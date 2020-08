Le showrunner Jed Whedon a révélé que les agents du SHIELD prévoyaient de faire référence à Snap in Avengers: Infinity War lors de la finale.

Maintenant que Agents of SHIELD est arrivé à sa fin, le showrunner Jed Whedon a récemment parlé de la dernière saison et de ce qui n’a pas été retenu. Alors qu’il faisait référence à Avengers: Fin de partie en utilisant le royaume quantique, il mentionnait presque directement les événements de Avengers: Infinity War. La série n’est pas étrangère au fait de faire référence à l’univers cinématographique Marvel, ayant récemment nommé le crâne rouge lui-même.

Jed Whedon a parlé au New York Times de tout ce qui a permis de mettre fin à la longue série et a parlé de faire référence à Avengers: Infinity War et Endgame. Il a souligné que le seul moyen de survivre au Snap est d’être dans le royaume quantique quand cela s’est produit, et comme Agents du SHIELD utilisait la dimension comme point de l’intrigue, il était initialement prévu de mentionner Infinity War en cours de route. Jetez un œil ci-dessous.

«Certaines des choses qu’ils ont faites avec le voyage dans le temps dans‘ Endgame ’indiquent qu’il existe d’autres chronologies où d’autres aventures se produisent. Nous suivons la règle du multi-verset. La seule façon pour quelqu’un de survivre à la capture de Thanos dans les films est d’entrer dans le domaine quantique, et nous avions initialement prévu de lui donner une mention – parce que nous avons utilisé le royaume quantique pour passer d’une chronologie à l’autre – mais cela a été réduit pour le temps. «

Pensez-vous que les agents du SHIELD auraient dû faire référence à Avengers: Infinity War’s Snap? Qu’as-tu pensé de la finale? Sound-off dans les commentaires!

Source: The New York Times