournée depuis dimanche dernier sur Internet. Dans l’intrigue du clip, un couple d’âge mûr est vu danser dans un café au rythme de la musique composée par le Péruvien. L’inclusion de ce couple, dit Bello, ce sont des gens ordinaires, et ils ne doivent pas nécessairement avoir 18 ans pour avoir envie de bouger, de danser, de sentir leur corps et de ressentir la chanson. Tout le monde a de la sensualité et alors pourquoi toujours faire des vidéos avec des jeunes? Ici, un couple d’âge mûr se retrouve possédé par la musique et expérimenté cette mer d’émotions. Et puis ils retournent à leur vie normale. Bien que les séquences se prêtent aussi aux images qui se passent uniquement dans la tête du serveur, qui est moi, dans la vidéo.

L’explosion a déjà circulé sur les plateformes numériques depuis vendredi 7 août dernier.